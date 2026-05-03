Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Albert Sambi Lokonga heeft eindelijk zijn draai gevonden. Na moeizame seizoenen bij Arsenal en Sevilla bloeit de ex-aanvoerder van Anderlecht helemaal open bij Hamburg. En hij lijkt er ook te willen blijven.

De transfer van Albert Sambi Lokonga van RSC Anderlecht naar Arsenal in 2021 kwam als een verrassing: de Gunners legden meer dan 17 miljoen euro neer voor een speler die duidelijk nog niet klaar leek voor zo'n grote stap in zijn prille carrière. Het begin van een paar lastige seizoenen.

Lastige seizoenen voor Lokonga

Arsenal leende Sambi Lokonga uit aan Luton Town en Crystal Palace, waar hij met wisselend succes presteerde, en nadat hij toch nog wat speelminuten bij de Gunners had verzameld (toch 39 wedstrijden), werd de Belg naar Sevilla gestuurd. Daar kreeg hij weer wat speeltijd, nadat hij in Engeland vaak werd afgeremd door blessures.

Afgelopen zomer raakte Arsenal Sambi voor een appel en een ei kwijt. En in Duitsland is de voormalige kapitein van RSC Anderlecht eindelijk open gebloeid. Dit seizoen speelde Sambi Lokonga 24 Bundesliga-wedstrijden, hij scoorde 5 keer en groeide, ondanks opnieuw enkele kleine fysieke kwaaltjes, uit tot een belangrijke titularis.

Sambi Lokonga wil bij HSV blijven

In een interview met het Hamburger Abendblatt, een Hamburgse krant, bevestigde Albert Sambi Lokonga dat hij zich deze keer wil settelen. "Het belangrijkste was om regelmatig te kunnen spelen om zo mijn beste niveau terug te vinden, en dat is wat er bij HSV is gebeurd. Het plan heeft gewerkt", klinkt het tevreden.

En nu hij op zijn 26e eindelijk helemaal tot bloei lijkt te komen en misschien klaar is om een volgende stap te zetten, is Sambi Lokonga niet van plan nog te verkassen. "Hier zit een project achter en ik voel me hier goed, dat is voor mij het allerbelangrijkste. De voorbije jaren heb ik vaak moeten verhuizen... Je weet nooit wat er zal gebeuren, maar ik zoek nu stabiliteit en welzijn. Dat heb ik in Hamburg", besluit de Rode Duivel (2 interlands).

In afwachting van de zomerse mercato blijft Sambi Lokonga wel alert voor een eventueel telefoontje van Rudi Garcia. Zijn laatste selectie dateert van 2024, maar recent bleef de ex-Gunner optimistisch over zijn kansen, al is de concurrentie op zijn positie erg groot.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Hamburger SV
Albert Sambi Lokonga

Meer nieuws

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft? Live

LIVE: De Mil grijpt in met drie vervangingen bij de rust, zien we beter Gent in tweede helft?

14:34
Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen"

14:30
1
Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen

13:00
4
Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht

12:30
2
Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos"

13:30
1
LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

LIVE: Anderlecht bereidt al bekerfinale voor, Club Brugge kan schitterende zaak doen in Lotto Park

10:35
Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, hoog tijd dat men Burgess eens een lesje leert"

12:00
22
Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

Dan toch mee naar het WK? Belg is niet af te stoppen en gaat Lionel Messi voorbij

11:30
'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

'Het is Club Brugge menens om Ajax, PSV, Feyenoord en Dortmund af te troeven voor speler ... Standard'

10:30
Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

Verbauwhede vol in de tackle op Garcia: "Veel geld en jongere vriendin? Blijft lelijke mens"

08:30
5
Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

Sprookje voor ex-coach Cercle Brugge gaat verder met machtige promotie

11:00
2
LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

LIVE: KV Mechelen en KAA Gent moeten het nu wel gaan doen: "De Mil zal plan hebben voor de drie punten"

09:45
LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

LIVE Antwerp-Standard: Wie springt mee naar leiding in Europe Play Offs?

10:30
David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..."

09:10
12
'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

'Grote naam vrij: trainer onderweg naar België?'

10:00
1
Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk

08:50
30
🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

🎥 Mika Godts redt Ajax met een geniale ingeving: nieuwe sollicitatie voor het WK met Rode Duivels

09:30
Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

Van 0-3 naar 3-3 in JPL, maar niet even goed als Bayern: Charaï zegt wat hij betreurt na spektakelduel

07:30
1
Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

Paars-wit gewaarschuwd om speler niet vanzelfsprekend te nemen: "Voor Anderlecht zou vertrek jammer zijn"

23:00
1
Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

Moet Malinwa meer eisen van Van Brederode of net niet? Vanderbiest heeft uitgesproken mening

06:30
Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

Genk-supporters eisen bloed, zweet en tranen, Hayen reageert met heel pijnlijke toegeving

07:00
6
Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

Na snel rood voor Union zit venijn in de staart op Stayen: penalty in minuut 100 geeft Club kans op koppositie

22:52
2
🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
23
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
1
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

Start en rode kaart beslissend? Beerschot staat er slecht voor tegen Lommel na heenmatch Promotion Play-offs

22:00
24
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

21:20
1
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
2
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
4
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
2

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 32
Union Berlin Union Berlin 2-2 1. FC Köln 1. FC Köln
Werder Bremen Werder Bremen 1-3 FC Augsburg FC Augsburg
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 3-3 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburger SV Hamburger SV
Bayern München Bayern München 3-3 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 4-1 RB Leipzig RB Leipzig
FC St. Pauli FC St. Pauli 15:30 1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05
Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach 17:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
Freiburg Freiburg 19:30 VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg

Nieuwste reacties

De Kenner De Kenner over Stijn Stijnen streng voor Rik De Mil na uitspraak over Club Brugge: "Onder de gordel, respectloos" Dirk Van Aerschot Dirk Van Aerschot over Gewezen topscheidsrechter formeel: "Hallucinant, Burgess moet gestraft worden hiervoor" Andreas2962 Andreas2962 over Gewezen topscheidsrechter laat niets heel van Union SG: "Al vaker mee weggekomen" Andreas2962 Andreas2962 over Veertien coaches op zes jaar: Edward Still drie maanden na Anderlecht alweer ontslagen RememberLierse RememberLierse over David Hubert is streng, Wouter Vrancken prikt meteen hard terug: "Als je arbitrage niet meer mee hebt ..." Dirk1897 Dirk1897 over Christian Burgess is ziedend na match op STVV en maakt alles en iedereen met grond gelijk Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over KV Mechelen - KAA Gent: 1-0 Timmy89 Timmy89 over Frank Boeckx heeft gouden tip voor Club Brugge op bezoek bij RSC Anderlecht Farmatwin Farmatwin over 🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop? Hurlu Dedju Hurlu Dedju over STVV - Union SG: 2-1 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved