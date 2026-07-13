Club Brugge zit met een probleem: 'sterkhouder heeft akkoord met buitenlandse topclub'

Nicolò Tresoldi is nog maar één seizoen speler van Club Brugge, maar zijn naam duikt nu al op in een opvallend transferdossier. De 21-jarige Duitse spits zou namelijk in beeld zijn bij AS Roma. Meer zelfs: volgens transferexpert Nicolò Schira heeft Tresoldi al een principeakkoord bereikt.

Schira meldt dat Tresoldi een contract tot 2031 kan tekenen bij Roma. De spits zou de Giallorossi bovendien verkiezen boven aanbiedingen uit de Bundesliga. Dat is opvallend, want een terugkeer naar Duitsland leek op papier ook een logische piste voor de Duitse jeugdinternational.

🚨 Excl. - Nicolò #Tresoldi (born in 2004) has reached an agreement in principle with #ASRoma for a contract until 2031. The striker prefers Giallorossi than the bids received by Bundesliga’s Clubs. #Roma are now in talks to try to reach a deal with #ClubBrugge, which ask 25M — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2026

Roma wil Tresoldi overtuigen

Roma moet er nu wel nog uit raken met Club Brugge. En dat wordt geen eenvoudige opdracht. Blauw-zwart zou 25 miljoen euro vragen voor Tresoldi, exact het bedrag waarop Transfermarkt zijn huidige marktwaarde schat.

Voor Club zou dat financieel een enorme operatie zijn. De landskampioen haalde Tresoldi afgelopen zomer nog voor 7,5 miljoen euro weg bij Hannover 96. Op amper één jaar tijd kan blauw-zwart dus een grote meerwaarde boeken.

Club wil hem niet kwijt

Toch ligt de situatie gevoelig. Volgens Het Laatste Nieuws mag Tresoldi deze zomer in geen geval vertrekken bij Club Brugge. Hij wordt gezien als een belangrijke pion voor het nieuwe seizoen en ligt bovendien nog tot juni 2029 onder contract.





Alleen kan een niet te weigeren bod de zaken veranderen. Als Roma effectief richting de vraagprijs van 25 miljoen euro gaat, zal Club minstens moeten nadenken. Zeker omdat zulke bedragen voor een Belgische club moeilijk zomaar te negeren zijn.

Sportief zou een vertrek wel een stevige streep door de rekening zijn. Tresoldi was in zijn eerste seizoen meteen belangrijk. In 58 wedstrijden voor Club Brugge was hij goed voor 23 doelpunten en 9 assists. Daarmee bewees hij dat hij niet alleen een talent voor de toekomst is, maar nu al rendement levert.

Club Brugge staat dus voor een lastig evenwicht. Tresoldi houden lijkt sportief de beste keuze, maar Roma duwt en de speler zou al openstaan voor de stap. De komende gesprekken tussen beide clubs moeten duidelijk maken hoe stevig Club vasthoudt aan zijn standpunt.