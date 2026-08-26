Transferitis? Opvallende beslissing rond Raskin zet transfergeruchten op scherp

Nicolas Raskin lijkt plots een stuk dichter bij een vertrek bij Rangers te staan. De Rode Duivel blijft thuis voor de Europese verplaatsing naar Jablonec, terwijl zijn trainer openlijk bevestigde dat er rond zijn toekomst beweging is en de interesse de voorbije dagen is toegenomen.

Na een sterk WK staat Nicolas Raskin bijzonder hoog aangeschreven. Toch zit de Belgische middenvelder, met nog maar enkele weken te gaan tot het einde van de transferperiode, nog altijd bij Rangers. Atalanta, Villarreal en verschillende Engelse clubs werden al genoemd, maar tot een transfer kwam het voorlopig niet.

Raskin niet mee voor Europese verplaatsing

Daar lijkt nu mogelijk verandering in te komen. Raskin stond in het begin van het seizoen nog regelmatig in de basis bij Rangers, zowel in de competitie als in Europa en de League Cup. Voor de verplaatsing naar Jablonec is hij echter niet opgenomen in de selectie.

Dat zorgt voor de nodige speculatie in Glasgow. Rangers verdedigt in Tsjechië slechts een voorsprong van één doelpunt, waardoor zijn afwezigheid meteen opvalt.

Trainer Derek McInnes kreeg daar op zijn persconferentie vragen over. “Nico is niet meegereisd. Het heeft niets met een blessure of iets dergelijks te maken, maar wel met de mogelijkheid van een transfer”, vertelde hij volgens Sky Sports.

McInnes gaf ook aan dat Rangers in deze laatste fase van de mercato bekijkt welke opties er nog op tafel liggen. Raskin trainde gewoon mee, maar bleef nadien in Glasgow.





Vertrek lijkt dichterbij te komen

Volgens de trainer is de interesse in de Belg de voorbije dagen bovendien toegenomen. “Er is veel belangstelling voor hem. Die interesse is de laatste dagen zelfs sterker geworden, dus het is mogelijk dat er iets gebeurt.”

McInnes ziet naar eigen zeggen een kans voor zowel de speler als de club, maar wil nog niet vooruitlopen op een akkoord. “Ik wil voorlopig niet te veel zeggen over Nico zolang er niets concreet is. Het blijft een mogelijkheid, geen zekerheid.”

Raskin lijkt dus dichter dan ooit bij een vertrek uit Glasgow te staan. De komende uren of dagen kunnen duidelijkheid brengen over zijn toekomst.