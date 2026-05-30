psgPSG
arsArsenal
0-1
Ousmane Dembele (pen) 65'
1-1
|Datum:
|30/05/2026 18:00
|Competitie:
|Champions League
|Speeldag:
|Finale
|Stadion:
|Ferenc Puskás
PSG - Arsenal (Champions League 2025/2026)
Wedstrijd van Finale uit de Champions League 2025/2026 tussen PSG en Arsenal.
Opstellingen
21:01
|
Gabriel Magelhaes mist penalty: 4-3
Gabriel trapt hem over! PSG wint de Champions League!
|
21:00
|
Doelpunt van Lucas Beraldo: 4-3
Beraldo legt hem zuiver weg maar Raya was ook al bijna helemaal naar de andere hoek. Als Arsenal mist, is het gedaan
|
20:59
|
Doelpunt van Gabriel Teodoro Martinelli Silva: 3-3
|
20:58
|
Doelpunt van Achraf Hakimi: 3-2
|
20:57
|
Doelpunt van Declan Rice: 2-2
De kapitein pakt vervolgens zijn verantwoordelijkheid en zet Arsenal opnieuw op gelijke hoogte
|
20:56
|
Nuno Mendes mist penalty: 2-1
Raya pakt de volgende!
|
20:55
|
Eberechi Eze mist penalty: 2-1
Eze met veel gestes in zijn aanloop en hij trapt de bal naast!
|
20:54
|
Doelpunt van Desire Doue: 2-1
Dezelfde hoek als Ramos
|
20:53
|
Doelpunt van Viktor Gyökeres: 1-1
Ook Gyokeres faalt niet
|
20:52
|
Doelpunt van Goncalo Matias Ramos: 1-0
PSG mag beginnen voor de eigen supporters. Ramos moet wel even wachten want Siebert wilt beide doelmannen nog even spreken terwijl de Portugese spits al klaar staat. Hij laat zich niet uit zijn lood slaan en scoort secuur in de bovenhoek
|
|
Einde
|
120+1
|
We krijgen 1 minuten blessuretijd.
|
120
|
Plots zijn de Gunners daar! Madueke vindt geen ploegmaat met de voorzet maar Arsenal blijft in balbezit. Gyokeres zoekt naar ruimte rond de 16 maar ziet zijn schot in corner verdwijnen
|
119
|
Madueke zorgt wel voor wat beweging bij Arsenal wanneer hij aan de bal komt. Hij laat de bal aan Timber die het vanuit een heel schuine hoek doet en in het zijnet besluit.
|
118
|
Gele kaart voor Nuno Mendes
|
117
|
Een voorzet van Neves wordt weggekopt maar botst terug het veld in. Doué probeert het met een volley maar kraakt zijn schot volledig
|
115
|
Het lijkt er niet meer van te komen in open play. De wedstrijd sleept zich naar strafschoppen
|
109
|
Arsenal dreigt met een vrije trap van Rice. Safonov bokst weg
|
107
|
Rata redt de meubelen
Dit was nipt maar wel heel goed van David Raya. Barcola kopt een voorzet goed terug richting de ingevallen Ramos. Raya zet eerst een stapje en gaat dan vol voor de interceptie, net op tijd
|
105
|
Marquinhos
Illya Zabarnyi
|
105
|
Vitinha
Lucas Beraldo
|
105
|
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
|
103
|
De VAR heeft het al bekeken en wilt niet terugkomen op de fase. Maar zowel Rice als Arteta denken er helemaal anders over en laten dat iets te nadrukkelijk weten
|
103
|
Gele kaart voor Declan Rice
|
102
|
Geen penalty Arsenal
Madueke met de actie en dribbel voorbij Mendes. De invaller sprint de 16 in en gaat dan neer na contact met Mendes maar Siebert wijst ditmaal niet naar de stip!
