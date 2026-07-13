Ex-speler van Westerlo staat voor monstertransfer van bijna 60 miljoen euro

Luka Vuskovic heeft nooit een officiële wedstrijd voor Tottenham gespeeld, maar levert de Engelse club nu wel een gigantisch bedrag op. De 19-jarige Kroaat is op weg naar Brighton, dat diep in de buidel tast voor de centrale verdediger.

Volgens Fabrizio Romano heeft Brighton een akkoord bereikt met Tottenham. De vaste transfersom bedraagt 46 miljoen pond, met daarbovenop nog een doorverkooppercentage. Daardoor kan het totale pakket boven de 50 miljoen pond (58,7 miljoen euro) uitkomen. Ook de persoonlijke voorwaarden zouden al rond zijn.

🚨🔵⚪️ EXCLUSIVE: Brighton agree deal to sign Luka Vušković from Tottenham, here we go! 💣



£46m fixed fee plus sell-on clause to bring the potential package over £50m. Massive signing for #BHAFC after personal terms also agreed.



💣 Spurs ready to go ALL IN for Sandro Tonali. pic.twitter.com/4ZzqsvM223 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2026

Westerlo zag talent van dichtbij

Dat zijn stevige cijfers voor een speler die bij Tottenham zelf nooit in actie kwam. Vuskovic ligt nog tot juni 2030 onder contract bij Spurs, maar de Londense club kiest er dus voor om hem nu al door te verkopen. Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt zelfs 60 miljoen euro.

In België zal vooral Westerlo met interesse naar deze deal kijken. Vuskovic werd in het seizoen 2024/2025 door Tottenham uitgeleend aan de Kemphanen en maakte toen een stevige indruk. Hij speelde 36 wedstrijden voor Westerlo, scoorde zeven keer en gaf ook drie assists. Voor een centrale verdediger zijn dat opvallende cijfers.

Verdediger met aanvallende wapens

Vuskovic is dan ook geen gewone verdediger. Met zijn 1m93 is hij sterk in de lucht, maar hij duikt ook opvallend vaak op in de zestien van de tegenstander. Dat bewees hij niet alleen in België. Na zijn passage bij Westerlo werd hij door Tottenham nog een seizoen uitgeleend aan Hamburger SV, waar hij opnieuw zes keer scoorde in 30 wedstrijden.





Ook internationaal gaat het snel. De Kroaat verzamelde al zes interlands voor zijn land en maakte daarin één doelpunt. Op het WK kwam hij één keer in actie. Dat een Premier League-club als Brighton nu zo ver wil gaan, toont hoe hoog zijn plafond wordt ingeschat.

Voor Westerlo is het vooral een bevestiging dat er de voorbije jaren wel degelijk groot talent in het Kuipje rondliep. De club kon Vuskovic maar één seizoen houden, maar zag van dichtbij hoe uitzonderlijk zijn profiel was. Nu volgt een transfer van tientallen miljoenen, zonder dat Tottenham hem ooit zelf gebruikte.