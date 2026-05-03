'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Tobe Leysen wordt al een tijdje aan een vertrek bij OH Leuven gelinkt. Deze zomer zou het nu echt zover moeten zijn en daarom heeft de club al opties klaar om Leysen te vervangen. Sem Westerveld van AZ Alkmaar kan alvast gratis opgepikt worden.

Tobe Leysen weg bij OH Leuven

Tobe Leysen heeft een sterk seizoen achter de rug bij OH Leuven. Dat leidde afgelopen winter al tot de nodige transfergeruchten. Er was interesse van enkele Belgische topclubs, maar ook vanuit het buitenland willen ploegen hem wel.

Als Leysen vertrekt, dan moet er uiteraard ook een vervanger gehaald worden. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is OH Leuven één van de geïnteresseerde clubs om Sem Westerveld van AZ Alkmaar op te pikken.

Transfervrij vertrek

En Westerveld binnenhalen kan vrij goedkoop. De doelman heeft een aflopend contract, maar in Alkmaar willen ze de optie dat erin staat niet lichten. Hij werd het voorbije seizoen nog gehuurd van MVV.

Maar er zijn nog andere clubs dan OHL die hem willen binnenhalen. Zo is er interesse van Athletic Bilbao, de Baskische club die alleen spelers uit het Baskenland toelaat in de A-selectie. Westerveld werd geboren in San Sebastian.

Lees ook... 'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'
Dat gebeurde toen zijn vader Sander in doel stond bij Real Sociedad, na een vertrek bij Liverpool. Hij komt in aanmerking voor een Spaans paspoort en spreekt de taal ook vrij vlot. Ook het Duitse Kaiserslautern zou de nodige interesse hebben.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
AZ Alkmaar
FC Twente
Tobe Leysen
Sem Westerveld

Meer nieuws

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog" Reactie

Colin Coosemans ontloopt verantwoordelijkheid niet: "Borst vooruit en hoofd omhoog"

21:30
'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

19:30
Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

Dender put vertrouwen uit derde zege dit seizoen tegen La Louvière

21:20
"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op Reactie

"We waren vandaag een echt team" : glansprestatie van Rafiki Saïd legde Bosuil het zwijgen op

21:00
Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

Zondebok bij Union SG? Hubert zegt wat hij denkt over inbreng van Sylla

21:00
Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil Reactie

Vincent Euvrard blijft nuchter ondanks leidersplaats én 0-5 forfaitscore op de Bosuil

19:44
Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

Club Brugge voor het eerst dit seizoen aan kop na (makkelijke) winst tegen Anderlecht, dat zelfs cadeaus gaf

20:33
Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

Kiest hij voor de miljoenen? Mika Godts spreekt klare taal richting fans van Ajax

20:30
Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Reactie

Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af"

19:22
7
Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" Reactie

Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!"

19:04
5
Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

Het zag er niet goed uit voor Jackers, ook Anderlecht wacht af

19:42
'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

19:00
Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

Efficiëntieles op de Bosuil: Standard klimt mee naar leiding in Europe Play Offs na forfaitscore tegen Antwerp

17:55
"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Analyse

"Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit

18:30
1
Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

Vincent Kompany staat klaar om hem op te wachten: Luis Enrique slaapt niet meer

18:00
🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau" Reactie

🎥 De Mil pakt verantwoordelijkheid, maar geeft Gent-spelers ook bolwassing: "Drie of vier spelers op niveau"

17:15
Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger"

17:30
5
🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters" Reactie

🎥 De gebruikelijke held staat weer op bij Malinwa en Gent heeft het geweten: "Het zijn ook geen kleuters"

16:45
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

07:30
1
Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK

17:00
1
Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

Luikenaar droomt van het WK voor opvallend topland: "Als ze me oproepen, sta ik klaar"

16:30
'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

'Club Brugge wil Benfica & co aftroeven voor tweebenige opvolger Ordonez'

16:00
7
KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

KVM droomt nog van Europa en nadert tot op één punt van RSCA, Gent door penaltymisser verwezen naar plek 6

15:26
Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

Domper voor Antwerp: sterkhouder onder het mes en out voor clash met Standard

15:00
Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

Vreemde wending: Anderlecht deze week meerdere dagen in ... Parijs

15:30
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
4
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

14:00
Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

13:30
5
Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

13:00
4
Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30
4
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
31
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

11:30
Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

11:00
2
LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 32
Utrecht Utrecht 2-0 NAC NAC
FC Groningen FC Groningen 2-3 Excelsior Excelsior
Ajax Ajax 2-2 PSV PSV
NEC NEC 1-1 Telstar Telstar
FC Volendam FC Volendam 0-2 Heerenveen Heerenveen
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-2 Feyenoord Feyenoord
Zwolle Zwolle 1-0 Heracles Heracles
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-2 FC Twente FC Twente
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 2-2 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles

Nieuwste reacties

Vital Verheyen Vital Verheyen over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Antwerp - Standard: 0-5 Vital Verheyen Vital Verheyen over Anderlecht - Club Brugge: 1-3 Timmy89 Timmy89 over Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht filip hendrix filip hendrix over Joseph Oosting wist niet wat hij zag van zijn ploeg bij 0-5: "Volledig van het padje af" Bies Bies over Blamage zindert na in Antwerp-kleedkamer: "Beschamend!" mantoch mantoch over Code rood voor Rode Duivel: steeds minder kansen en dat net voor het WK RememberLierse RememberLierse over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Andreas2962 Andreas2962 over Scherpen maakt het STVV-publiek helemaal af: "Mensheid niet heel snugger" Mr bacardi Mr bacardi over "Zo hoog mogelijk, dat is niet zweven": KAA Gent kwam met steile ambities in play-offs, maar vrees groeit Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved