Na minder dan een jaar alweer weg: KRC Genk vindt oplossing voor overbodige spits

Brandon Morren
Brandon Morren, clubwatcher Genk
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Na minder dan een jaar alweer weg: KRC Genk vindt oplossing voor overbodige spits
Foto: © photonews
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Jusef Erabi lijkt al na minder dan een jaar op weg naar de uitgang bij KRC Genk. De Zweedse spits kwam in september 2025 nog met stevige verwachtingen naar Limburg, maar kon die nooit waarmaken.

Nu staat hij volgens Sportbladet dicht bij een uitleenbeurt aan Preston North End FC. Preston komt uit in de Championship, het tweede niveau in Engeland. Voor Erabi zou het een kans zijn om opnieuw ritme op te doen na een bijzonder moeilijk seizoen bij Genk. De 23-jarige aanvaller kwam vorige zomer over van Hammarby, maar slaagde er nooit in om echt door te breken.

Erabi richting Championship

Genk betaalde toen 4 miljoen euro voor Erabi. Dat was geen kleine investering, zeker niet voor een speler die uit de Zweedse competitie kwam en nog een aanpassingsperiode nodig had. Toch was de hoop duidelijk: Erabi moest voor extra kracht, diepgang en doelpunten zorgen in de aanval.

Dat scenario kwam er nooit. De Zweed kreeg wel kansen, maar meestal als invaller. In totaal kwam hij 22 keer in actie voor Racing Genk. Zijn balans bleef bijzonder mager: één doelpunt en geen enkele assist.

Moeilijk seizoen in Genk

Voor Erabi werd het daardoor een seizoen om snel te vergeten. Hij begon nog met de reputatie van een talentvolle spits die in Zweden naam had gemaakt, maar zakte in Genk steeds verder weg in de hiërarchie. De voorbije periode had hij het moeilijk om nog speelminuten te krijgen en belandde hij ook geregeld naast de selectie.

Dat laat zich ook voelen in zijn marktwaarde. Die zakte op minder dan een jaar tijd van 6 miljoen euro naar 2 miljoen euro, volgens Transfermarkt. Het toont hoe snel zijn situatie veranderd is sinds zijn komst naar de Cegeka Arena.

Nochtans ligt Erabi nog tot juni 2029 onder contract bij Genk. Op papier heeft Racing dus nog altijd controle over zijn toekomst, maar sportief lijkt het verhaal voorlopig vastgelopen. Een uitleenbeurt naar Preston kan voor alle partijen een logische oplossing zijn.

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