DONE DEAL: KAA Gent slaat toe met miljoenendeal voor nieuwe verdediger

KAA Gent is volop bezig zich te wapenen met de komst van het nieuwe seizoen. Daarin volgt sneller dan je zou verwachten ook al meteen Europees voetbal vanaf 23 juli. En dus is het tijd om ook nog een paar versterkingen in huis te halen.

In die hoedanigheid komen de Buffalo's met nog een extra centrale verdediger, nadat ze eerder ook al Christian Burgess in huis haalden. "KAA Gent heeft zich versterkt met Mouhamed El Bachir Ngom. De 26-jarige Senegalese centrale verdediger komt over van het Zwitserse Grasshoppers en ondertekende een contract tot 2031."

"Ngom genoot zijn jeugdopleiding bij de gerenommeerde Senegalese voetbalacademie Diambars en zette op 21-jarige leeftijd de stap naar Europa. Via het Letse Auda en Riga FC speelde hij zich in de kijker van Grasshoppers, waar hij het voorbije seizoen uitgroeide tot een betrouwbare kracht in de defensie."

KAA Gent heeft met Mouhamed El Bachir Ngom een nieuwe centrale verdediger in huis gehaald

"De rechtsvoetige verdediger combineert snelheid, kracht en explosiviteit met een sterke duelkracht. Naast zijn sportieve kwaliteiten staat Ngom ook bekend om zijn leiderschap en winnaarsmentaliteit. Hij brengt intensiteit en verantwoordelijkheid mee naar de Planet Group arena", aldus KAA Gent in een persbericht op de eigen webstek.

"Met de komst van Ngom zetten we opnieuw een belangrijke stap in de verdere uitbouw van onze kern. We zijn ervan overtuigd dat hij, samen met de eerdere komst van Christian Burgess, onze defensie naar een hoger niveau zal brengen."

KAA Gent gaat stevig op de transfermarkt met komst van Mouhamed El Bachir Ngom

"Hij zal zo snel mogelijk aansluiten bij de groep, zodat hij zich kan integreren en zich mee kan voorbereiden op de Europese campagne en de start van de competitie", is ook Kjeld Fort - Operational Director bij de Buffalo's - tevreden met de komst van Bachir Ngom.



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Mouhamed El Bachir Ngom heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van zo'n 800.000 euro. Vorig seizoen speelde hij 24 wedstrijden voor Grasshoppers en hij zou overkomen voor zo'n 2,7 miljoen euro naar Gent.