Wordt hij het grote slachtoffer van Antoine Sibierski bij RSC Anderlecht?

Moussa Diarra is dit seizoen een opvallende naam bij RSC Anderlecht, al blijft zijn toekomst voorlopig onzeker. De verdediger wordt gehuurd van Deportivo Alaves, met een aankoopoptie van 2 miljoen euro.

Moussa Diarra gehuurd met aankoopoptie

Anderlecht haalde Moussa Diarra naar Brussel om meer fysieke présence en defensieve stabiliteit toe te voegen aan de kern. Zijn parcours via Frankrijk en Spanje toont een speler die stap voor stap zijn weg naar een hoger niveau heeft gezocht, met Anderlecht als volgende belangrijke halte in zijn carrière.

Op dit moment heeft de club nog geen definitieve beslissing genomen over het al dan niet lichten van de aankoopoptie op Diarra. Zowel Het Laatste Nieuws als Het Nieuwsblad benadrukken dat er intern nog overleg nodig is.

Intentie om optie te lichten

Toch is het duidelijk dat er binnen Anderlecht een intentie bestaat om hem langer aan zich te binden. Zijn profiel wordt gewaardeerd, zeker omwille van zijn fysieke kwaliteiten en inzet, maar men wil eerst volledige duidelijkheid over de sportieve koers voor de komende seizoenen.

De aankoopoptie van ongeveer 2 miljoen euro, afgesproken met Alaves, wordt binnen de club als aanvaardbaar beschouwd. In de huidige transfermarkt is dat een relatief bescheiden bedrag voor een speler met zijn ervaring en potentieel.

Toch ligt de uiteindelijke beslissing niet enkel bij de huidige staf. De nieuwe sportief directeur zal een doorslaggevende rol spelen in het dossier. Die zal moeten bepalen of Diarra past binnen de toekomstige visie en speelstijl van Anderlecht, wat de situatie extra onzeker maakt.





Exit als Sibierski sportief directeur wordt?

Volgens La Dernière Heure kan die beslissing een grote impact hebben op Diarra’s toekomst. Indien Antoine Sibierski de rol van sportief directeur op zich neemt, lijkt de kans kleiner dat de verdediger blijft.

Sibierski zou eerder op zoek gaan naar spelers met meer voetballend vermogen, wat vragen oproept over de compatibiliteit van Diarra met die filosofie. Zijn beperkingen aan de bal zouden hem in dat scenario parten kunnen spelen, ondanks zijn andere kwaliteiten.

Incident bij Toulouse

Daarnaast kwam Diarra eerder ook in het nieuws door een incident in Toulouse, waarbij hij weigerde om te spelen in met regenboogkleuren. Dat voorval zorgde voor controverse en zette zijn imago onder druk. Hoewel dit losstaat van zijn sportieve prestaties, kan het in het moderne voetbalklimaat toch een rol spelen in de besluitvorming.