|
100
|
PSG blijft de gevaarlijkste ploeg. Of nee, de dominantste. Want veel kansen zijn er niet maar ze hebben wel het meeste balbezit
|
98
|
Gele kaart voor Viktor Gyökeres
|
95
|
Fabián Ruiz Peña
Warren Zaire-Emery
|
93
|
Het was wachten tot in de blessuretijd voor de eerste hoekschoppen van Arsenal dit seizoen. Normaal gezien dé specialiteit van de Gunners dit seizoen maar Madueke trapt ze niet secuur genoeg
|
91
|
Myles Lewis-Skelly
Martín Zubimendi Ibáñez
|
91
|
Kai Havertz
Eberechi Eze
|
90+7
|
Ongelooflijk hoeveel ruimte Arsenal hier in de rug laat liggen. Bijna alsof ze moesten scoren om nog kans te maken op verlengingen. Barcola is ervandoor in de omschakeling maar de laatste tik is opnieuw niet goed waardoor hij in het zijnet besluit
|
90+6
|
Ousmane Dembele
Goncalo Matias Ramos
|
90+6
|
Gele kaart voor Joao Pedro Goncalves Neves
|
90+3
|
Verlengingen in de Champions League-finale, dat is al 10 jaar geleden. Toen ging het ook naar strafschoppen tussen Real en Atletico Madrid. Na 90 minuten was het 1-1, Real won na strafschoppen
|
90
|
We krijgen 6 minuten blessuretijd.
|
89
|
Doué dribbelt naar binnen en legt de bal opzij tot bij Vitinha die kan aanleggen aan de rand van de 16. De bal draait fabelachtig mooi maar komt net op het dak van het doel terecht
|
87
|
De snedigheid in de omschakeling is bij Arsenal toch niet zoals bij PSG. Mendes trapt half naast de bal waardoor Martinelli plots veel ruimte heeft maar de invaller is niet snel genoeg om ervandoor te gaan en verstuurt daarna ook nog eens een mindere pass. Kans verkeken
|
86
|
Raya als een kat
Ze zijn snel voorin bij PSG en dat weet Saliba nu ook. Barcola sprint hem als een jong veulen voorbij maar tikt de bal wel heel ver. Raya lijkt te twijfelen maar komt dan toch nog uit zijn doel gesprint en gooit zich als een kat op de bal, net op tijd
|
85
|
Een verre inworp van Rice wordt goed doorgekopt maar valt dan nét niet goed
|
83
|
Bukayo Saka
Chukwunonso Madueke
|
83
|
Khvicha Kvaratskhelia
Bradley Barcola
|
83
|
Leandro Trossard
Gabriel Teodoro Martinelli Silva
|
80
|
We beginnen zo stilaan in een fase te komen dat een doelpunt nu beslissend kan zijn voor het eindresultaat
|
77
|
Kvaratskhelia op de paal!
Het gaat pijlsnel in de omschakeling met Kvaraskhelia die Saliba uitspeelt en dan richting Raya sprint. De Georgiër wilt hetzelfde afwerken als Havertz in de eerste helft maar trapt op de paal
|
69
|
Opnieuw is het tijd voor een drankpauze. Krijgen we nog een winnaar na 90 minuten of komen er nog verlengingen aan?
|
67
|
Arteta voert twee wissels door maar laat Trossard wel staan
|
66
|
Martin Odegaard
Viktor Gyökeres
|
66
|
Cristhian Mosquera
Jurrien Timber
|
65
|
Doelpunt van Ousmane Dembele (Penalty)
Raya duikt naar zijn linkerkant en dat is de verkeerde. De Ballon d'Or-winnaar zet de bal netjes weg in de andere hoek
|
62
|
Penalty voor PSG
Het druk blijven zetten levert geen kans op maar wel een strafschop! Mosquera zet zijn been en komt te laat bij Kvaratskhelia. Bij PSG willen ze een tweede gele kaart maar moeten ze blij zijn met de elfmeter alleen. Dembélé zet zich achter de bal en zet PSG op gelijke hoogte!
