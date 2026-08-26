Club Brugge-spelers dromen van CL-loting: deze tegenstanders kiezen Vanaken, Tresoldi en Vetlesen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Club Brugge-spelers dromen van CL-loting: deze tegenstanders kiezen Vanaken, Tresoldi en Vetlesen
Foto: © photonews
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Club Brugge kent donderdagavond zijn acht tegenstanders in de leaguefase van de Champions League. Om 18 uur wordt in Monaco geloot met de 36 deelnemende clubs. Blauw-zwart is dit seizoen de enige Belgische vertegenwoordiger en enkele spelers mochten vooraf al hun ideale programma samenstellen.

Via de sociale media van Club Brugge deelden Hans Vanaken, Hugo Vetlesen en Nicolo Tresoldi hun persoonlijke droomloting. Daarbij kozen ze telkens vier tegenstanders die ze graag thuis zouden ontvangen en vier clubs waartegen ze het liefst op verplaatsing zouden spelen.

Vanaken droomt van Real en Liverpool

Hans Vanaken zou in eigen huis graag Real Madrid, AS Roma, Shakhtar Donetsk en Sabah ontvangen. Vooral een duel met Real Madrid zou uiteraard meteen een absolute affiche opleveren in Brugge. Ook Roma spreekt tot de verbeelding, terwijl Shakhtar en Sabah zijn lijst voor de thuiswedstrijden vervolledigen.

Op verplaatsing mag het voor de aanvoerder nog steviger. Vanaken koos Liverpool, Manchester United, Napoli en Slavia Praag. Een trip naar Anfield of Old Trafford zou zo meteen tot de blikvangers van de Europese campagne behoren.

Vetlesen legt andere accenten. De Noor hoopt thuis op PSG, AS Roma, Bodø/Glimt en Viking FK. Met die laatste twee clubs kiest hij opvallend voor twee tegenstanders uit zijn thuisland. Voor de uitwedstrijden zette hij Real Madrid, Manchester United, RB Leipzig en Sabah op zijn verlanglijstje.

Tresoldi wil naar Italië

Ook Nicolo Tresoldi kreeg de kans zijn ideale Champions League-programma samen te stellen. De spits droomt in Brugge van wedstrijden tegen FC Barcelona, Manchester United, Lille en Sabah.

Buitenshuis kiest Tresoldi onder meer voor twee Italiaanse affiches. Hij zou graag naar Internazionale en AS Roma trekken. Galatasaray en VfB Stuttgart maken zijn droomloting compleet.

Donderdagavond verdwijnt het dromen en volgt de echte kalender. Club Brugge krijgt acht verschillende tegenstanders voorgeschoteld, met vier wedstrijden in eigen huis en vier verplaatsingen. Of Vanaken, Vetlesen en Tresoldi één of meerdere van hun gewenste affiches ook werkelijk krijgen, wordt vanaf 18 uur duidelijk in Monaco.

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