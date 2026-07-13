Club Brugge zit met een probleem: 'sterkhouder heeft akkoord met buitenlandse topclub'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 14 reacties
Club Brugge zit met een probleem: 'sterkhouder heeft akkoord met buitenlandse topclub'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Nicolò Tresoldi is nog maar één seizoen speler van Club Brugge, maar zijn naam duikt nu al op in een opvallend transferdossier. De 21-jarige Duitse spits zou namelijk in beeld zijn bij AS Roma. Meer zelfs: volgens transferexpert Nicolò Schira heeft Tresoldi al een principeakkoord bereikt.

Schira meldt dat Tresoldi een contract tot 2031 kan tekenen bij Roma. De spits zou de Giallorossi bovendien verkiezen boven aanbiedingen uit de Bundesliga. Dat is opvallend, want een terugkeer naar Duitsland leek op papier ook een logische piste voor de Duitse jeugdinternational.

Roma wil Tresoldi overtuigen

Roma moet er nu wel nog uit raken met Club Brugge. En dat wordt geen eenvoudige opdracht. Blauw-zwart zou 25 miljoen euro vragen voor Tresoldi, exact het bedrag waarop Transfermarkt zijn huidige marktwaarde schat.

Voor Club zou dat financieel een enorme operatie zijn. De landskampioen haalde Tresoldi afgelopen zomer nog voor 7,5 miljoen euro weg bij Hannover 96. Op amper één jaar tijd kan blauw-zwart dus een grote meerwaarde boeken.

Club wil hem niet kwijt

Toch ligt de situatie gevoelig. Volgens Het Laatste Nieuws mag Tresoldi deze zomer in geen geval vertrekken bij Club Brugge. Hij wordt gezien als een belangrijke pion voor het nieuwe seizoen en ligt bovendien nog tot juni 2029 onder contract.

Alleen kan een niet te weigeren bod de zaken veranderen. Als Roma effectief richting de vraagprijs van 25 miljoen euro gaat, zal Club minstens moeten nadenken. Zeker omdat zulke bedragen voor een Belgische club moeilijk zomaar te negeren zijn.

Sportief zou een vertrek wel een stevige streep door de rekening zijn. Tresoldi was in zijn eerste seizoen meteen belangrijk. In 58 wedstrijden voor Club Brugge was hij goed voor 23 doelpunten en 9 assists. Daarmee bewees hij dat hij niet alleen een talent voor de toekomst is, maar nu al rendement levert.

Club Brugge staat dus voor een lastig evenwicht. Tresoldi houden lijkt sportief de beste keuze, maar Roma duwt en de speler zou al openstaan voor de stap. De komende gesprekken tussen beide clubs moeten duidelijk maken hoe stevig Club vasthoudt aan zijn standpunt.

14 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
AS Roma
Nicolò Tresoldi

Meer nieuws

FC Barcelona heeft duidelijk plan klaar voor Club-talent Jesse Bisiwu

FC Barcelona heeft duidelijk plan klaar voor Club-talent Jesse Bisiwu

11:00
3
Transfer in stroomversnelling? 'Karetsas heeft principeakkoord met Europese topclub'

Transfer in stroomversnelling? 'Karetsas heeft principeakkoord met Europese topclub'

13:40
Opvallend: Stankovic speelde cruciale rol in inkomende toptransfer van Club Brugge

Opvallend: Stankovic speelde cruciale rol in inkomende toptransfer van Club Brugge

10:30
9
Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen

Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen

12:45
6
📷 Elf jaar later duiken twee Anderlecht-iconen plots weer samen op

📷 Elf jaar later duiken twee Anderlecht-iconen plots weer samen op

12:30
Antwerp slikt dubbele opdoffer op stage in Duitsland

Antwerp slikt dubbele opdoffer op stage in Duitsland

11:30
3
'Club Brugge blijft op muur botsen bij KRC Genk'

'Club Brugge blijft op muur botsen bij KRC Genk'

08:50
15
Rudi Garcia op weg naar de uitgang? Zijn toekomst lijkt al langer beslist

Rudi Garcia op weg naar de uitgang? Zijn toekomst lijkt al langer beslist

11:45
1
Transfernieuws en Transfergeruchten 13/07: Vasovic

Transfernieuws en Transfergeruchten 13/07: Vasovic

07:00
Nieuwe details roepen nog meer vragen op: verrassende onthulling in zaak-Balogun

Nieuwe details roepen nog meer vragen op: verrassende onthulling in zaak-Balogun

10:00
5
'Club Brugge heeft opvolger voor Simon Mignolet helemaal beet'

'Club Brugge heeft opvolger voor Simon Mignolet helemaal beet'

22:23
21
Club Brugge is nog niet klaar: volgende transfer bijna rond

Club Brugge is nog niet klaar: volgende transfer bijna rond

07:00
5
Belgische VAR blikt terug op unieke WK-ervaring: "De hele wereld kijkt mee"

