Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Moussa Diarra is dit seizoen een opvallende naam bij RSC Anderlecht, al blijft zijn toekomst voorlopig onzeker. De verdediger wordt gehuurd van Deportivo Alaves, met een aankoopoptie van 2 miljoen euro.

Moussa Diarra gehuurd met aankoopoptie

Anderlecht haalde Moussa Diarra naar Brussel om meer fysieke présence en defensieve stabiliteit toe te voegen aan de kern. Zijn parcours via Frankrijk en Spanje toont een speler die stap voor stap zijn weg naar een hoger niveau heeft gezocht, met Anderlecht als volgende belangrijke halte in zijn carrière.

Op dit moment heeft de club nog geen definitieve beslissing genomen over het al dan niet lichten van de aankoopoptie op Diarra. Zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad benadrukken dat er intern nog overleg nodig is.

Intentie om optie te lichten

Toch is het duidelijk dat er binnen Anderlecht een intentie bestaat om hem langer aan zich te binden. Zijn profiel wordt gewaardeerd, zeker omwille van zijn fysieke kwaliteiten en inzet, maar men wil eerst volledige duidelijkheid over de sportieve koers voor de komende seizoenen.

De aankoopoptie van ongeveer 2 miljoen euro, afgesproken met Alaves, wordt binnen de club als aanvaardbaar beschouwd. In de huidige transfermarkt is dat een relatief bescheiden bedrag voor een speler met zijn ervaring en potentieel.

Toch ligt de uiteindelijke beslissing niet enkel bij de huidige staf. De nieuwe sportief directeur zal een doorslaggevende rol spelen in het dossier. Die zal moeten bepalen of Diarra past binnen de toekomstige visie en speelstijl van Anderlecht, wat de situatie extra onzeker maakt.

Exit als Sibierski sportief directeur wordt?

Volgens La Dernière Heure kan die beslissing een grote impact hebben op Diarra’s toekomst. Indien Antoine Sibierski de rol van sportief directeur op zich neemt, lijkt de kans kleiner dat de verdediger blijft.

Sibierski zou eerder op zoek gaan naar spelers met meer voetballend vermogen, wat vragen oproept over de compatibiliteit van Diarra met die filosofie. Zijn beperkingen aan de bal zouden hem in dat scenario parten kunnen spelen, ondanks zijn andere kwaliteiten.

Incident bij Toulouse

Daarnaast kwam Diarra eerder ook in het nieuws door een incident in Toulouse, waarbij hij weigerde om te spelen in met regenboogkleuren. Dat voorval zorgde voor controverse en zette zijn imago onder druk. Hoewel dit losstaat van zijn sportieve prestaties, kan het in het moderne voetbalklimaat toch een rol spelen in de besluitvorming.

Meer nieuws

Wat gebeurde er vanavond in de Europa en de Conference League?

23:05
Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Jan Mulder maakt Anderlecht af: "Daar zit het probleem"

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Gevaarlijke toestanden bij Union SG richting bekerfinale en titelmatch

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Na terugkeer van De Cat: nog meer goed nieuws bij Anderlecht

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

Vervanging na 20 minuten, zo wil hij zijn carrière niet afsluiten: "Wacht op dat ene telefoontje"

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

OFFICIEEL Club Brugge geeft verdediger voor de toekomst contract tot 2029

📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

📷 'Situatie van Oscar Garcia bij Ajax staat op ontploffen'

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

Meer betalen? Gratis matchen? Dit is wat er gaat veranderen als u Europees voetbal wil zien via Canal+

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

📷 'Club Brugge slaat toe en pakt groot talent af van KRC Genk'

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Fameuze opsteker voor RSC Anderlecht voor match tegen Club Brugge en met oog op bekerfinale

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Plots ontzettend goed nieuws over Romelu Lukaku

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Olivier Deschacht is wel héél kritisch voor Union SG: "Dramatisch. Dramatisch! Dramatisch!"

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden Opinie

Anderlecht heeft na De Cat nog goud in handen, maar... mag zich nu nog niet laten verleiden

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Beerschot krijgt ferme opsteker voor duel met Lommel

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Sprookje voor jonge Belgische doelman? Van provinciale op zijn 16de naar 1A volgend seizoen?

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

Dan toch: 40-jarige ex-Engelse international en coryfee hangt voetbalschoenen aan de haak

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

🎥 Heel straf: Club Brugge pakt groots uit met twee nieuwe contracten voor iconen

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden De derde helft

Rust zacht, kampioen: Walter 'Pico' Michiels overleden

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

🎥 De Ideale Wereld gaat helemaal los op WK-nummer: "Is Sergio terug? Spreekwoordelijke voorzet van KDB!"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Club Brugge zet stap richting eerste inkomende miljoenentransfer: "Doodzonde, potentie voor Premier League"

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

'Club Brugge troeft Anderlecht af: eerste bod al neergelegd voor nieuwe spits'

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

WK-deelname op de helling? Iran niet op congres, Canada roert zich fel: "Niet welkom"

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Jean Kindermans nog heel actief bij Antwerp: toptalent wordt er overtuigd

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Frank Boeckx geeft inzicht in werkethiek Vincent Kompany: "Alsof hij een moord aan het oplossen was"

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

Toekomst van de coach onzeker, sterkhouder aan de mouw getrokken: wat zegt de toekomst?

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

OFFICIEEL: ex-coach Club Brugge krijgt lang niet evenveel krediet als Vincent Kompany

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

DONE DEAL: STVV geeft hem weinig kansen, maar gaat wel door met 'betrouwbare pion'

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Olivier Deschacht zou slechts acht spelers van Anderlecht houden: dit zijn ze

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

Taquin spreekt klare taal over de interesse van Sporting Charleroi

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

'Club Brugge verliest sterkhouder en pakt miljoenen, maar zijn toekomst is nog uiterst onzeker'

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

Wat is er aan de hand met Club Brugge-investering van 6,5 miljoen euro? Helemaal verdwenen

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

KV Mechelen-fans morren, maar... dit is waarom dat nog niet nodig is

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Dit is de scheidsrechter voor Anderlecht-Club Brugge, Boterberg krijgt STVV-Union

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze Analyse

Anderlecht hoopt nog, maar voor Nathan De Cat wordt het een uiterst belangrijke persoonlijke keuze

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

STVV doet vijf aanpassingen aan stadion voor Europese matchen

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 02/05 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 03/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 03/05 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 02/05 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 02/05 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 03/05 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

