Jonathan Lardot is heel duidelijk over rode kaart voor Killian Sardella (en ook over Burgess)

De fase rond de uitsluiting van Killian Sardella in de Brusselse derby tussen RSC Anderlecht en Union Saint-Gilloise blijft ook na afloop voor discussie zorgen. Toch heeft scheidsrechtersbaas Jonathan Lardot nu duidelijk de knoop doorgehakt.

Volgens Lardot was de beslissing van de arbitrage correct om na VAR-tussenkomst rood te trekken voor Sardella. “Het is een uitstekende beslissing", stelde hij bij DAZN. “Er is een duidelijk verschil tussen geel en rood, en hier is sprake van brutaliteit.”

De uitleg van Lardot is scherp en gedetailleerd. Hij wijst erop dat Sardella naar zijn tegenstander toe gaat en met het hele lichaam een contact maakt waarbij het hoofd richting neus of mond gaat. “Dat is geen actie die we in het voetbal willen zien", klonk het duidelijk.

Toch had Lardot ook een kleine kanttekening bij de fase. Volgens hem had Christian Burgess mogelijk een gele kaart moeten krijgen voor een duw in dezelfde actie, al verandert dat niets aan de beslissing rond de rode kaart.

Daarnaast bevestigde hij dat het doelpunt van Anderlecht correct werd goedgekeurd. Er was volgens hem geen fout van Ali Maamar voorafgaand aan de treffer, waardoor het doelpunt geldig bleef.

Lardot nam ook de arbitrage in bescherming tegen kritiek dat de scheidsrechters de wedstrijd zouden hebben “kapot gefloten”. “De spelers zijn verantwoordelijk voor hun gedrag. De scheidsrechters hebben gewoon het reglement toegepast", besloot hij.