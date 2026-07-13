RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
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RECONSTRUCTIE: Grootverdiener en... aanvoerder, maar Nathan De Cat vroeg zelf om akkoord met Hoffenheim
Foto: © photonews
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Nathan De Cat gaat voor TSG 1899 Hoffenheim voetballen. RSC Anderlecht deed er de voorbije weken alles aan om de 17-jarige middenvelder aan boord te houden. Een reconstructie.

Afgelopen vrijdag werd de transfer van Nathan De Cat naar TSG 1988 Hoffenheim officieel gemaakt. De 17-jarige middenvelder tekende een meerjarig contract in Sinsheim.

Hoffenheim betaalde - naargelang de bron en afhankelijk van het bonussensysteem - een bedrag tussen 20 en 25 miljoen euro voor Catje. Daarnaast bedong paars-wit op een percentage op de doorverkoop. De Cat is op die manier de duurste transfer die Die Kraichgauer ooit deden.

RSC Anderlecht kwam drie (!) keer met een verbeterd contractvoorstel op de proppen

Anderlecht deed er de voorbije weken alles aan om De Cat te overtuigen van het paars-witte project. Meer zelfs: het contractvoorstel van de Belgische recordkampioen werd tot drie keer toe verbeterd. Het was de middenvelder zelf die Anderlecht uiteindelijk vroeg om een akkoord te vinden met Hoffenheim.

Nochtans leek Anderlecht zich op het einde van vorig seizoen te hebben neergelegd bij het vertrek van De Cat. Met de komst van Antoine Sibierski én later Vitor Bruno veranderde paars-wit het geweer volledig van schouder.

De Cat Nathan
© photonews

De nieuwbakken sportief directeur én hoofdcoach beseften héél goed dat Anderlecht met De Cat goud in handen heeft. En vooral eerstgenoemde besefte evenzeer dat een eventuele transfersom voor De Cat volgende zomer een pak hoger zou kunnen uitvallen. 

Volgens onze informatie was Anderlecht bereid om te investeren in De Cat. De Belgische recordkampioen wou van De Cat dé grootverdiener in de kern maken en hem een salaris in de grootorde van dat van Thorgan Hazard betalen. Laatstgenoemde verdiende zo'n anderhalf miljoen euro per jaar in het Lotto Park.

Grootverdiener én aanvoerdersband

Ook de aanvoerdersband kwam héél even ter sprake, maar de keuze van De Cat was gemaakt. Sibierski dient met (een deel van) voorgenoemde transfersom de transfermarkt op te gaan. Het wordt allesbehalve een gemakkelijke opdracht om een vervanger te vinden voor het geliefde Catje.

5 reacties
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Anderlecht
1899 Hoffenheim
Nathan De Cat

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