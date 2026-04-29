Verrassende koerswijziging bij Barça: 'Catalanen trekken stekker uit Rashford-dossier'

Een complete ommekeer in het transferdossier van Marcus Rashford is in de maak. FC Barcelona leek vastbesloten om de aankoopoptie op de flankaanvaller te lichten. Maar dat is nu helemaal géén zekerheid meer.

FC Barcelona huurt Marcus Rashford dit seizoen van Manchester United. In die huurovereenkomst zit eveneens een aankoopoptie van dertig miljoen euro vervat. Ter vergelijking: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op veertig miljoen euro.



De voorbije weken deed Barça enkele pogingen om enkele miljoenen van dat bedrag af te pingelen, maar Manchester United hield het been stijf. De Catalanen leken dan ook van plan om de aankoopoptie te lichten.





MARCA én AS melden ondertussen dat er een kink in de kabel is. Meer zelfs: Barça heeft inmiddels een telegram verstuurd naar Old Trafford om te laten weten dat de aankoopoptie niét zal worden gelicht.



De reden is tweeledig: enerzijds geraken Barça en Rashford het niet eens over een contract. De salariseisen van de 28-jarige Brit zijn torenhoog, terwijl de boekhouding in Camp Nou net moet snoeien in de loonlast.

Waar kan Marcus Rashford terecht?

Anderzijds zijn de prestaties van Rashford de voorbije weken gekelderd. De 70-voudig Engels international was voor de jaarwisseling wekelijks één van de uitblinkers in Camp Nou, maar die klasseflitsen zijn de laatste weken héél zeldzaam geworden.



Rashford heeft een contract tot medio 2028 bij Manchester United. Al lijkt de flankaanvaller geen toekomst te hebben op Old Trafford. Tottenham Hotspur wordt in de Engelse media dan weer gelinkt aan de speler. Al worden The Spurs tegenwoordig aan alles en iedereen gelinkt...