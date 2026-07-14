Will Still is héél ambitieus met Auxerre: "Daarom heb ik dat bewust niét gedaan"

Will Still maakt zich op voor een nieuw avontuur. De 33-jarige coach moet AJ Auxerre naar de Franse subtop loodsen. En onze landgenoot legt de lat zoals altijd héél hoog.

Will Still telt nog steeds maar 33 lentes, maar de coach heeft er al een heuse rit opzitten. De voorbije seizoenen stond de oefenmeester aan het roer van achtereenvolgens Lierse SK, Beerschot VA, Stade Reims, RC Lens en Southampton FC.

In november 2025 werd Still aan de deur gezet bij The Saints. De voorbije maanden waren er kansen genoeg om opnieuw aan de slag te gaan, maar de coach koos er bewust voor om even afstand te nemen.

Will Still kreeg tijdens het seizoen aanbiedingen, maar ging er bewust niét op in

"Die pauze heeft me enorm veel deugd gedaan", aldus Still. "De voorbije twaalf jaar heb ik nooit stilgestaan bij de veranderingen in mijn leven. Ik ben er zeker van dat ik het spelletje nu ook beter begrijp."

"Het klopt dat ik vorig seizoen elders op de trein had kunnen springen", gaat Still door. "Maar ik wou absoluut de nodige tijd nemen om ervoor te zorgen dat de volgende stap de juiste zou zijn. En ik heb de juiste keuze gemaakt."

Van promovendus tot... subtopper in Ligue 1

AJ Auxerre slaagde er vorig seizoen in zich als promovendus te handhaven in de Ligue 1. AJA - Auxerre wordt nog steeds gezien als één van de absolute traditieclubs in Frankrijk - heeft de ambitie om opnieuw de aansluiting te vinden met de Franse subtop.





Enter Still. Onze landgenoot kiest er bewust voor om een deel van de sportieve staf van vorig seizoen aan boord te houden. "Ik wil de juiste balans vinden tussen mensen die er al zijn en de club kennen en enkele assistenten waar ik zelf altijd mee werk."

Hongerige winnaars

"Ik heb er bijvoorbeeld ook bewust voor gekozen om als nieuwe coach niét meteen naar de leiders en sterkhouders van het team te bellen", glimlacht Still. "Ik wil geen vooroordelen. Ik wil gasten die honger hebben en zich willen tonen als winnaars."