Belgische VAR blikt terug op unieke WK-ervaring: "De hele wereld kijkt mee"

09:30
2
KRC Genk staat voor duurste transfer uit zijn geschiedenis

KRC Genk staat voor duurste transfer uit zijn geschiedenis

07:47
2
Ex-speler van Westerlo staat voor monstertransfer van bijna 60 miljoen euro

Ex-speler van Westerlo staat voor monstertransfer van bijna 60 miljoen euro

08:10
'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

'Code donkerrood: AS Roma klopt aan bij Club Brugge, speler geeft jawoord'

12/07
5
Voormalige Anderlecht-flop vindt onderdak bij... zijn eigen club

Voormalige Anderlecht-flop vindt onderdak bij... zijn eigen club

07:20
Moet Rudi Garcia blijven? Johan Boskamp twijfelt geen seconde

Moet Rudi Garcia blijven? Johan Boskamp twijfelt geen seconde

23:00
10
Manchester United-legende neemt het op voor Senne Lammens

Manchester United-legende neemt het op voor Senne Lammens

22:15
6
Opvallende debutant laat zich meteen zien tijdens Cercle Brugge - Lommel

Opvallende debutant laat zich meteen zien tijdens Cercle Brugge - Lommel

21:00
KRC Genk wil coach terughalen die voor veel ophef zorgde: wat zullen de fans daarvan vinden?

KRC Genk wil coach terughalen die voor veel ophef zorgde: wat zullen de fans daarvan vinden?

20:00
2
Paars-wit is gewaarschuwd: Europese tegenstander van Anderlecht laat zich opnieuw opmerken

Paars-wit is gewaarschuwd: Europese tegenstander van Anderlecht laat zich opnieuw opmerken

20:30
3
'Leandro Trossard gaat Arsenal voor 20 miljoen euro verlaten'

'Leandro Trossard gaat Arsenal voor 20 miljoen euro verlaten'

19:20
3
OFFICIEEL: De beste doelman van Eerste Nationale ACFF trekt naar Charleroi

OFFICIEEL: De beste doelman van Eerste Nationale ACFF trekt naar Charleroi

18:46
EXCLUSIEF: Nicky Hayen moet meteen ferme domper slikken

EXCLUSIEF: Nicky Hayen moet meteen ferme domper slikken

18:20
WK-LIVE 13/7

WK-LIVE 13/7

00:00
WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel

WK-LIVE 12/7: Rode Duivels landen in Brussel

18:00
Tegen zijn zin: Zeno Debast doorbreekt de stilte na WK in de schaduw

Tegen zijn zin: Zeno Debast doorbreekt de stilte na WK in de schaduw

17:40
6
'Club Brugge wil doelman én middenvelder uit Serie A'

'Club Brugge wil doelman én middenvelder uit Serie A'

15:00
1
Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: wat denkt u? Analyse

Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: wat denkt u?

17:00
8
Transfernieuws en Transfergeruchten 12/07: Duku

Transfernieuws en Transfergeruchten 12/07: Duku

15:40
Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen mag" De derde helft

Flinke ontboezeming van verovering Van Gucht: "Seks met andere mannen mag"

16:20
DONE DEAL: Stijn Stijnen haalt uit met revelatie

DONE DEAL: Stijn Stijnen haalt uit met revelatie

15:40
Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt"

Rudi Garcia out, ex-coach Antwerp in? "Rekening is al gemaakt"

14:20
14
Applaus of gefluit? Dit was het onthaal voor Rode Duivels bij terugkeer in België

Applaus of gefluit? Dit was het onthaal voor Rode Duivels bij terugkeer in België

12/07
'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'

'Ambitieuze promovendus shopt bij Standard: akkoord gevonden'

12/07
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 10
Club Brugge Club Brugge 5-0 KAA Gent KAA Gent
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Mechelen KV Mechelen

Play-off 2

 Speeldag 10
OH Leuven OH Leuven 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Sv1978 Sv1978 over Meningen over Rudi Garcia lopen enorm uit elkaar: wat denkt u? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Manchester United-legende neemt het op voor Senne Lammens My-T Vekkie My-T Vekkie over Transfer in stroomversnelling? 'Karetsas heeft principeakkoord met Europese topclub' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Antwerp slikt dubbele opdoffer op stage in Duitsland DKMA DKMA over Club Brugge zit met een probleem: 'sterkhouder heeft akkoord met buitenlandse topclub' De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Transferbom: Manchester United haalt Youri Tielemans binnen Sv1978 Sv1978 over Moet Rudi Garcia blijven? Johan Boskamp twijfelt geen seconde Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Opvallend: Stankovic speelde cruciale rol in inkomende toptransfer van Club Brugge De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Met of zonder Rudi Garcia naar het EK? Gewezen Rode Duivel geeft sleutel aan ... Viva Charleroi Viva Charleroi over En plus de Yann Sommer, une autre arrivée se précise au Club de Bruges Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved