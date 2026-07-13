📷 Elf jaar later duiken twee Anderlecht-iconen plots weer samen op

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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📷 Elf jaar later duiken twee Anderlecht-iconen plots weer samen op
Foto: © photonews
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Sacha Kljestan en Matías Suárez zorgden voor een nostalgisch Anderlecht-moment op Instagram. De twee ex-spelers van paars-wit kwamen elkaar elf jaar later opnieuw tegen in Kansas City en haalden meteen mooie herinneringen op.

Sacha Kljestan deelde een selfie met een boodschap op Instagram. "Deze is voor de Sporting Boys! Het deed me enorm veel plezier om mijn oude vriend Matías Suárez na zoveel jaren terug te zien. We hebben ons op het veld zó geamuseerd en samen grote matchen gewonnen bij Anderlecht. Elf jaar later komen we elkaar weer tegen in Kansas City, wie had dat gedacht? Een van de beste spelers met wie ik het geluk heb gehad om samen te spelen!"

Matías Suárez en Sacha Kljestan speelden vijf jaar samen bij Anderlecht. De Argentijn droeg het shirt van paars-wit tussen 2008 en 2016, terwijl de Amerikaan de Brusselse kleuren verdedigde van 2010 tot 2015.

Beide spelers droegen bij aan de successen van Sporting in het begin van de jaren 2010. Ze groeiden uit tot echte clubiconen en zullen voor altijd in het hart van de supporters van de Brusselse club blijven.

Na hun vertrek bij Anderlecht gingen hun wegen uiteen. Dat onverwachte weerzien in Kansas City, elf jaar later, riep dan ook ongetwijfeld mooie herinneringen op bij de twee ex-Mauves.

Sacha Kljestan en Matías Suárez zijn allebei gestopt met voetballen

Intussen zijn ze allebei met pensioen als profvoetballer. Sacha Kljestan zette in januari 2023 een punt achter zijn carrière. Bij LA Galaxy maakte hij zijn allerlaatste minuten als prof. Matías Suárez stopte dan weer recenter, in januari 2026, na een laatste passage in Chili bij Unión Española.

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Sacha Kljestan
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