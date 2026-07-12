'Club Brugge heeft opvolger voor Simon Mignolet helemaal beet'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Club Brugge heeft opvolger voor Simon Mignolet helemaal beet'
Foto: © photonews
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Club Brugge lijkt beet te hebben in de zoektocht naar een nieuwe doelman. Blauw-zwart moest na vorig seizoen afscheid nemen van Simon Mignolet, die zijn carrière beëindigde, en zo ontstond er plots een groot gat onder de lat. Club lijkt dat nu op te vullen met een naam die meteen binnenkomt.

Volgens transferexpert Sacha Tavolieri staat Yann Sommer op het punt om speler van Club Brugge te worden. De Zwitserse doelman zou al zijn groen licht hebben gegeven aan blauw-zwart. Er is een principeakkoord tussen beide partijen en de deal zou binnen de komende 48 tot 72 uur afgerond kunnen worden.

Sommer op weg naar Club Brugge

Dat Club bij Sommer uitkomt, is veelzeggend. De landskampioen ging na het afscheid van Mignolet duidelijk niet per se op zoek naar een talent voor de toekomst, maar naar iemand die meteen rust, ervaring en uitstraling kan brengen. Sommer past perfect in dat profiel.

De Zwitser zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij Inter Milan afliep. Daardoor hoeft Club geen transfersom te betalen, al blijft het natuurlijk een stevig dossier op vlak van loon en voorwaarden. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde op 37-jarige leeftijd nog 2 miljoen euro.

Ervaring onder de lat

Sommer hoeft nauwelijks nog voorgesteld te worden. De doelman verzamelde 94 caps voor Zwitserland en stond jarenlang bekend als één van de meest betrouwbare keepers in Europa. Hij verdedigde in zijn carrière onder meer het doel van FC Basel, Borussia Mönchengladbach, Bayern München en Inter Milan.

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Bij Club Brugge zal hij de opvolger worden van Mignolet. Dat is geen simpele opdracht, want de voormalige Rode Duivel was de voorbije jaren een bepalende figuur binnen de Brugse kleedkamer. Mignolet bracht niet alleen reddingen, maar ook leiderschap en zekerheid.

Net daarom lijkt Club opnieuw voor ervaring te kiezen. Met Sommer haalt blauw-zwart geen doelman die nog moet leren omgaan met druk, Europese avonden of titelambities. Hij kent het allemaal. Wordt ongetwijfeld (en heel snel) vervolgd.

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