Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern

Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
Wie de spelersbeoordelingen van L'Équipe een beetje volgt, weet hoe uitzonderlijk het is: een 9 krijgen is bijna onhaalbaar. Het Franse medium staat bekend om zijn strenge punten en deelt zulke cijfers alleen uit bij absolute topprestaties.

In de spectaculaire clash tussen Paris Saint-Germain en Bayern München gebeurde het nu… twee keer. De wedstrijd zelf was al van een zelden gezien niveau. De 5-4 eindstand sprak boekdelen, maar het ging vooral om de manier waarop beide ploegen elkaar bestookten. Volgens L’Équipe ging het om “totaalvoetbal”, gebracht door twee teams die tot de absolute elite van Europa behoren.

Kvaratskhelia en Diaz verdienden een negen

De Franse krant spaarde de superlatieven niet en sprak van een duel met “ongekende intensiteit en technische kwaliteit”. Maar het waren vooral enkele individuele prestaties die eruit sprongen – zó sterk dat zelfs de doorgaans kritische redactie zich liet verleiden tot uitzonderlijke cijfers.

Aan PSG-zijde was het Khvicha Kvaratskhelia die een 9 kreeg. De flankaanvaller maakte indruk met zijn onvermoeibare drive en beslissende acties. Ondanks stevige tegenstand bleef hij gevaarlijk en was hij bepalend met zijn doelpunten.

Bij Bayern viel diezelfde eer te beurt aan Luis Díaz. De aanvaller zorgde voortdurend voor dreiging en was een nachtmerrie voor de verdediging van PSG. Met zijn acties, doelpunt, assist en afgedwongen strafschop had hij een enorme impact op de wedstrijd.

Nog twee achten

Andere uitblinkers moesten genoegen nemen met “slechts” een 8, wat bij L’Équipe nog altijd een bijzonder sterke score is. Zo werden onder meer Michael Olise en Ousmane Dembélé beloond voor hun prestaties.

Dat er in één wedstrijd twee negens worden uitgedeeld, zegt alles over het niveau van deze clash. Het was niet zomaar een topmatch, maar een avond waarop individuele klasse en collectief spektakel samenkwamen – en waarop zelfs de strengste beoordelaars niet anders konden dan toegeven: dit was buiten categorie.

