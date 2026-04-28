🎥 Ongezien: Stijn Stijnen vervangt Nainggolan door gepensioneerde assistent-trainer

Patro Eisden liet de kwalificatie voor de finale van de eindronde in de slotminuten nog uit handen glippen tegen Beerschot. Lag dat mee aan Stijn Stijnen en zijn meer dan opvallende wissel?

Pas laat op de avond viel maandag het doek over de terugwedstrijd in de halve finale van de Promotion Play-offs tussen Beerschot en Patro Eisden. Zoals verwacht kregen we bijzonder veel spektakel te zien.

De wedstrijd liep namelijk uit op verlengingen, nadat ze in de tweede helft ook nog twintig minuten werd stilgelegd door het gooien van bekertjes en beledigende spreekkoren richting Radja Nainggolan en de staf van Patro Eisden.

Kort na de hervatting werd de voormalige Rode Duivel een kwartier voor het einde van de reguliere speeltijd naar de kant gehaald, op een moment dat Patro verrassend met 1-2 leidde op het veld van Beerschot.

Stijn Stijnen laat zijn assistent invallen

Opvallend detail: Nainggolan werd vervangen door… Yassin Gueroui, de assistent van Stijn Stijnen. Die had sinds 2024, toen hij nog bij Deinze speelde, geen profwedstrijd meer afgewerkt en zette vorig jaar in het amateurvoetbal bij Sporting Hasselt een punt achter zijn carrière.

De wissel draaide echter niet goed uit voor Patro Eisden. In de blessuretijd maakte Ensar Brahic nog gelijk voor Beerschot, waarna Genki Haraguchi in de verlengingen ook nog het winnende doelpunt maakte voor de Kielse club.



