FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft duidelijke boodschap voor België

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 14 reacties
FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft duidelijke boodschap voor België
Foto: © photonews
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Na heel wat spanningen tussen de Belgische voetbalbond en de FIFA na de zaak-Balogun heeft Gianni Infantino op zijn sociale media een boodschap aan België gedeeld. De FIFA-voorzitter blikt daarin terug op het parcours van de Belgische nationale ploeg en bedankt de Rode Duivels.

"Bedankt, België!", begon hij. "Op dit WK hebben jullie in de achtste finales jullie grootste zege ooit geboekt in een knock-outwedstrijd, nadat jullie in de vorige ronde al een geweldige comeback hadden gerealiseerd en na verlengingen hadden gewonnen van Senegal."

De FIFA-voorzitter wilde ook de records tijdens het toernooi benadrukken. "Met 14 doelpunten in Noord-Amerika deden jullie alleen in 2018 beter, toen jullie 16 keer scoorden. Ook Thibaut Courtois bereikte een persoonlijke mijlpaal door het record te breken van meeste WK-wedstrijden voor een Belgische speler. Ik hoop dat jullie veel positieve punten meenemen uit dit parcours. Tot snel!", besloot hij in zijn bericht.

Gespannen context

Dat bericht komt er in een vrij gespannen context. De Belgische nationale ploeg en de FIFA staan tegenover elkaar in de zaak-Balogun. De speler van de Verenigde Staten zag zijn schorsing opgeheven worden na een tussenkomst van het disciplinaire comité van de FIFA.


België verzette zich tegen die beslissing en liet dat ook duidelijk blijken via verschillende mededelingen. Het dossier is tussen beide partijen nog niet echt afgesloten.

14 reacties
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