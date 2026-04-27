Hein Vanhaezebrouck spaart Anderlecht-spelers niet: "Vraag mij af of hij een pilletje had geslikt"

De Brusselse derby blijft nazinderen, niet alleen door de 1-3-zege van Union maar ook door de rode kaart voor Killian Sardella. Hein Vanhaezebrouck spaarde Anderlecht daarbij allerminst in zijn analyse.

De Brusselse derby zorgde voor veel emoties én discussie afgelopen weekend. Union won met 1-3 van Anderlecht dat al na één helft met tien stond. Killian Sardella kreeg een rode kaart voor zijn kopstoot richting Guilherme Smith.

De rivaliteit zat stevig in de wedstrijd, dat zag ook Hein Vanhaezebrouck. "Trainers draaien hun spelers op, wat ik snap, maar als ik zie wat Sardella deed bij die rode kaart, vraag ik mij af of hij een pilletje had geslikt", vertelde hij bij Het Nieuwsblad.

"Op STVV hadden er ook een paar bij Anderlecht een pilletje geslikt, maar ze begonnen pas na de match te werken", gaat hij verder over paars-wit. "Augustinsson, Coosemans, Proto blijkbaar ook…. In de match had ik ze niet zo scherp gezien."

Hein Vanhaezebrouck is scherp voor Anderlecht

Vanhaezebrouck gaat nog wat verder over de chaos tijdens de wedstrijd tegen STVV. Keisuke Goto scoorde, vierde uitbundig, maar werd nadien hard aangepakt door Anderlecht-spelers. Zij vonden het niet kunnen wat de huurling van paars-wit deed.

"Je kan beter energie brengen in de match dan achteraf voor randzaken. Goto wordt toch volledig betaald door STVV? Anders mocht hij niet meespelen tegen Anderlecht. Wel, dan mag hij goals maken én dan mag hij juichen voor de fans van STVV."



Over de rode kaart van Sardella was hij duidelijk. "Met geel had ik kunnen leven maar Sardella deed wel iets wat een risico inhoudt. Kinderen mogen dat niet zien. Als dit al toegelaten zou worden... Het was oerdom van Sardella, voor een onnozele fase waar niets aan is. Ik zou niet zeuren mocht ik Anderlecht zijn", besluit Vanhaezebrouck.