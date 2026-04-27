Thomas Meunier heeft het gehad met zijn positie en doet wel heel opvallende uitspraak

Thomas Meunier wil zijn carrière afsluiten als nummer negen. Daar maakt hij opnieuw geen geheim van.

Thomas Meunier stond in de basis bij de 0-1-zege van Lille op het veld van Paris FC en sprak na afloop op Ligue 1+opvallend open over zijn positie op het veld. “Mij sloopt het eigenlijk om rechtsachter te zijn. Ik heb er echt een hekel aan”, zei hij lachend.

“Bon, ik zal misschien wat verder gaan”, vervolgde de Rode Duivel. “Ik sta ’s morgens soms op met de gedachte: hoe zou mijn carrière eruit hebben gezien als ik toen niet had ingestemd met die noodoplossing als rechtsachter?”

Hij plaatste dat uiteraard ook in perspectief wanneer hij naar zijn loopbaan kijkt: “Tegelijk ben ik natuurlijk heel blij als ik zie welke carrière ik heb gehad en bij welke clubs ik gespeeld heb. Daar ben ik echt enorm trots op.”

“Maar het blijft toch knagen, omdat ik mijn hele leven gewend ben geweest om aanvallend te spelen, doelpunten te maken, assists te geven en te dribbelen. Nu nog een schaarbeweging doen… Als ik dan de bal verlies, ligt er meteen ruimte in mijn rug en is het bijna gedaan. Dan blijft alleen de doelman nog over. Maar goed, we doen ermee voort. Er zijn ergere jobs.”

Meunier wil carrière afsluiten als spits

De Belgische international is daar zelfs heel duidelijk over: “Ik zeg het jullie eerlijk: voor het einde van mijn carrière zal ik nog bij een club tekenen om als nummer negen te spelen.” Meunier is momenteel 34 en liet eerder al weten dat hij graag tot zijn veertigste als profvoetballer wil doorgaan.





Het was Georges Leekens, toen trainer van Club Brugge, die ooit het idee lanceerde om Thomas Meunier een rij naar achteren te schuiven. Maar het was zijn opvolger bij blauw-zwart, Juan Carlos Garrido, die die omschakeling enkele maanden later echt in de praktijk bracht.