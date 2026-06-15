WK-LIVE 15/6
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Het WK nadert met rasse schreden. En dus is het ook tijd om een en ander te bundelen in ons WK-nieuws van de dag. Elke dag zitten we er namelijk erg kort op, zodat u op de hoogte blijft van al het reilen en zeilen in de selecties over de hele wereld.
Oranje laat zege glippen in slotfase: Japan pakt punt na late mokerslag
Nederland heeft zijn WK-avontuur niet met een overwinning kunnen openen. De ploeg van Ronald Koeman leek lange tijd op weg naar drie punten tegen Japan, maar incasseerde in de 89e minuut alsnog de gelijkmaker. Na een aantrekkelijke wedstrijd bleef het uiteindelijk 2-2. (Lees meer)
Youri Tielemans heeft respect voor topfavorieten, maar... "How, wij zijn er ook nog"
Maandag wacht Egypte in de openingsmatch van de groepsfase en volgens aanvoerder Youri Tielemans is België klaar om aan het toernooi te beginnen. En voor de middenvelder gaat het niet over de individuen binnen het Belgisch elftal. (Lees meer)
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