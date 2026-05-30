PSG PSG
P1-1
Arsenal Arsenal
psgPSG
arsArsenal
0-1
6' Kai Havertz (Leandro Trossard)
Ousmane Dembele (pen) 65'
1-1
Datum: 30/05/2026 18:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Finale
Stadion: Ferenc Puskás

PSG - Arsenal (Champions League 2025/2026)

Wedstrijd van Finale uit de Champions League 2025/2026 tussen PSG en Arsenal.

Datum: 30/05/2026 18:00
Competitie: Champions League
Speeldag: Finale
Stadion: Ferenc Puskás

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

PSG PSG
Safonov Matvei 90' 6.7 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/8 (12.5%)
Meer statistieken
Hakimi Achraf 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 78/86 (90.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/8 (12.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Marquinhos 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 88/95 (92.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Meer statistieken
William Pacho 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 54/61 (88.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Mendes Nuno   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 86/98 (87.8%)
  • Succesvolle dribbels: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Ruiz Peña Fabián 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 68/73 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Pedro Goncalves Neves Joao   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 77/88 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Vitinha 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 141/150 (94%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Doue Desire 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 68/73 (93.2%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Dembele Ousmane 90' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/4
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Kvaratskhelia Khvicha 83' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 35/38 (92.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Marin Renato 0'  
Beraldo Lucas 0' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 14/14 (100%)
Meer statistieken
Zabarnyi Illya 0' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
Meer statistieken
Ramos Goncalo Matias 0' 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Lee Kang-In 0'  
Hernández Lucas 0'  
Mayulu Senny 0'  
Fernández Dro 0'  
Barcola Bradley 7' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 12/13 (92.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Chevalier Lucas 0'  
Zaire-Emery Warren 0' 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Mbaye Ibrahim 0'  
 

Arsenal Arsenal
Raya Martin David 90' 5.9 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 13/55 (23.6%)
  • Balverliezen: 28
Meer statistieken
Mosquera Cristhian   66' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Meer statistieken
Gabriel Magelhaes 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Saliba William 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/21 (95.2%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Hincapie Piero 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 14/22 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/9 (11.1%)
Meer statistieken
Lewis-Skelly Myles 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 12/15 (80%)
Meer statistieken
Rice Declan   90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/41 (75.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/15 (40%)
Meer statistieken
Saka Bukayo   83' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 4/8 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Odegaard Martin 66' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Trossard Leandro A 83' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/21 (66.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Meer statistieken
Havertz Kai 90' 7.8 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
de Jesus Gabriel Fernando 0'  
Eze Eberechi 0' 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Meer statistieken
Martinelli Silva Gabriel Teodoro 7' 6.0  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Timber Jurrien 24' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Arrizabalaga Revuelta Kepa 0'  
Gyökeres Viktor   24' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 6/12 (50%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nörgaard Christian 0'  
Madueke Chukwunonso 7' 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Merino Zazón Mikel 0'  
Calafiori Riccardo 0'  
Zubimendi Ibáñez Martín 0' 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Dowman Max 0'  

Live

Discussieer live mee! Lees 16 reacties...
21:01

Gemiste penalty 		Gabriel Magelhaes mist penalty: 4-3
Gabriel trapt hem over! PSG wint de Champions League!
21:00

Goal 		Doelpunt van Lucas Beraldo: 4-3
Beraldo legt hem zuiver weg maar Raya was ook al bijna helemaal naar de andere hoek. Als Arsenal mist, is het gedaan
20:59

Goal 		Doelpunt van Gabriel Teodoro Martinelli Silva: 3-3
20:58

Goal 		Doelpunt van Achraf Hakimi: 3-2
20:57

Goal 		Doelpunt van Declan Rice: 2-2
De kapitein pakt vervolgens zijn verantwoordelijkheid en zet Arsenal opnieuw op gelijke hoogte
20:56

Gemiste penalty 		Nuno Mendes mist penalty: 2-1
Raya pakt de volgende!
20:55

Gemiste penalty 		Eberechi Eze mist penalty: 2-1
Eze met veel gestes in zijn aanloop en hij trapt de bal naast!
20:54