|
61
|
PSG zet wel druk maar Raya heeft zich voorlopig nog niet echt moeten tonen met een fabelachtige save. Safonov ook nog niet voor alle duidelijkheid
|
55
|
Hakimi knalt een vrije trap van ver op doel. Raya kent geen problemen
|
54
|
Gele kaart voor Bukayo Saka
|
48
|
Vanaf wanneer zal PSG écht beginnen panikeren? Door de vroege 0-1 hadden de Parijzenaars bijna 90 minuten om één doelpunt te maken maar ondertussen is die tijd gehalveerd en staat het nog steeds 0-1
|
46
|
Gele kaart voor Cristhian Mosquera
|
|
Rust
|
45+5
|
Raya heeft plots moeite met een afstandsschot maar gelukkig voor de Spaanse doelman was er niemand goed gevolgd waardoor hij het leer in tweede instantie toch kon klemmen
|
45+3
|
Oh hier was ruimte voor Arsenal om PSG helemaal de adem af te snijden op slag van rust. De combinatie vanop de rechterflank mag er zeker zijn maar het komt niet tot een schot want ditmaal komt Marquinhos wel goed tussen bij de doorgebroken Havertz
|
45+2
|
Nee met afstandsschoten gaat het zo ook niet lukken. Zowel Doué als Dembélé proberen het maar die ballen vliegen bijna het stadion uit
|
45
|
We krijgen 6 minuten blessuretijd.
|
43
|
Mendes vindt een opening op links en zet voor doel maar Hincapie staat goed opgesteld
|
42
|
Het lijkt wel handbal nu. PSG tikt de bal rond en bij Arsenal plooit de accordeon helemaal dicht
|
40
|
Beide ploegen maken van elke opportuniteit gebruik om aan matennaaien te doen. Nu gaat Havertz heel ostentatief neer nadat hij de arm van Hakimi tegen zich kreeg
|
36
|
De luchtmacht van Arsenal verzamelt zich bij een vrije trap in de Franse 16 en dan is het altijd opletten geblazen maar Arsenal maakt een fout in de 16
|
31
|
Terwijl Mendes minutenlang op de grond blijft liggen in de 16 van Arsenal, blijft PSG in balbezit. Doué dribbelt zich een weg in de 16 van Arsenal maar wordt net voor hij kan trappen dan toch afgestopt
|
28
|
Ondertussen wordt Safonov verzorgd omdat hij een tik kreeg van Trossard (of was het van Marquinhos?) tegen zijn hoofd. Hij staat wel opnieuw recht en doet zijn haar opnieuw in een staart
|
26
|
Saka met de actie op rechts en harde, lage voorzet. Trossard komt voor Marquinhos gesprint maar Safonov strekt zich en zet zijn hand er tegen om het gevaar te ontzetten
|
24
|
Ondertussen hebben we al een drankpauze achter de rug in een vrij kansloze eerste helft. PSG gaf één kans weg en het was meteen raak
|
19
|
One-Nil to the Arsenal
Het is een slogan die al meegaat van de jaren 80-90 en ook nu wel opgaat. In de Premier League won Arsenal dit seizoen maar liefst 8 keer met 0-1 of 1-0. Dat is net geen 1/3e van al hun overwinningen dit seizoen
|
16
|
De voorlopige statistieken zijn wel duidelijk: PSG heeft na een kwartier maar liefst 78% balbezit
|
15
|
Saka wilt een corner wegtrappen maar trapt half naast de bal. Die botst daarna tegen zijn arm/borst maar een penalty zit er niet in
|
10
|
Aan de andere kant zorgde een foutje bijna opnieuw voor een doelpunt. Maar Gabriel komt nog cruciaal ingegleden en tikt de bal in corner
|
6
|
Doelpunt van Kai Havertz (Leandro Trossard)
Het is de finale en een foutje wordt hier ongenadig afgestraft! Marquinhos gaat in de fout bij het wegwerken van de bal en trapt hem tegen Trossard aan waardoor Havertz ervandoor kan gaan. De hoek is scherp en hij lijkt nog te willen kiezen voor een aflegger maar vlamt de bal dan in de korte bovenhoek!
|
1
|
PSG - Arsenal: 0-0
|
Bank: Renato Marin - Lucas Beraldo - Illya Zabarnyi - Goncalo Matias Ramos - Kang-In Lee - Lucas Hernández - Senny Mayulu - Dro Fernández - Bradley Barcola - Lucas Chevalier - Warren Zaire-Emery - Ibrahim Mbaye
Bank: Gabriel Fernando de Jesus - Eberechi Eze - Gabriel Teodoro Martinelli Silva - Jurrien Timber - Kepa Arrizabalaga Revuelta - Viktor Gyökeres - Christian Nörgaard - Chukwunonso Madueke - Mikel Merino Zazón - Riccardo Calafiori - Martín Zubimendi Ibáñez - Max Dowman