Straf! Belg is de duurste jonge doelman ter wereld met een waarde van... 47 miljoen euro

Mike Penders is volgens het CIES Football Observatory momenteel de meest waardevolle jonge doelman ter wereld. In hun nieuwste rapport prijkt de Belgische keeper helemaal bovenaan de lijst van U23-doelmannen met een geschatte marktwaarde van liefst 47 miljoen euro.

De jonge Belg, die onder contract staat bij Chelsea en momenteel wordt uitgeleend aan RC Strasbourg, laat daarmee de concurrentie duidelijk achter zich. Namen als Jonas Urbig en Robin Risser vervolledigen het podium, maar moeten met respectievelijk 41 en 35 miljoen euro hun meerdere erkennen in Penders.

Genk, kweekvijver van keeperstalent

De opmars van Penders komt niet uit het niets. De doelman genoot zijn opleiding bij KRC Genk, dat al langer bekendstaat om zijn sterke jeugdwerking en het afleveren van toptalenten.

In Genk groeide hij uit tot een van de grootste Belgische keeperstalenten van zijn generatie. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt, wat uiteindelijk leidde tot een absolute toptransfer.

Zo trok Penders voor een bedrag van ongeveer 20 miljoen euro naar Chelsea FC, een uitzonderlijk hoge transfersom voor een jonge doelman. Daarmee bevestigde hij meteen zijn status als één van de meest gegeerde talenten op zijn positie.

In de Ligue 1 hield hij intussen al acht keer de nul in 29 matchen. In 46 wedstrijden over alle competities zijn dat 12 clean sheets en 55 doelpunten geïncasseerd. Daarmee heeft hij geholpen om zijn club zich op de achtste plaats te nestelen in het klassement. Niet onaardig en zijn sterke prestaties hebben daar zeker iets mee te maken.





Brughmans ook in het lijstje

Bij Strasbourg krijgt hij nu de kans om zich verder te ontwikkelen op het hoogste niveau, wat ook duidelijk meespeelt in zijn stijgende marktwaarde. Regelmatig speelminuten maken en ervaring opdoen in een competitieve omgeving zijn cruciaal in zijn groei.

Opvallend: in dezelfde ranking duikt ook een andere naam uit de Genkse opleiding op, met Lucca Brughmans. Het onderstreept nog maar eens de sterke reputatie van de Limburgse club als kweekvijver voor doelmannentalent.



