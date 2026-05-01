'Monsterlijke aanval: Bayern München wil topspits uit de Serie A als back-up voor Harry Kane'

Lorenz Lomme, voetbaljournalist
Bayern München is dominant in eigen land en maakt ook nog een goede kans op de Champions League. De Rekordmeister blijft echter niet bij de pakken zitten en wil zijn aanval verder versterken.

Met Harry Kane heeft Bayern misschien wel de beste spits ter wereld rondlopen. De Engelsman was dit seizoen al goed voor – hou u vast – 54 doelpunten. Maar achter de Engelsman is de spoeling wat dun diep in de spits.

Nicholas Jackson wordt gehuurd van Chelsea, maar zal komende zomer terugkeren naar Londen. Bayern had een aankoopoptie van ongeveer 60 miljoen euro die automatisch gelicht zou worden als hij 45 minuten had gespeeld in 40 wedstrijden, maar de Senegalees kwam te weinig in actie.

Dusan Vlahovic naar Bayern München?

Bayern lijkt meteen door te schakelen als we Ekrem Konur mogen geloven. De transferexpert schrijft dat de Duitse kampioen stappen onderneemt om Dusan Vlahovic (26) binnen te halen.

Het contract van de Serviër bij Juventus loopt eind dit seizoen af. Hij zou daardoor gratis de overstap kunnen maken naar Beieren. Bayern zou zo een heel stevig alternatief binnenhalen voor Harry Kane diep in de punt.

Vlahovic scoorde op het moment van schrijven 64 goals in 164 matchen voor Juve. Hij speelde verder voor Fiorentina en in eigen land voor Partizan Belgrado. Hij speelde ook 41 interlands voor Servië (16 goals).

