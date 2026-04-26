Datum: 26/04/2026 18:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
Union baas in Brussel: Zorgane straft Anderlecht in eerste helft af, maar wat als...
De Brusselse derby was in de eerste helft heel aangenaam om zien. Adem Zorgane bracht Union met twee goals op voorsprong, Cvetkovic milderde... Maar net voor rust kwam een moedig Anderlecht met tien man te staan. Union had vanaf dan gewonnen spel, maar wat als...

Jérémy Taravel had voor de zoveelste keer veranderingen in zijn elftal aangebracht. Deze keer mocht Marco Kana op het middenveld beginnen en stond Camara op de rechtsachter, waardoor Maamar naar de linksachter verhuisde. Taravel wou meer defensieve zekerheid en snelheid op de flanken...

Zorgane twee keer alleen gelaten

Bracht het veel zoden aan de dijk? We zouden zeggen van niet... Na 70 seconden kreeg Sykes al de kans om de score te openen na een vrije trap. Aan de overkant was Anderlecht ook wel gevaarlijk, maar er ging minder overtuiging van uit. Elke keer Union aanviel, voelde je dat er iets kon gebeuren.

En dat gebeurde dan ook. Iets meer dan een kwartier gespeeld en iedereen was Zorgane vergeten aan het penaltypunt. De middenvelder kopte makkelijk binnen: 0-1. Even later zouden ze dat bij Anderlecht nog eens overdoen. Zorgane kreeg tijd en ruimte om naar binnen te dribbelen en uit te halen: 0-2.

Tegen dit Union zou dat match gespeeld zijn normaal gezien, maar Anderlecht knokte zich zowaar terug in de match. Maamar won een duel van Khalaili, ging door en leverde de perfecte voorzet op Cvetkovic af. De Serviër kopte hard binnen.

Sardella uitgesloten voor "kopstoot"

De thuisploeg putte er moed uit en ineens werden hun aanvallen ook een pak overtuigender. Anderlecht zette zijn voet naast die van Union. Het leek erop alsof de match ging kantelen. Tot... in de slotfase van de eerste helft er een opstoot uitbrak op het veld. In de nasleep kreeg Sardella - na VAR-tussenkomst - een rode kaart. Een lichte beweging van het hoofd richting Guilherme was genoeg. Heel spijtig, want het was een goeie match tot dan.

De tweede helft werd zo heel wat minder spannend. Met een man minder probeerde Anderlecht wel nog, maar het was vechten tegen de bierkaai. En toen Guilherme wat te veel ruimte kreeg, was de match helemaal gespeeld. De Braziliaan krulde het leer heerlijk in de verste hoek. Coosemans stond erbij en keek er naar. 

Veel was er vanaf dan niet meer te zien. Het was wachten of Union het gaspedaal nog wou induwen. Niet echt dus. Maar als repetitie voor de bekerfinale was het alvast voor Anderlecht weeral een klap.

Door de Brusselse rivaal in het eigen stadion verslagen worden doet nog altijd pijn. Union komt weer aan de leiding en bewees nog maar eens hoe geslepen en ervaren ze wel zijn. We blijven het herhalen: Club Brugge zal van goeie huize moeten komen om ze van hun tweede titel op rij te houden.

Opstellingen

Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 6.0 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/21 (23.8%)
Camara Ilay 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sardella Killian   45' 5.5 1
  • Rode kaarten: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/39 (87.2%)
Diarra Moussa 81' 6.5 6
  • Nauwkeurige passes: 39/49 (79.6%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Maamar Ali A 90' 6.8 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 42/54 (77.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
  • Balverliezen: 25
Kana Marco 90' 6.3 6
  • Nauwkeurige passes: 47/56 (83.9%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/6 (16.7%)
Verschaeren Yari 70' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 27/28 (96.4%)
  • Schoten op doel: 0/2
Saliba Nathan-Dylan 81' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 26/36 (72.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Degreef Tristan 90' 5.3 -
  • Nauwkeurige passes: 16/24 (66.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Cvetkovic Mihajlo  61' 6.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Hazard Thorgan 90' 6.6 5
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/7 (14.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Bank
Hey Lucas 45' 6.2 8
  • Nauwkeurige passes: 25/27 (92.6%)
Angely Mathys 9' 5.9  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
Augustinsson Ludwig 0'  
Rits Mats 0'  
Heekeren Justin 0'  
Nga Kana Joshua 9' 5.7  
da Costa Coba 0'  
Tajaouart Anas 0'  
Bertaccini Adriano 29' 6.5 -
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Kanate Ibrahim   20' 5.6 -
Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.1 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/25 (28%)
Mac Allister Kevin   90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 38/46 (82.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Burgess Christian 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 31/39 (79.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/12 (41.7%)
Sykes Ross   90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Khalaili Anan A 76' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/36 (69.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Van de Perre Kamiel 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Zorgane Adem ⚽ ⚽ 76' 9.2 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
Smith Guilherme 81' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/22 (95.5%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Ait El Hadj Anouar A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Rodriguez Kevin   81' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 6/10 (60%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Florucz Raul 66' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 10/15 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Fuseini Mohammed 9' 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Pavlic Ivan 9' 6.2  
Schoofs Rob 14' 6.3 -
Giger Marc 0'  
Niang Ousseynou 24' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
Patris Louis 14' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
Sylla Massiré 0'  
Leysen Fedde 0'  
Vooraf

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

11:44

Vanavond om 18u30 staat er met RSC Anderlecht tegen Union Saint-Gilloise opnieuw een beladen Brusselse derby op het programma. Beide ploegen hebben iets recht te zetten na ...

KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG
