Moet Rudi Garcia blijven? Johan Boskamp twijfelt geen seconde

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Moet Rudi Garcia blijven? Johan Boskamp twijfelt geen seconde
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De uitschakeling van de Rode Duivels tegen Spanje blijft voer voor discussie. Vooral de wissel van Thibaut Courtois roept vragen op, maar Johan Boskamp neemt Rudi Garcia in bescherming en ziet ook geen reden om niet met hem door te gaan.

De Rode Duivels zijn in de kwartfinale van het WK gestrand. Na een matige groepsfase, een miraculeuze comeback tegen Senegal en een overtuigende zege tegen de Verenigde Staten, werden ze uit het tornooi geknikkerd door Spanje.

Op zich geen schande, al was de manier waarop wel opvallend. Bondscoach Rudi Garcia besloot om Thibaut Courtois naar de kant te halen. Hij had last van zijn bovenbeen en kon niet meer uittrappen. Wel gaf hij aan nog in doel te kunnen staan.

Uiteindelijk kwam Senne Lammens in zijn plaats en beging hij een grote fout, waarna Spanje het winnende doelpunt scoorde. Er kwam veel kritiek op Garcia omdat hij Courtois naar de kant haalde, maar Johan Boskamp gaat daar niet in mee.

Boskamp begrijpt kritiek niet helemaal

"Een doelman die gaat zitten, geeft toch aan dat hij niet verder kan", zegt hij bij Het Belang van Limburg. "Dat doe je toch niet zomaar. Daarom vond ik het raar dat Courtois na de wedstrijd zei dat hij gewoon door had kunnen spelen. Terwijl hij voordien toch huilend van het veld was gestapt."

Nu het WK voorbij is, ziet Rudi Garcia zijn contract aflopen. Domenico Tedesco kreeg nog voor het EK 2024 een contractverlenging, maar zo'n fout maakte de bond geen tweede keer. Nu rest dus de vraag: blijft Garcia bondscoach van België?

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Johan Boskamp zou er niet over twijfelen. "Ik zie niet in waarom niet", gaat de Nederlandse analist verder. "Oké, hij maakt soms rare keuzes, maar je kan niet zeggen dat ze allemaal slecht zijn uitgedraaid. Vooraf was iedereen het erover eens dat de kwartfinale het doel moest zijn. En volgens mij heeft ie dat doel bereikt", besluit Boskamp.

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