Goal 		Doelpunt van Desire Doue: 2-1
Dezelfde hoek als Ramos
20:53

Goal 		Doelpunt van Viktor Gyökeres: 1-1
Ook Gyokeres faalt niet
20:52

Goal 		Doelpunt van Goncalo Matias Ramos: 1-0
PSG mag beginnen voor de eigen supporters. Ramos moet wel even wachten want Siebert wilt beide doelmannen nog even spreken terwijl de Portugese spits al klaar staat. Hij laat zich niet uit zijn lood slaan en scoort secuur in de bovenhoek


Scheidsrechter 		Einde
Wat vond je van de match? Laat het weten in de Reacties.
120+1
 We krijgen 1 minuten blessuretijd.
120
 Plots zijn de Gunners daar! Madueke vindt geen ploegmaat met de voorzet maar Arsenal blijft in balbezit. Gyokeres zoekt naar ruimte rond de 16 maar ziet zijn schot in corner verdwijnen
119
 Madueke zorgt wel voor wat beweging bij Arsenal wanneer hij aan de bal komt. Hij laat de bal aan Timber die het vanuit een heel schuine hoek doet en in het zijnet besluit.
118
  Gele kaart voor Nuno Mendes
117
 Een voorzet van Neves wordt weggekopt maar botst terug het veld in. Doué probeert het met een volley maar kraakt zijn schot volledig
115
 Het lijkt er niet meer van te komen in open play. De wedstrijd sleept zich naar strafschoppen
109
 Arsenal dreigt met een vrije trap van Rice. Safonov bokst weg
107
 Rata redt de meubelen
Dit was nipt maar wel heel goed van David Raya. Barcola kopt een voorzet goed terug richting de ingevallen Ramos. Raya zet eerst een stapje en gaat dan vol voor de interceptie, net op tijd
105
 Vervangen Marquinhos
Ingevallen Illya Zabarnyi
105
 Vervangen Vitinha
Ingevallen Lucas Beraldo
105
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
103
 De VAR heeft het al bekeken en wilt niet terugkomen op de fase. Maar zowel Rice als Arteta denken er helemaal anders over en laten dat iets te nadrukkelijk weten
103
  Gele kaart voor Declan Rice
102
 Geen penalty Arsenal
Madueke met de actie en dribbel voorbij Mendes. De invaller sprint de 16 in en gaat dan neer na contact met Mendes maar Siebert wijst ditmaal niet naar de stip!
100
 PSG blijft de gevaarlijkste ploeg. Of nee, de dominantste. Want veel kansen zijn er niet maar ze hebben wel het meeste balbezit
98
  Gele kaart voor Viktor Gyökeres
95
 Vervangen Fabián Ruiz Peña
Ingevallen Warren Zaire-Emery
93
 Het was wachten tot in de blessuretijd voor de eerste hoekschoppen van Arsenal dit seizoen. Normaal gezien dé specialiteit van de Gunners dit seizoen maar Madueke trapt ze niet secuur genoeg
91
 Vervangen Myles Lewis-Skelly
Ingevallen Martín Zubimendi Ibáñez
91
 Vervangen Kai Havertz
Ingevallen Eberechi Eze
90+7
 Ongelooflijk hoeveel ruimte Arsenal hier in de rug laat liggen. Bijna alsof ze moesten scoren om nog kans te maken op verlengingen. Barcola is ervandoor in de omschakeling maar de laatste tik is opnieuw niet goed waardoor hij in het zijnet besluit
90+6
 Vervangen Ousmane Dembele
Ingevallen Goncalo Matias Ramos
90+6
  Gele kaart voor Joao Pedro Goncalves Neves
90+3
 Verlengingen in de Champions League-finale, dat is al 10 jaar geleden. Toen ging het ook naar strafschoppen tussen Real en Atletico Madrid. Na 90 minuten was het 1-1, Real won na strafschoppen
90
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
89
 Doué dribbelt naar binnen en legt de bal opzij tot bij Vitinha die kan aanleggen aan de rand van de 16. De bal draait fabelachtig mooi maar komt net op het dak van het doel terecht
87
 De snedigheid in de omschakeling is bij Arsenal toch niet zoals bij PSG. Mendes trapt half naast de bal waardoor Martinelli plots veel ruimte heeft maar de invaller is niet snel genoeg om ervandoor te gaan en verstuurt daarna ook nog eens een mindere pass. Kans verkeken
86
 Raya als een kat
Ze zijn snel voorin bij PSG en dat weet Saliba nu ook. Barcola sprint hem als een jong veulen voorbij maar tikt de bal wel heel ver. Raya lijkt te twijfelen maar komt dan toch nog uit zijn doel gesprint en gooit zich als een kat op de bal, net op tijd
85
 Een verre inworp van Rice wordt goed doorgekopt maar valt dan nét niet goed
83
 Vervangen Bukayo Saka
Ingevallen Chukwunonso Madueke
83
 Vervangen Khvicha Kvaratskhelia
Ingevallen Bradley Barcola
83
 Vervangen Leandro Trossard
Ingevallen Gabriel Teodoro Martinelli Silva
80
 We beginnen zo stilaan in een fase te komen dat een doelpunt nu beslissend kan zijn voor het eindresultaat
77
 Kvaratskhelia op de paal!
Het gaat pijlsnel in de omschakeling met Kvaraskhelia die Saliba uitspeelt en dan richting Raya sprint. De Georgiër wilt hetzelfde afwerken als Havertz in de eerste helft maar trapt op de paal
69
 Opnieuw is het tijd voor een drankpauze. Krijgen we nog een winnaar na 90 minuten of komen er nog verlengingen aan?
67
 Arteta voert twee wissels door maar laat Trossard wel staan
66
 Vervangen Martin Odegaard
Ingevallen Viktor Gyökeres
66
 Vervangen Cristhian Mosquera
Ingevallen Jurrien Timber
65

