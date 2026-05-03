'Na Godts en Saibari: ook deze vertrokken spelers zullen KRC Genk centen opleveren'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
KRC Genk heeft aardig wat spelers die deze zomer de nodige centen zullen opbrengen. En dan moet niet alleen in eigen rangen gekeken worden. Ook spelers die al vertrokken zijn kunnen nog aardig wat opleveren door een doorverkoopclausule in hun contract.

Het is goed mogelijk dat KRC Genk aardig zal cashen deze zomer. Mika Godts en Ismael Saibari staan bij hun ploegen op vertrekken. En dat voor stevige bedragen, waarvan KRC Genk zijn graantje zal meepikken.

En zeg maar een zak graan voor de Limburgers. Als zowel Godts al Saibari vertrekken bij hun huidige club, dan kan dat KRC Genk al vlug een bedrag van 10 tot 14 miljoen euro in het totaal opleveren. Niet mis voor De Condé en co.

Maar er kan nog een mooie geldstroom volgen van enkele andere namen. Zo is er bijvoorbeeld Jhon Lucumi, momenteel aan de slag bij Bologna. Hij staat voor zijn laatste contractjaar, dus dat betekent dat de Italiaanse club hem deze zomer van de hand wil doen.

Zijn marktwaarde wordt momenteel op 25 miljoen euro geschat. Er zijn al diverse clubs aan hem gelinkt. Met een doorverkooppercentage van 25 procent vanaf de eerste euro zal hij een heel mooi bedrag opeveren.

En vergeet ook doelman Tobe Leysen niet. Hij werd in 2023 aan OH Leuven verkocht voor een bedrag van 550.000 euro. Ondertussen is hij 4 miljoen euro waard en misschien wordt hij wel nog wat duurder verkocht.

In zijn transferovereenkomst van indertijd werd een doorverkooppercentage van 17,5 procent afgesproken, zo is bekend. Ook dat zorgt voor een heel mooi bedrag dat richting 1 miljoen euro of meer kan gaan.

