Kompany ook zwaar gefrustreerd: "Ik begrijp niet hoe je zo'n fout kan maken op dit niveau"

De spectaculaire clash tussen Paris Saint-Germain en Bayern München blijft nazinderen, maar niet alleen om het spektakel. Bij Bayern heerst er ook frustratie over de arbitrage na de 5-4 nederlaag in Parijs.

Vincent Kompany spaarde de kritiek niet en richtte zijn pijlen onder meer op de fase die leidde tot de 2-1. “Het was helemaal geen corner. Er was ook niemand die daarvoor appelleerde en toch gaf de scheidsrechter een hoekschop", klonk het scherp na afloop.

Uit die hoekschop kon João Neves scoren met het hoofd, wat de frustratie bij Bayern alleen maar aanwakkerde. Volgens Kompany was het een cruciaal moment dat de wedstrijd mee kantelde.

Strafschopfase zorgt voor veel discussie

Ook de strafschopfase vlak voor rust zorgde voor heel wat discussie. Nadat Désiré Doué de bal tegen de arm van Alphonso Davies trapte, ging de bal na tussenkomst van de VAR op de stip.

Kompany begreep er niets van. “Ik snap niet waarom je hier een penalty voor geeft. De bal kwam eerst van het lichaam van Davies af, kom op", reageerde hij zichtbaar gefrustreerd. “Ik begrijp niet hoe zo’n fout gemaakt kan worden op dit niveau.”

Kimmich pleit om handspelregel aan te passen

Ook Joshua Kimmich sloot zich aan bij die kritiek. De ervaren middenvelder sprak van een ontmoedigend moment dat volgens hem niet paste binnen het wedstrijdverloop.



Lees ook... Héél uitzonderlijk: L'Équipe deelt twee keer een 9 uit na PSG-Bayern›

Toch zocht Kimmich de oplossing niet alleen bij de scheidsrechter. “Deze regel moet gewoon aangepast worden", stelde hij. De huidige handspelregel heeft al voor veel discussie gezorgd. Ook in België wordt er steevast steen en been over geklaagd, zeker omwille van dat er inconsistentie is.

In ieder geval wordt de return van volgende week weer een partij om van te snoepen. De spanning is nog helemaal aanwezig en straks mag Vincent Kompany weer aan de zijlijn staan. Op het spel: een historische finaleplaats voor onze landgenoot.