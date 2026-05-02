🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 1 reacties
🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Rudi Garcia zal het graag zien gebeuren, met het WK in aantocht. Een Rode Duivel heeft nog eens zijn klasse getoond: Leandro Trossard heeft laten zien dat hij de ploeg technisch nog wat kan bijbrengen.

Trossard is de laatste maanden toch wel een zorgenkind geworden voor de bondscoach. Af en toe zat een blessure hem ook wel in de weg, maar in elk geval is Trossard zijn basisplaats bij Arsenal kwijtgespeeld in de loop van het seizoen. Het is allesbehalve ideaal om dit mee te maken in een jaar met ook een WK voetbal op het menu.

In de derby tegen Fulham heeft hij van Arteta dan toch nog eens zijn kans gekregen als linksbuiten. Aanvankelijk waren het zijn ploegmaats Saka en Gyökeres die de show stalen, met ieder een doelpunt en een assist. Trossard had ook wel zin om mee te doen aan het feestje: zijn haarfijne assist op slag van rust was enig mooi.

Trossard verschalkt Castagne

Het was eigenlijk een duel tussen twee Rode Duivels: Trossard ging op snelheid op Timothy Castagne af en kon er na enkele schijnbewegingen voorbij. De actie was mooi, maar de voorzet was van even grote kwaliteit. Zo'n subtiel en listig balletje: zo ziet Gyökeres ze graag komen. De Zweedse spits kopte dan ook zonder problemen de 3-0 binnen. 

Bij PlaySports was ook commentator Filip Joos in de wolken met wat Trossard liet zien. "Leandro Trossard is toch even het ongelijk van zijn coach aan het bewijzen. Fantastische actie van Trossard. De trademark overstapjes. Kijk hem breed glimlachen." Trossard zal punten gescoord hebben bij Arteta, maar misschien vooral bij Garcia.

Trossard eindelijk nog eens bepalend bij Arsenal

Na de assist van Trossard werd er niet meer gescoord: Arsenal klopte Fulham met 3-0 en zet zo City wat meer onder druk. Het zal Trossard ongelooflijk deugd doen om nog eens bepalend te zijn. Zijn vorige beslissende actie dateerde van de terugmatch tegen Leverkusen in de Champions League midden maart. De toekomst van de Rode Duivel bij Arsenal lijkt dan ook onzeker

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Arsenal
Fulham
Leandro Trossard

Meer nieuws

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

🎥 Club Brugge wrijft zich in de handen: is uitsluiting in STVV-USG terecht en zet die play-offs op zijn kop?

21:44
Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

Lukaku op weg naar een terugkeer ... naar de Premier League? "Meerdere clubs hebben contact opgenomen"

21:00
Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

Europe Play Offs worden nog wat spannender: RC Genk morst met punten en verliest zelf op veld van Charleroi

20:13
Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

Kompany doet toegeving na slechte generale repetitie voor PSG: "Wil binnen 5 jaar achter beslissingen staan"

20:30
Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen

20:00
2
Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

Club Brugge weet voor welke missie het staat: Leko lijkt weinig te veranderen tegen Anderlecht

19:30
Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

Bepalend in strijd tussen Club en Union? Titelkandidaat krijgt stevige waarschuwing: "Record kapotmaken"

19:00
Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

Cedric Hatenboer schept duidelijkheid over een mogelijke terugkeer naar Anderlecht

18:30
Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

Afscheid als kampioen? Rode Duivel wordt weer in vraag gesteld bij Engelse topclub

16:30
Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

Onwaarschijnlijke remontada! Westerlo haalt 0-3 op, maar moet leidersplek in Play-off 2 toch aan Genk laten

18:01
Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

Senne Lammens... te koop? Het vreemde bericht van een kwaliteitskrant, dat snel ontkracht werd

18:00
Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

Zal ex-Antwerp-speler Rudi Garcia nog overtuigen? "Hij is mij geen enkele uitleg verschuldigd"

17:30
Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

Ivan Leko geeft meer uitleg bij situatie van Raphael Onyedika

17:00
Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

Stevige opsteker voor JPL-trainer: drie sterkhouders terug klaar voor de strijd

16:15
Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet

16:00
1
Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen

15:30
1
Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

Antwerp-trainer Oosting lijkt niet blij te zijn met "fitte Hairemans"

15:00
Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

Romelu Lukaku heeft een voorkeur voor nieuwe club, maar... 

