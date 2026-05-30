PSG - Arsenal (Champions League 2025/2026)

21:01



Gabriel Magelhaes mist penalty: 4-3

Gabriel trapt hem over! PSG wint de Champions League!



21:00



Doelpunt van Lucas Beraldo: 4-3

Beraldo legt hem zuiver weg maar Raya was ook al bijna helemaal naar de andere hoek. Als Arsenal mist, is het gedaan



20:59



Doelpunt van Gabriel Teodoro Martinelli Silva: 3-3





20:58



Doelpunt van Achraf Hakimi: 3-2





20:57



Doelpunt van Declan Rice: 2-2

De kapitein pakt vervolgens zijn verantwoordelijkheid en zet Arsenal opnieuw op gelijke hoogte



20:56



Nuno Mendes mist penalty: 2-1

Raya pakt de volgende!



20:55



Eberechi Eze mist penalty: 2-1

Eze met veel gestes in zijn aanloop en hij trapt de bal naast!



20:54



Doelpunt van Desire Doue: 2-1

Dezelfde hoek als Ramos



20:53



Doelpunt van Viktor Gyökeres: 1-1

Ook Gyokeres faalt niet



20:52



Doelpunt van Goncalo Matias Ramos: 1-0

PSG mag beginnen voor de eigen supporters. Ramos moet wel even wachten want Siebert wilt beide doelmannen nog even spreken terwijl de Portugese spits al klaar staat. Hij laat zich niet uit zijn lood slaan en scoort secuur in de bovenhoek



120+1

We krijgen 1 minuten blessuretijd.



120

Plots zijn de Gunners daar! Madueke vindt geen ploegmaat met de voorzet maar Arsenal blijft in balbezit. Gyokeres zoekt naar ruimte rond de 16 maar ziet zijn schot in corner verdwijnen



119

Madueke zorgt wel voor wat beweging bij Arsenal wanneer hij aan de bal komt. Hij laat de bal aan Timber die het vanuit een heel schuine hoek doet en in het zijnet besluit.



118

Gele kaart voor Nuno Mendes





117

Een voorzet van Neves wordt weggekopt maar botst terug het veld in. Doué probeert het met een volley maar kraakt zijn schot volledig



115

Het lijkt er niet meer van te komen in open play. De wedstrijd sleept zich naar strafschoppen



109

Arsenal dreigt met een vrije trap van Rice. Safonov bokst weg



107

Rata redt de meubelen

Dit was nipt maar wel heel goed van David Raya. Barcola kopt een voorzet goed terug richting de ingevallen Ramos. Raya zet eerst een stapje en gaat dan vol voor de interceptie, net op tijd



105

Marquinhos

Illya Zabarnyi





105

Vitinha

Lucas Beraldo





105

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



103

De VAR heeft het al bekeken en wilt niet terugkomen op de fase. Maar zowel Rice als Arteta denken er helemaal anders over en laten dat iets te nadrukkelijk weten



103

Gele kaart voor Declan Rice





102

Geen penalty Arsenal

Madueke met de actie en dribbel voorbij Mendes. De invaller sprint de 16 in en gaat dan neer na contact met Mendes maar Siebert wijst ditmaal niet naar de stip!



100

PSG blijft de gevaarlijkste ploeg. Of nee, de dominantste. Want veel kansen zijn er niet maar ze hebben wel het meeste balbezit



98

Gele kaart voor Viktor Gyökeres





95

Fabián Ruiz Peña

Warren Zaire-Emery





93

Het was wachten tot in de blessuretijd voor de eerste hoekschoppen van Arsenal dit seizoen. Normaal gezien dé specialiteit van de Gunners dit seizoen maar Madueke trapt ze niet secuur genoeg



91

Myles Lewis-Skelly

Martín Zubimendi Ibáñez





91

Kai Havertz

Eberechi Eze





90+7

Ongelooflijk hoeveel ruimte Arsenal hier in de rug laat liggen. Bijna alsof ze moesten scoren om nog kans te maken op verlengingen. Barcola is ervandoor in de omschakeling maar de laatste tik is opnieuw niet goed waardoor hij in het zijnet besluit



90+6

Ousmane Dembele

Goncalo Matias Ramos





90+6

Gele kaart voor Joao Pedro Goncalves Neves





90+3

Verlengingen in de Champions League-finale, dat is al 10 jaar geleden. Toen ging het ook naar strafschoppen tussen Real en Atletico Madrid. Na 90 minuten was het 1-1, Real won na strafschoppen



90

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



89

Doué dribbelt naar binnen en legt de bal opzij tot bij Vitinha die kan aanleggen aan de rand van de 16. De bal draait fabelachtig mooi maar komt net op het dak van het doel terecht



87

De snedigheid in de omschakeling is bij Arsenal toch niet zoals bij PSG. Mendes trapt half naast de bal waardoor Martinelli plots veel ruimte heeft maar de invaller is niet snel genoeg om ervandoor te gaan en verstuurt daarna ook nog eens een mindere pass. Kans verkeken



86

Raya als een kat

Ze zijn snel voorin bij PSG en dat weet Saliba nu ook. Barcola sprint hem als een jong veulen voorbij maar tikt de bal wel heel ver. Raya lijkt te twijfelen maar komt dan toch nog uit zijn doel gesprint en gooit zich als een kat op de bal, net op tijd



85

Een verre inworp van Rice wordt goed doorgekopt maar valt dan nét niet goed



83

Bukayo Saka

Chukwunonso Madueke





83

Khvicha Kvaratskhelia

Bradley Barcola





83

Leandro Trossard

Gabriel Teodoro Martinelli Silva





80

We beginnen zo stilaan in een fase te komen dat een doelpunt nu beslissend kan zijn voor het eindresultaat



77

Kvaratskhelia op de paal!

