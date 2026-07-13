'Club Brugge blijft op muur botsen bij KRC Genk'

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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'Club Brugge blijft op muur botsen bij KRC Genk'
Foto: © photonews
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KRC Genk blijft met heel wat onzekerheid zitten. Naast de zoektocht naar een nieuwe trainer is er ook het dossier-Noah Adedeji-Sternberg. Club Brugge blijft geïnteresseerd, maar Genk houdt voorlopig stevig vast aan zijn vraagprijs.

KRC Genk zit in een bijzonder lastige situatie deze zomer. De club moest onlangs afscheid nemen van hoofdtrainer Nicky Hayen, die naar Burnley vertrok, én assistent-coach Johan Van Rumst. Hij vertrok per direct bij de club.

Woelige zomer in Genk

De Limburgers zijn nu op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer terwijl de voorbereiding volop aan de gang is. Een opvallende situatie waar ze in de Cegeka Arena niet op gerekend hadden. Hoewel Genk dolgraag een nieuwe start wil maken na een nieuw tegenvallend seizoen, spelen de omstandigheden niet in hun voordeel.

En dan is er ook nog de situatie rond Noah Adedeji-Sternberg. De jonge flankaanvaller bereikte een aantal weken geleden een persoonlijk akkoord met Club Brugge, zonder dat KRC Genk van iets wist. In Limburg waren ze woedend nadien, waarna de speler even individueel moest trainen.

Adedeji-Sternberg zorgde voor spanning

De deal ging vooralsnog niet door. Sacha Tavolieri meldde destijds dat Genk 15 tot 20 miljoen euro vraagt voor hem, terwijl zijn marktwaarde 4 miljoen euro bedraagt volgens Transfermarkt. De Limburgers willen in dit dossier geen water bij de wijn doen, zo lijkt.

En Het Laatste Nieuws bevestigt dat: Genk wees al enkele aanbiedingen resoluut af, terwijl het verschil tussen vraag en aanbod nog groot is. Een transfer lijkt daardoor bijzonder onwaarschijnlijk op dit moment, al zou Club nog wel geïnteresseerd zijn.

Ondertussen sloot de winger ook opnieuw aan bij de groep. Hij kwam al in twee oefenwedstrijden in actie en lijkt op die manier nog even bij Genk te blijven.

De 21-jarige Adedeji-Sternberg verlengde afgelopen zomer zijn contract nog tot juni 2028. In totaal kwam hij al 79 keer in actie bij Racing Genk. In die optredens kon hij zes keer scoren en zes assists geven.

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