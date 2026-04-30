Arsenal-coach Arteta woedend na halve finale: "Dit is gewoon tegen alle regels"

De heenwedstrijd in de halve finale van de UEFA Champions League tussen Atlético Madrid en Arsenal heeft vooral stof doen opwaaien door de arbitrage. Het 1-1-gelijkspel kwam volledig tot stand via strafschoppen, maar het waren vooral de discussies achteraf die bleven hangen.

De eerste penalty, vlak voor rust, leek nog relatief duidelijk. Viktor Gyökeres werd licht aangetikt door David Hancko en ging neer. “Dat is misschien wat ongelukkig verdedigd, maar je kan hem geven”, klonk het bij verschillende analisten. Arsenal profiteerde en trok met een voorsprong de rust in.

Strafschoppen wel heel discutabel

Na de pauze volgde echter een fase die veel meer controverse opriep. Ben White kreeg de bal tegen de arm terwijl hij uit balans was. Toch ging de bal opnieuw op de stip. “Wat moet hij daar doen? Hij is aan het vallen, hij kan zijn arm nergens kwijt”, klonk het scherp bij Jamie Carragher. “Dit begint echt op mijn zenuwen te werken. Dit is gewoon niet juist en niet eerlijk.”

Carragher ging zelfs nog verder in zijn analyse: “We zitten hier naar een halve finale van de Champions League te kijken en alles wordt beslist door dit soort fases. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”

Het absolute breekpunt kwam er diep in de tweede helft. Opnieuw kwam Hancko in aanraking met Eberechi Eze, die naar de grond ging. De scheidsrechter wees meteen naar de stip, maar werd vervolgens naar het VAR-scherm geroepen. Na een lange review werd de penalty uiteindelijk ingetrokken.

Mikel Arteta was woedend

Bij Arsenal konden ze hun frustratie niet verbergen. Coach Mikel Arteta was na afloop bijzonder scherp: “Ik ben enorm teleurgesteld en geïrriteerd. Die beslissing is gewoon tegen de regels in.”





Hij ging nog verder: “Ik snap er echt niets meer van. Dit verandert het verloop van de wedstrijd volledig. We spreken hier over een halve finale, op het hoogste niveau. Dan kan je zulke fouten niet maken.”

Ook over de VAR-procedure had Arteta zijn bedenkingen: “De ref moet dertien keer naar dat scherm kijken om een beslissing te nemen. Dertien keer. Dat is toch onacceptabel op dit niveau?”

Aan de overkant bleef Diego Simeone iets diplomatischer, maar ook hij gaf toe dat de wedstrijd een vreemd verloop kende. “Het was een intense match, maar te vaak onderbroken. Dit soort beslissingen beïnvloeden alles”, aldus de Argentijn.

Met nog een return op het programma blijft alles mogelijk, maar de heenwedstrijd zal vooral herinnerd worden om de woorden achteraf. “Dit gaat nog lang blijven nazinderen”, besloot Carragher. “Niet om het voetbal, maar om de beslissingen.”