14:30
1
'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

'Succesverhaal Wouter Vrancken is ook een probleem: buitenland wenkt'

14:15
Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

Kylian Mbappé zorgt voor grote commotie bij Real Madrid nadat foto's en video's opduiken

14:00
Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

Genk kan deze zomer vele miljoenen bijschrijven zonder één poot uit te steken

13:30
Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

Clubicoon Anderlecht duidt het grote probleem van de huidige kern van paars-wit aan

13:00
2
Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

Geen verrassing bij Cercle Brugge: man van het seizoen ... dicht bij afscheid?

12:40
Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken Analyse

Het omslagpunt voor de titel én voor Europese tickets? Dit weekend is belangrijker dan je zou denken

12:20
1
"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

"Ik raad België aan om dit beter aan te pakken": Ilay Camara haalt uit naar Belgische voetbalbond

12:00
7
Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

Dit heeft Keisuke Goto te zeggen na het 'verraad' aan RSC Anderlecht

11:40
3
Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

Fred Herpoel formeel: "Hij is de beste doelman in ons land"

11:21
1
De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

De missie wordt moeilijker: een erg slechte zaak voor Axel Witsel

11:06
Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

Harm Van Veldhoven (Lommel, ex-Beerschot) gaat los over strijd met zijn ex-club

10:50
4
Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

Hugo Vetlesen is plots van groot belang voor Club Brugge: dit heeft hij er over te zeggen

10:31
1
De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

De 'talisman' van RSC Anderlecht keert terug tegen Club Brugge

10:00
Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

Johan Boskamp laat zich uit over het titeldebat: "Ik blijf erbij"

09:45
1
Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

Ivan Leko prikt voor duel op bezoek bij Anderlecht: "In mijn tijd als speler was Anderlecht beter dan wij"

09:00
Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet" De derde helft

Valentine Besard verrast met uitspraak over Ruben Van Gucht: "Weet het zelf niet"

09:00
Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

Prijzen pakken én dan transfer? Metronoom van Union SG laat er geen twijfel over bestaan

08:20
Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

Plots een bijzondere ommekeer omtrent de bekerfinale: deze speler springt in de dans

08:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 35
Leeds United Leeds United 3-1 Burnley Burnley
Brentford Brentford 3-0 West Ham Utd West Ham Utd
Wolverhampton Wolverhampton 1-1 Sunderland Sunderland
Newcastle United Newcastle United 3-1 Brighton Brighton
Arsenal Arsenal 3-0 Fulham Fulham
Bournemouth Bournemouth 03/05 Crystal Palace Crystal Palace
Manchester United Manchester United 03/05 Liverpool FC Liverpool FC
Aston Villa Aston Villa 03/05 Tottenham Tottenham
Chelsea Chelsea 04/05 Nottingham Forest Nottingham Forest
Everton Everton 04/05 Manchester City Manchester City

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over Straf! Nieuwe belangrijke pion Anderlecht werd deze week zonder boe of ba aan de deur gezet Blackadder Blackadder over STVV - Union SG: 0-0 TatstOn TatstOn over 🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse Dog3 Dog3 over Vanderbiest heeft in aanloop naar clash met Gent verrassende verklaring voor nederlagen KV Mechelen JVD002 JVD002 over Antwerp - Standard: - Philippe Cr Philippe Cr over Wordt jeugdproduct Genk, Club Brugge en Anderlecht hét koopje van de komende zomer in de Jupiler Pro League? JaKu JaKu over Interesse in Club Brugge-revelatie wordt steeds concreter: ook voor hem spreekt men al van 25 miljoen FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Uitvinder van systeem met play-offs zeer duidelijk: "Laatste woord nog niet over gezegd" We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Charleroi - KRC Genk: 2-0 Goro Goro over Westerlo - OH Leuven: 3-3 Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved