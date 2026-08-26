Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Huerta komt aan in Mexico en maakt meteen iets heel duidelijk over Anderlecht
Foto: © photonews
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César Huerta staat op het punt Anderlecht na anderhalf jaar alweer te verlaten. De Mexicaanse flankaanvaller is inmiddels aangekomen in Mexico, waar hij zijn terugkeer naar UNAM Pumas moet afronden. Bij zijn aankomst werd meteen duidelijk dat hij daar nog altijd op veel steun kan rekenen.

Huerta maakte in januari 2025 zelf de omgekeerde beweging. Anderlecht betaalde toen ongeveer twee miljoen euro om hem weg te halen bij Pumas. Nu keert hij terug naar de club waar hij eerder al naam maakte. Volgens Het Nieuwsblad ontvangt paars-wit bij de transfer iets meer dan twee miljoen euro.

Bij zijn aankomst in Mexico ontstond zelfs een kleine volkstoeloop rond de 25-jarige winger. Huerta sprak daar ook openlijk over zijn moeilijke laatste periode in Brussel. Aan Fox Sports liet hij verstaan dat hij het gevoel had dat de deur bij Anderlecht voor hem dicht was gegaan en dat hij niet langer in de plannen voorkwam.

Europese droom voorlopig on hold

De terugkeer naar Mexico voelt voor Huerta dan ook dubbel. Zijn eerste buitenlandse avontuur loopt sneller af dan hij gehoopt had. “Mijn droom tijdelijk moeten opgeven, was het moeilijkste deel”, gaf hij toe.

Toch kijkt hij ook vooruit. Pumas maakte de stap terug naar Mexico volgens hem bijzonder eenvoudig en liet duidelijk blijken dat hij opnieuw welkom was. De flankaanvaller kent de club, de omgeving en de verwachtingen, wat de overgang aanzienlijk kleiner maakt.

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38 wedstrijden voor Anderlecht

Huerta kwam in totaal 38 keer in actie voor Anderlecht. Daarin scoorde hij vijf doelpunten en gaf hij drie assists. Zijn periode in Brussel kende dus enkele sterke momenten, maar groeide uiteindelijk niet uit tot het langere Europese verhaal waarop hij gehoopt had.

Volgens Transfermarkt bedraagt zijn huidige marktwaarde nog 3,5 miljoen euro. Anderlecht recupereert met de verkoop dus minstens ongeveer het bedrag dat het anderhalf jaar geleden zelf neertelde.

Voor Huerta betekent de transfer vooral een terugkeer naar vertrouwd terrein. Bij Pumas krijgt hij de kans om opnieuw een belangrijke rol op te nemen en zijn carrière nieuw leven in te blazen.

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