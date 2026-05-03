'Speelt Standard hem nu al kwijt? Ex-trainer ziet grote toekomst'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Foto: © photonews

De vraag of Ibrahim Karamoko al te groot is geworden voor Standard, klinkt misschien voorbarig, maar zijn ontwikkeling valt moeilijk te negeren. De Franse verdediger arriveerde relatief anoniem op Sclessin, maar groeide dit seizoen uit tot een vaste waarde met opvallend constante prestaties.

Wisselvallige prestaties

Zijn optredens tegen RSC Anderlecht illustreren dat perfect. Enerzijds is er zijn drang om beslissend te zijn, anderzijds zijn moeite om emoties onder controle te houden. Die mentale kwetsbaarheid kostte hem al punten en toont aan dat hij nog stappen moet zetten om de absolute top te bereiken. Zonder mentale coach binnen de clubstructuur moet hij daarin grotendeels zelf zijn weg vinden.

Volgens zijn ex-trainer Jean-Luc Vasseur, die hem begeleidde bij FC Versailles, ligt daar een belangrijke sleutel. “Het is een jongen die zich vooral geliefd moet voelen”, vertelt hij in Le Soir. Met vertrouwen groeit Karamoko zichtbaar, en dat vertaalt zich in zijn prestaties op het veld.

Veelzijdigheid

Naast die mentale kant valt ook zijn veelzijdigheid op. Karamoko speelde al centraal in de verdediging, op het middenveld en zelfs op de flank. Die flexibiliteit is tegelijk een sterkte en een valkuil: om echt door te breken zal hij zich moeten vastleggen op één positie.

Vasseur ziet hem het liefst als controlerende middenvelder, waar zijn fysieke kwaliteiten – uithoudingsvermogen, snelheid en kracht – het best tot hun recht komen. Hij omschreef hem ook als een speler die uithoudingsvermogen heeft, mobiel is en zich zeer snel verplaatst voor iemand van zijn lengte.

Progressiemarge

Technisch is er nog ruimte voor verbetering, maar zijn werkethiek en leergierigheid compenseren veel. Binnen de kern staat hij bekend als een teamspeler zonder ego, iemand die zich volledig in dienst stelt van het collectief. Dat maakt hem geliefd in de kleedkamer en versnelt zijn integratie.

Zijn traject kende nochtans ook moeilijke momenten, onder meer bij RE Virton, waar de context hem weinig hielp. Vandaag lijkt hij echter zijn draai gevonden te hebben. Bij Standard bewijst hij zijn waarde als een slimme investering.

Financieel plaatje

De Rouches betaalden amper 150.000 euro voor Karamoko. Ondertussen is hij volgens Transfermarkt al 2 miljoen euro waard. Met een contract op Sclessin tot 2030 loopt de vraagprijs natuurlijk al nog op.

Voor Vasseur is het duidelijk: Standard is slechts een tussenstap. Met zijn potentieel en fysieke profiel lijkt een volgende stap richting Engeland, mogelijk eerst de Championship en dan de Premier League, geen onrealistisch scenario. En dan kan Standard nog eens gouden zaken doen met een doorverkoopclausule.

