'Als Tobe Leysen vertrekt: OHL wil deze doelman transfervrij oppikken'

Tobe Leysen wordt al een tijdje aan een vertrek bij OH Leuven gelinkt. Deze zomer zou het nu echt zover moeten zijn en daarom heeft de club al opties klaar om Leysen te vervangen. Sem Westerveld van AZ Alkmaar kan alvast gratis opgepikt worden.

Tobe Leysen heeft een sterk seizoen achter de rug bij OH Leuven. Dat leidde afgelopen winter al tot de nodige transfergeruchten. Er was interesse van enkele Belgische topclubs, maar ook vanuit het buitenland willen ploegen hem wel.

Als Leysen vertrekt, dan moet er uiteraard ook een vervanger gehaald worden. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf is OH Leuven één van de geïnteresseerde clubs om Sem Westerveld van AZ Alkmaar op te pikken.

En Westerveld binnenhalen kan vrij goedkoop. De doelman heeft een aflopend contract, maar in Alkmaar willen ze de optie dat erin staat niet lichten. Hij werd het voorbije seizoen nog gehuurd van MVV.

Maar er zijn nog andere clubs dan OHL die hem willen binnenhalen. Zo is er interesse van Athletic Bilbao, de Baskische club die alleen spelers uit het Baskenland toelaat in de A-selectie. Westerveld werd geboren in San Sebastian.

Dat gebeurde toen zijn vader Sander in doel stond bij Real Sociedad, na een vertrek bij Liverpool. Hij komt in aanmerking voor een Spaans paspoort en spreekt de taal ook vrij vlot. Ook het Duitse Kaiserslautern zou de nodige interesse hebben.