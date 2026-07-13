Voetbalwereld in rouw: Nederlandse topscheidsrechter plots overleden op 38-jarige leeftijd

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Voetbalwereld in rouw: Nederlandse topscheidsrechter plots overleden op 38-jarige leeftijd
Foto: © photonews

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De voetbalwereld werd maandag opgeschrikt door bijzonder triest nieuws. Rob Dieperink is op 38-jarige leeftijd overleden. De arbiter was al jaren een vaste naam in het Nederlandse profvoetbal en kreeg de voorbije seizoenen ook internationaal steeds meer vertrouwen.

Dieperink begon in het seizoen 2011/2012 aan zijn traject in het betaald voetbal. Eind 2017 volgde zijn eerste wedstrijd in de Eredivisie. In totaal leidde hij 284 duels in het Nederlandse profvoetbal, waardoor hij op jonge leeftijd al een stevig parcours had afgelegd.

​Dieperink overleden op 38-jarige leeftijd

De KNVB reageerde aangeslagen op het nieuws. "Geschrokken en zeer bedroefd hebben wij kennisgenomen van het overlijden van scheidsrechter Rob Dieperink", schrijft de Nederlandse voetbalbond.

Voor de KNVB gaat het niet alleen om het verlies van een ervaren official. "Met het overlijden van Rob verliest de arbitrage een gewaardeerde scheidsrechter met internationale ervaring, maar wij bovenal een fijne collega", klinkt het verder.

Vertrouwd gezicht in VAR-ruimte

Dieperink was niet alleen op de Nederlandse velden actief. De voorbije jaren kreeg hij ook regelmatig opdrachten buiten de landsgrenzen. Vooral als VAR en assistent-VAR werd hij ingeschakeld op grote momenten.

Zo maakte hij in 2024 deel uit van de arbitrage op het EK. In datzelfde jaar was hij ook actief op de Olympische Spelen. Daarnaast werd hij geregeld aangesteld voor wedstrijden in de Europese clubcompetities, waar de druk en de belangen nog een stuk hoger liggen.

Een van de meest opvallende aanstellingen uit zijn internationale carrière kwam er tijdens de Europa League-finale van 2024 tussen Atalanta en Bayer Leverkusen. Daar was Dieperink actief als assistent-VAR. Later dat jaar volgde ook nog een opdracht als VAR tijdens de FIFA Intercontinental Cup in Qatar.

Groot verlies voor arbitrage

Normaal gezien zou hij deze zomer ook als videoscheidsrechter actief zijn op het WK, maar die aanstelling ging uiteindelijk niet door. Volgens De Telegraaf had dat te maken met een incident in een Londens hotel, na een Conference League-wedstrijd.

Dieperink werd toen aangehouden op verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. De beschuldigingen werden later geseponeerd wegens gebrek aan bewijs, maar de commotie had wel gevolgen voor zijn WK-deelname. 

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