Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

Johan Walckiers, voetbaljournalist
De fase rond de uitsluiting van Killian Sardella in de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise blijft ook na afloop voor discussie zorgen. Toch heeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot nu duidelijk de knoop doorgehakt.

Volgens Lardot was de beslissing van de arbitrage correct om na VAR-tussenkomst rood te trekken voor Sardella. “Het is een uitstekende beslissing", stelde hij bij DAZN. “Er is een duidelijk verschil tussen geel en rood, en hier is sprake van brutaliteit.”

De uitleg van Lardot is scherp en gedetailleerd. Hij wijst erop dat Sardella naar zijn tegenstander toe gaat en met het hele lichaam een contact maakt waarbij het hoofd richting neus of mond gaat. “Dat is geen actie die we in het voetbal willen zien", klonk het duidelijk.

Rood voor Sardella een uitstekende beslissing volgens Lardot

Toch had Lardot ook een kleine kanttekening bij de fase. Volgens hem had Christian Burgess mogelijk een gele kaart moeten krijgen voor een duw in dezelfde actie, al verandert dat niets aan de beslissing rond de rode kaart.

Daarnaast bevestigde hij dat het doelpunt van Anderlecht correct werd goedgekeurd. Er was volgens hem geen fout van Ali Maamar voorafgaand aan de treffer, waardoor het doelpunt geldig bleef.

Lardot nam ook de arbitrage in bescherming tegen kritiek dat de scheidsrechters de wedstrijd zouden hebben “kapot gefloten”. “De spelers zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. De scheidsrechters hebben gewoon het reglement toegepast", besloot hij.

Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

19:40
Philippe Albert heeft duidelijke mening over rode kaart voor Sardella

17:20
Anderlecht dreigt Sardella even kwijt te zijn na rode kaart in derby: bondsparket is wel heel streng

15:30
Peter Vandenbempt schetst hard beeld voor Anderlecht met oog op bekerfinale

19:20
De eerste rechtstreekse rode kaart uit zijn carrière: Sardella staat niet bekend om "door het lint gaan"

11:40
🎥 Is rode kaart voor Sardella terecht? Serge Gumienny velt zijn oordeel

08:00
Anderlecht heeft de sleutel ontdekt om Union SG te kloppen in de bekerfinale

10:30
Vandenbempt schrikt van wat hij ziet bij Union: "Of is dat om elkaar scherp te houden?"

12:00
Antwerp ziet absoluut toptalent na één jaar alweer vertrekken naar... Club Brugge

19:00
Sardella krijgt steun van... Christian Burgess: "Ik zag er weinig in, mocht bij geel gebleven zijn"

🎥 Terecht? Sardella krijgt discutabele rode kaart in Brusselse derby

20:00
RAAL dreigt een "Dender-seizoen" te beleven: in La Louvière is het tijd om wakker te worden

18:40
Trekt ex-Anderlecht-jeugdproduct naar... Club Brugge? Hij reageert op het verhaal

16:15
Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

18:00
PSG-coach Luis Enrique heeft duidelijke mening over Vincent Kompany

17:40
Deze club hoopt dat Sporting Hasselt licentie niet krijgt

17:10
Patrick Goots scherp voor Westerlo: "Zou niet mogen in het fijne en gezellige Kuipje"

17:00
Zo wordt Vincent Kompany dinsdagavond volledig geïsoleerd van Bayern

16:30
Anderlecht heeft bijzonder goed nieuws over De Cat, maar laat het niet weten

07:20
Spionage en een dreigend ontslag: Tedesco ontploft helemaal op persconferentie bij Fenerbahçe

16:00
Rik Verheye heeft goed nieuws over het licentiedossier van Sporting Hasselt

15:45
🎥 KV Mechelen zoekt zich suf naar verklaringen: "Dan hebben we een groot probleem"

13:45
Barcelona, Chelsea en Arsenal: Mika Godts lokt Europese topclubs naar Amsterdam met oog op toptransfer

15:00
Jens Petter Hauge: van flop bij KAA Gent tot een ster in de Champions League

14:40
Kompany naar Manchester City? Bayern laat heel duidelijk in zijn kaarten kijken

14:20
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...

20:31
Kylian Mbappé zorgt voor nieuwe kopzorgen bij Real Madrid

14:00
Jérémy Taravel zag Anderlecht de evenknie zijn van Union: "In eerste helft waren we zelfs beter"

22:15
Nieuwe tegenvaller voor Kompany in aanloop naar kraker tegen PSG: toptalent niet op tijd fit

13:31
Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar"

21:30
Dit gaat gevolgen hebben! Malaise bij OH Leuven werkt zwaar op de zenuwen

13:15
KAA Gent start met duidelijke missie aan tweede helft van Champions' Play-offs

12:20
Meer nieuws over Kos Karetsas die blessure opliep tegen Standard

13:00
Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

Bommetje: Europees topvoetbal dreigt deels achter betaalmuur te verdwijnen in België

12:40
Anderlecht-kapitein Colin Coosemans haalt zwaar uit naar de VAR van dienst

20:53
🎥 Vrancken mag zichzelf op de borst kloppen na gouden wissel Achter de Kazerne: "Dat was voor mij geen optie"

11:10

KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