Goal 		Doelpunt van Ousmane Dembele (Penalty)
Raya duikt naar zijn linkerkant en dat is de verkeerde. De Ballon d'Or-winnaar zet de bal netjes weg in de andere hoek
62

Penalty 		Penalty voor PSG
Het druk blijven zetten levert geen kans op maar wel een strafschop! Mosquera zet zijn been en komt te laat bij Kvaratskhelia. Bij PSG willen ze een tweede gele kaart maar moeten ze blij zijn met de elfmeter alleen. Dembélé zet zich achter de bal en zet PSG op gelijke hoogte!
61
 PSG zet wel druk maar Raya heeft zich voorlopig nog niet echt moeten tonen met een fabelachtige save. Safonov ook nog niet voor alle duidelijkheid
55
 Hakimi knalt een vrije trap van ver op doel. Raya kent geen problemen
54
  Gele kaart voor Bukayo Saka
48
 Vanaf wanneer zal PSG écht beginnen panikeren? Door de vroege 0-1 hadden de Parijzenaars bijna 90 minuten om één doelpunt te maken maar ondertussen is die tijd gehalveerd en staat het nog steeds 0-1
46
  Gele kaart voor Cristhian Mosquera


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45+5
 Raya heeft plots moeite met een afstandsschot maar gelukkig voor de Spaanse doelman was er niemand goed gevolgd waardoor hij het leer in tweede instantie toch kon klemmen
45+3
 Oh hier was ruimte voor Arsenal om PSG helemaal de adem af te snijden op slag van rust. De combinatie vanop de rechterflank mag er zeker zijn maar het komt niet tot een schot want ditmaal komt Marquinhos wel goed tussen bij de doorgebroken Havertz
45+2
 Nee met afstandsschoten gaat het zo ook niet lukken. Zowel Doué als Dembélé proberen het maar die ballen vliegen bijna het stadion uit
45
 We krijgen 6 minuten blessuretijd.
43
 Mendes vindt een opening op links en zet voor doel maar Hincapie staat goed opgesteld
42
 Het lijkt wel handbal nu. PSG tikt de bal rond en bij Arsenal plooit de accordeon helemaal dicht
40
 Beide ploegen maken van elke opportuniteit gebruik om aan matennaaien te doen. Nu gaat Havertz heel ostentatief neer nadat hij de arm van Hakimi tegen zich kreeg
36
 De luchtmacht van Arsenal verzamelt zich bij een vrije trap in de Franse 16 en dan is het altijd opletten geblazen maar Arsenal maakt een fout in de 16
31
 Terwijl Mendes minutenlang op de grond blijft liggen in de 16 van Arsenal, blijft PSG in balbezit. Doué dribbelt zich een weg in de 16 van Arsenal maar wordt net voor hij kan trappen dan toch afgestopt
28
 Ondertussen wordt Safonov verzorgd omdat hij een tik kreeg van Trossard (of was het van Marquinhos?) tegen zijn hoofd. Hij staat wel opnieuw recht en doet zijn haar opnieuw in een staart
