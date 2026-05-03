Rode Duivel met verleden bij Anderlecht heeft beslissing over toekomst genomen

Albert Sambi Lokonga heeft eindelijk zijn draai gevonden. Na moeizame seizoenen bij Arsenal en Sevilla bloeit de ex-aanvoerder van Anderlecht helemaal open bij Hamburg. En hij lijkt er ook te willen blijven.

De transfer van Albert Sambi Lokonga van RSC Anderlecht naar Arsenal in 2021 kwam als een verrassing: de Gunners legden meer dan 17 miljoen euro neer voor een speler die duidelijk nog niet klaar leek voor zo'n grote stap in zijn prille carrière. Het begin van een paar lastige seizoenen.

Lastige seizoenen voor Lokonga

Arsenal leende Sambi Lokonga uit aan Luton Town en Crystal Palace, waar hij met wisselend succes presteerde, en nadat hij toch nog wat speelminuten bij de Gunners had verzameld (toch 39 wedstrijden), werd de Belg naar Sevilla gestuurd. Daar kreeg hij weer wat speeltijd, nadat hij in Engeland vaak werd afgeremd door blessures.

Afgelopen zomer raakte Arsenal Sambi voor een appel en een ei kwijt. En in Duitsland is de voormalige kapitein van RSC Anderlecht eindelijk open gebloeid. Dit seizoen speelde Sambi Lokonga 24 Bundesliga-wedstrijden, hij scoorde 5 keer en groeide, ondanks opnieuw enkele kleine fysieke kwaaltjes, uit tot een belangrijke titularis.

Sambi Lokonga wil bij HSV blijven

In een interview met het Hamburger Abendblatt, een Hamburgse krant, bevestigde Albert Sambi Lokonga dat hij zich deze keer wil settelen. "Het belangrijkste was om regelmatig te kunnen spelen om zo mijn beste niveau terug te vinden, en dat is wat er bij HSV is gebeurd. Het plan heeft gewerkt", klinkt het tevreden.

En nu hij op zijn 26e eindelijk helemaal tot bloei lijkt te komen en misschien klaar is om een volgende stap te zetten, is Sambi Lokonga niet van plan nog te verkassen. "Hier zit een project achter en ik voel me hier goed, dat is voor mij het allerbelangrijkste. De voorbije jaren heb ik vaak moeten verhuizen... Je weet nooit wat er zal gebeuren, maar ik zoek nu stabiliteit en welzijn. Dat heb ik in Hamburg", besluit de Rode Duivel (2 interlands).





In afwachting van de zomerse mercato blijft Sambi Lokonga wel alert voor een eventueel telefoontje van Rudi Garcia. Zijn laatste selectie dateert van 2024, maar recent bleef de ex-Gunner optimistisch over zijn kansen, al is de concurrentie op zijn positie erg groot.