Hét sprookje van Europa? 'Belgische inbreng van grote waarde, verdediger op weg naar Jupiler Pro League'

Een voetbalsprookje in Hongarije. Dat is wat er lijkt te gaan komen met de prestaties van Gyor. Nog twee speeldagen en Gyor kan mogelijk de titel pakken. Met dank aan Belgische inbreng. Ondertussen lijken ook de Belgische teams hun oog op de ploeg te hebben gelegd. Levert dat een transfer op?

Eerst het sprookje van Gyor een keertje onder de loep nemen. Het team staat na 31 van de 33 speeldagen op kop in de Hongaarse competitie, met één puntje meer dan topclub Ferencvaros. Het nummer drie Debrecen volgt al op dertien punten.

Europees voetbal is dus al een zekerheid, de top-2 ook. Maar de titel is dus ook zeker nog mogelijk. De laatste twee speeldagen speelt Gyor nog tegen nummer acht Kisvara en nummer elf (en al zeker van degradatie) DVTK.

Het sprookje van ETO Györ FC in Hongarije

Er mag dus sinds het 1-1 gelijkspel tegen Debrecen van afgelopen weekend volop gedroomd worden van de titel en van de Champions League. Senna Miangue - die u nog kan kennen van bij Cercle Brugge en diverse Belgische jeugdlichtingen - speelde enkele minuten mee afgelopen weekend.

De man die er de plak zwaait is ene Steven Vanharen, ook een Belg dus. Hij heeft als Sportief Directeur ETO Györ FC naar de top van het Hongaarse voetbal gebracht en ook binnen de staff zijn er diverse Belgen te vinden.

Pakt JPL-club uit met transfer?

Mark Csinger is bij de Hongaarse club een absolute sterkhouder geworden dit seizoen. HIj speelde al liefst 38 wedstrijden over alle competities heen en de centrale verdediger is een van de absolute steunpilaren geworden.





Naast drie doelpunten is hij ook defensief van grote waarde. De 22-jarige Hongaar kon zijn team al elf keer aan een clean sheet helpen. Dat heeft hem nu ook interesse opgeleverd van diverse clubs uit ook onder meer ons land. Er zijn wel kapers op de kust uit Polen, Nederland en de Engelse tweede klasse. Dat weet alvast TVDelloSport.