26
 Saka met de actie op rechts en harde, lage voorzet. Trossard komt voor Marquinhos gesprint maar Safonov strekt zich en zet zijn hand er tegen om het gevaar te ontzetten
24
 Ondertussen hebben we al een drankpauze achter de rug in een vrij kansloze eerste helft. PSG gaf één kans weg en het was meteen raak
19
 One-Nil to the Arsenal
Het is een slogan die al meegaat van de jaren 80-90 en ook nu wel opgaat. In de Premier League won Arsenal dit seizoen maar liefst 8 keer met 0-1 of 1-0. Dat is net geen 1/3e van al hun overwinningen dit seizoen
16
 De voorlopige statistieken zijn wel duidelijk: PSG heeft na een kwartier maar liefst 78% balbezit
15
 Saka wilt een corner wegtrappen maar trapt half naast de bal. Die botst daarna tegen zijn arm/borst maar een penalty zit er niet in
10
 Aan de andere kant zorgde een foutje bijna opnieuw voor een doelpunt. Maar Gabriel komt nog cruciaal ingegleden en tikt de bal in corner
6

Goal 		Doelpunt van Kai Havertz (Leandro Trossard)
Het is de finale en een foutje wordt hier ongenadig afgestraft! Marquinhos gaat in de fout bij het wegwerken van de bal en trapt hem tegen Trossard aan waardoor Havertz ervandoor kan gaan. De hoek is scherp en hij lijkt nog te willen kiezen voor een aflegger maar vlamt de bal dan in de korte bovenhoek!
1
 PSG - Arsenal: 0-0
PSG (PSG - Arsenal)
PSG: Matvei Safonov - Achraf Hakimi - Marquinhos - Pacho William - Nuno Mendes - Fabián Ruiz Peña - Joao Pedro Goncalves Neves - Vitinha - Desire Doue - Ousmane Dembele - Khvicha Kvaratskhelia
Bank: Renato Marin - Lucas Beraldo - Illya Zabarnyi - Goncalo Matias Ramos - Kang-In Lee - Lucas Hernández - Senny Mayulu - Dro Fernández - Bradley Barcola - Lucas Chevalier - Warren Zaire-Emery - Ibrahim Mbaye

Arsenal (PSG - Arsenal)
Arsenal: David Raya Martin - Cristhian Mosquera - Gabriel Magelhaes - William Saliba - Piero Hincapie - Myles Lewis-Skelly - Declan Rice - Bukayo Saka - Martin Odegaard - Leandro Trossard - Kai Havertz
Bank: Gabriel Fernando de Jesus - Eberechi Eze - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - Jurrien Timber - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Viktor Gyökeres - Christian Nörgaard - Chukwunonso Madueke - Mikel Merino Zazón - Riccardo Calafiori - Martín Zubimendi Ibáñez - Max Dowman

Champions League

 Finale
PSG PSG P1-1 Arsenal Arsenal
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved