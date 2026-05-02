🎥 Opsteker voor Rudi Garcia: Rode Duivel komt weer aan de oppervlakte en toont zijn klasse

Rudi Garcia zal het graag zien gebeuren, met het WK in aantocht. Een Rode Duivel heeft nog eens zijn klasse getoond: Leandro Trossard heeft laten zien dat hij de ploeg technisch nog wat kan bijbrengen.

Trossard is de laatste maanden toch wel een zorgenkind geworden voor de bondscoach. Af en toe zat een blessure hem ook wel in de weg, maar in elk geval is Trossard zijn basisplaats bij Arsenal kwijtgespeeld in de loop van het seizoen. Het is allesbehalve ideaal om dit mee te maken in een jaar met ook een WK voetbal op het menu.

In de derby tegen Fulham heeft hij van Arteta dan toch nog eens zijn kans gekregen als linksbuiten. Aanvankelijk waren het zijn ploegmaats Saka en Gyökeres die de show stalen, met ieder een doelpunt en een assist. Trossard had ook wel zin om mee te doen aan het feestje: zijn haarfijne assist op slag van rust was enig mooi.

Trossard verschalkt Castagne

Het was eigenlijk een duel tussen twee Rode Duivels: Trossard ging op snelheid op Timothy Castagne af en kon er na enkele schijnbewegingen voorbij. De actie was mooi, maar de voorzet was van even grote kwaliteit. Zo'n subtiel en listig balletje: zo ziet Gyökeres ze graag komen. De Zweedse spits kopte dan ook zonder problemen de 3-0 binnen.

Trossard bewijst zijn waarde! 👏🇧🇪 pic.twitter.com/DyEMjanAlZ — Play Sports (@playsports) May 2, 2026

Bij PlaySports was ook commentator Filip Joos in de wolken met wat Trossard liet zien. "Leandro Trossard is toch even het ongelijk van zijn coach aan het bewijzen. Fantastische actie van Trossard. De trademark overstapjes. Kijk hem breed glimlachen." Trossard zal punten gescoord hebben bij Arteta, maar misschien vooral bij Garcia.





Trossard eindelijk nog eens bepalend bij Arsenal

Na de assist van Trossard werd er niet meer gescoord: Arsenal klopte Fulham met 3-0 en zet zo City wat meer onder druk. Het zal Trossard ongelooflijk deugd doen om nog eens bepalend te zijn. Zijn vorige beslissende actie dateerde van de terugmatch tegen Leverkusen in de Champions League midden maart. De toekomst van de Rode Duivel bij Arsenal lijkt dan ook onzeker.