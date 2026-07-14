Naar een WK met 64 landen? Opvallende meningen uit ons land

Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zit er bijna op. En dus kunnen we stilaan gaan terugblikken en ook al vooruitblikken op wat de toekomst brengt. Gianni Infantino kijkt bijvoorbeeld al richting mogelijk een WK met 64 landen. Een goed idee of net niet?

Evert Winkelmans heeft alvast genoten van het huidige WK, en zeker van de groepsfase met de 'kleinere' landen. Hij had ook nog een klein land graag de halve finales zien halen. "De toplanden en topspelers tegen elkaar, dat zien we vrij vaak. Ik geniet daar van, maar matchen tussen Mbappé en Pedri zie ik wel vaker."

De chaos van de groepsfase omarmen

"Ik vind de groepsfase net vet, want je ziet ploegen die je maar eens om de vier jaar ziet. En de chaos die het was, ook met de beste derdes, moet je omarmen om ervan te kunnen genieten. Sommige mensen kunnen dat, anderen niet. Ofwel ben je erin mee, ofwel niet. We gaan niet meer terug naar 32 landen, dat is zeker."

"Ze hebben met 26 spelers de kern ook al breder gemaakt. De vier hoogstgeplaatste landen spelen ook de halve finales, dus ze waren wel op de afspraak. De allerbesten staan er. Ik ga niet pleiten tegen meer voetbal. Doe er nog maar zestien landen bij, dan ben je de chaos van de beste derdes ook weer kwijt."

Er kunnen nog wel zestien landen bij

"Er zit nog wel genoeg voetbalkwaliteit in de wereld dat er nu niet bij was. Italië, Denemarken, Chili, Nigeria, … er zijn echt nog wel mooie voetballanden die er bij komen. 64 kan nog wel echt, al moet het dan wel voor een lange tijd gedaan zijn en vastliggen qua aantal landen, hoop ik", aldus Winkelmans in MidMid Mansion.

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Ward Kerremans pikte in: "Om de spelers te beschermen is het misschien beter dat we de topatleten zien in topvorm. Als we gaan naar 64, 72 of 85 landen, dan gaat het te druk worden voor de belasting van de spelers. Ik denk dat we met minder landen een fitte De Bruyne, Tielemans en Courtois hebben en we naar de halve finales gaan."