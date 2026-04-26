STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk

KV Mechelen - STVV was een affiche die ook door Gent en Anderlecht met belangstelling gevolgd zal zijn. Sint-Truiden kwam op achterstand, maar zette dat nog ruimschoots recht. Het heeft nu acht punten meer dan paars-wit, dat vol aan de bak moet tegen Union.

Ondanks de pijnlijke 6-1 bij Club Brugge voerde Vanderbiest slechts één wijziging door. Halhal mocht wel als een versterking voor de Mechelse defensie beschouwd worden. Vrancken stelde de elf op die de zege tegen Anderlecht vorm gaven. In die partij sloegen de Kanaries toe op de juiste momenten. Achter de Kazerne ontbrak de angel bij hun technisch verzorgde voetbal in het eerste halfuur.

Mechelen tankte vertrouwen toen bleek dat het zelf wel af en toe kon dreigen. Konaté kopte de vrije trap van Servais in het pak. Daar moest Pupe voor de neus van Hammar in hoekschop werken, anders kon de Zweed het leer in doel frommelen. Na 25 minuten voetballen was het na een snelle Mechelse combinatie wel raak. Boersma duwde de lage voorzet van Koudou tegen de netten (1-0).

STVV reageert sterk op achterstand

STVV lag tot dan onder in de duels, maar reageerde wel met veel daadkracht. Miras tikte een lage vrijschop van Yamamoto in hoekschop. Op die hoekschop volgde een kopbal van Musliu die door Miras tegen de lat werd geduwd. Toch werd de Spaanse doelman eens niet de redder van Malinwa. Een voorzet van Pupe kwam tussen het kader. Miras dacht die weg te boksen maar dat mislukte compleet: 1-1 dus.

Zo gingen beide teams rusten bij een gelijke stand, al had STVV bij de pauze zelfs voor kunnen staan. KVM verloor Sissako uit het oog, Hammar keerde nog voor de lijn. De Truienaars lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en maakten dan in het begin van de tweede helft maar de 1-2. Goto kopte de bal in de voeten van Merlen. De invaller stond nog geen vier minuten op het veld toen hij raak trof.





Mechelen stuikt in mekaar na de 1-2

De moed zonk KVM nu zodanig in de schoenen dat het zich te makkelijk naar de slachtbank liet leiden. De 1-3 was ook wel heerlijk gevoetbald van STVV. Sebaoui tikte de voorzet van Merlen binnen. Miras pareerde daarna een knal van Merlen en Goto kopte de hieropvolgende hoekschop op de lat. Het lanceren van Antonio had Mechelen terug in de wedstrijd moeten brengen, maar hij besloot oog in oog met Kokubo naast doel.

Geen 2-3, wel 1-4. Ito maakte er op voorzet van Sebaoui vanuit een schuine hoek (weer) pijnlijke cijfers van voor de thuisploeg. Voor Mechelen is het de tweede zware nederlaag in enkele dagen tijd. Dan is Play-off 1 spelen plots een stuk minder leuk. STVV daarentegen staat heel stevig derde. Anderlecht zou al moeten winnen van Union om enigszins in het spoor te blijven.