Het gaat pijlsnel in de omschakeling met Kvaraskhelia die Saliba uitspeelt en dan richting Raya sprint. De Georgiër wilt hetzelfde afwerken als Havertz in de eerste helft maar trapt op de paal



69

Opnieuw is het tijd voor een drankpauze. Krijgen we nog een winnaar na 90 minuten of komen er nog verlengingen aan?



67

Arteta voert twee wissels door maar laat Trossard wel staan



66

Martin Odegaard

Viktor Gyökeres





66

Cristhian Mosquera

Jurrien Timber





65



Doelpunt van Ousmane Dembele (Penalty)

Raya duikt naar zijn linkerkant en dat is de verkeerde. De Ballon d'Or-winnaar zet de bal netjes weg in de andere hoek



62



Penalty voor PSG

Het druk blijven zetten levert geen kans op maar wel een strafschop! Mosquera zet zijn been en komt te laat bij Kvaratskhelia. Bij PSG willen ze een tweede gele kaart maar moeten ze blij zijn met de elfmeter alleen. Dembélé zet zich achter de bal en zet PSG op gelijke hoogte!



61

PSG zet wel druk maar Raya heeft zich voorlopig nog niet echt moeten tonen met een fabelachtige save. Safonov ook nog niet voor alle duidelijkheid



55

Hakimi knalt een vrije trap van ver op doel. Raya kent geen problemen



54

Gele kaart voor Bukayo Saka





48

Vanaf wanneer zal PSG écht beginnen panikeren? Door de vroege 0-1 hadden de Parijzenaars bijna 90 minuten om één doelpunt te maken maar ondertussen is die tijd gehalveerd en staat het nog steeds 0-1



46

Gele kaart voor Cristhian Mosquera





45+5

Raya heeft plots moeite met een afstandsschot maar gelukkig voor de Spaanse doelman was er niemand goed gevolgd waardoor hij het leer in tweede instantie toch kon klemmen



45+3

Oh hier was ruimte voor Arsenal om PSG helemaal de adem af te snijden op slag van rust. De combinatie vanop de rechterflank mag er zeker zijn maar het komt niet tot een schot want ditmaal komt Marquinhos wel goed tussen bij de doorgebroken Havertz



45+2

Nee met afstandsschoten gaat het zo ook niet lukken. Zowel Doué als Dembélé proberen het maar die ballen vliegen bijna het stadion uit



45

We krijgen 6 minuten blessuretijd.



43

Mendes vindt een opening op links en zet voor doel maar Hincapie staat goed opgesteld



42

Het lijkt wel handbal nu. PSG tikt de bal rond en bij Arsenal plooit de accordeon helemaal dicht



40

Beide ploegen maken van elke opportuniteit gebruik om aan matennaaien te doen. Nu gaat Havertz heel ostentatief neer nadat hij de arm van Hakimi tegen zich kreeg



36

De luchtmacht van Arsenal verzamelt zich bij een vrije trap in de Franse 16 en dan is het altijd opletten geblazen maar Arsenal maakt een fout in de 16



31

Terwijl Mendes minutenlang op de grond blijft liggen in de 16 van Arsenal, blijft PSG in balbezit. Doué dribbelt zich een weg in de 16 van Arsenal maar wordt net voor hij kan trappen dan toch afgestopt



28

Ondertussen wordt Safonov verzorgd omdat hij een tik kreeg van Trossard (of was het van Marquinhos?) tegen zijn hoofd. Hij staat wel opnieuw recht en doet zijn haar opnieuw in een staart



26

Saka met de actie op rechts en harde, lage voorzet. Trossard komt voor Marquinhos gesprint maar Safonov strekt zich en zet zijn hand er tegen om het gevaar te ontzetten



24

Ondertussen hebben we al een drankpauze achter de rug in een vrij kansloze eerste helft. PSG gaf één kans weg en het was meteen raak



19

One-Nil to the Arsenal

Het is een slogan die al meegaat van de jaren 80-90 en ook nu wel opgaat. In de Premier League won Arsenal dit seizoen maar liefst 8 keer met 0-1 of 1-0. Dat is net geen 1/3e van al hun overwinningen dit seizoen



16

De voorlopige statistieken zijn wel duidelijk: PSG heeft na een kwartier maar liefst 78% balbezit



15

Saka wilt een corner wegtrappen maar trapt half naast de bal. Die botst daarna tegen zijn arm/borst maar een penalty zit er niet in



10

Aan de andere kant zorgde een foutje bijna opnieuw voor een doelpunt. Maar Gabriel komt nog cruciaal ingegleden en tikt de bal in corner



6



Doelpunt van Kai Havertz (Leandro Trossard)

Het is de finale en een foutje wordt hier ongenadig afgestraft! Marquinhos gaat in de fout bij het wegwerken van de bal en trapt hem tegen Trossard aan waardoor Havertz ervandoor kan gaan. De hoek is scherp en hij lijkt nog te willen kiezen voor een aflegger maar vlamt de bal dan in de korte bovenhoek!



1

PSG - Arsenal: 0-0



