Datum: 26/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5
Stadion: Achter de Kazerne
Kevin Vanbuggenhout
STVV trakteert Mechelen op nieuwe pandoering en zet Anderlecht met achtpuntenkloof zwaar onder druk
KV Mechelen - STVV was een affiche die ook door Gent en Anderlecht met belangstelling gevolgd zal zijn. Sint-Truiden kwam op achterstand, maar zette dat nog ruimschoots recht. Het heeft nu acht punten meer dan paars-wit, dat vol aan de bak moet tegen Union.

Ondanks de pijnlijke 6-1 bij Club Brugge voerde Vanderbiest slechts één wijziging door. Halhal mocht wel als een versterking voor de Mechelse defensie beschouwd worden. Vrancken stelde de elf op die de zege tegen Anderlecht vorm gaven. In die partij sloegen de Kanaries toe op de juiste momenten. Achter de Kazerne ontbrak de angel bij hun technisch verzorgde voetbal in het eerste halfuur.

Mechelen tankte vertrouwen toen bleek dat het zelf wel af en toe kon dreigen. Konaté kopte de vrije trap van Servais in het pak. Daar moest Pupe voor de neus van Hammar in hoekschop werken, anders kon de Zweed het leer in doel frommelen. Na 25 minuten voetballen was het na een snelle Mechelse combinatie wel raak. Boersma duwde de lage voorzet van Koudou tegen de netten (1-0). 

STVV reageert sterk op achterstand

STVV lag tot dan onder in de duels, maar reageerde wel met veel daadkracht. Miras tikte een lage vrijschop van Yamamoto in hoekschop. Op die hoekschop volgde een kopbal van Musliu die door Miras tegen de lat werd geduwd. Toch werd de Spaanse doelman eens niet de redder van Malinwa. Een voorzet van Pupe kwam tussen het kader. Miras dacht die weg te boksen maar dat mislukte compleet: 1-1 dus.

Zo gingen beide teams rusten bij een gelijke stand, al had STVV bij de pauze zelfs voor kunnen staan. KVM verloor Sissako uit het oog, Hammar keerde nog voor de lijn. De Truienaars lieten zich hierdoor niet ontmoedigen en maakten dan in het begin van de tweede helft maar de 1-2. Goto kopte de bal in de voeten van Merlen. De invaller stond nog geen vier minuten op het veld toen hij raak trof.

Mechelen stuikt in mekaar na de 1-2

De moed zonk KVM nu zodanig in de schoenen dat het zich te makkelijk naar de slachtbank liet leiden. De 1-3 was ook wel  heerlijk gevoetbald van STVV. Sebaoui tikte de voorzet van Merlen binnen. Miras pareerde daarna een knal van Merlen en Goto kopte de hieropvolgende hoekschop op de lat. Het lanceren van Antonio had Mechelen terug in de wedstrijd moeten brengen, maar hij besloot oog in oog met Kokubo naast doel.

Geen 2-3, wel 1-4. Ito maakte er op voorzet van Sebaoui vanuit een schuine hoek (weer) pijnlijke cijfers van voor de thuisploeg. Voor Mechelen is het de tweede zware nederlaag in enkele dagen tijd. Dan is Play-off 1 spelen plots een stuk minder leuk. STVV daarentegen staat heel stevig derde. Anderlecht zou al moeten winnen van Union om enigszins in het spoor te blijven. 

Opstellingen

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 90' 6.5 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 9/29 (31%)
Halhal Redouane 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 32/36 (88.9%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Konaté Mory 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 35/43 (81.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Marsa Jose 90' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 38/52 (73.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Antonio Bill 90' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Servais Mathis 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Hammar Fredrik   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Koudou Therence A 73' 6.9 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 21/28 (75%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Mrabti Kerim 86' 5.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
van Brederode Myron 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 30/37 (81.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Boersma Bouke 73' -
De Wolf Ortwin 0'  
Diouf Gora 0'  
Kireev Maxim 0'  
Bafdili Bilal 4' 5.8  
Bandé Hassane 0'  
Raman Benito 17' 6.3 -
Van Ingelgom Tijn 0'  
Vanrafelghem Keano 17' 6.1 -
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
St. Jago Tommy 0'  
Decoene Massimo 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 6.1 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/23 (26.1%)
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 48/58 (82.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Musliu Visar 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 45/49 (91.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
Taniguchi Shogo 90' 7.6 -
  • Nauwkeurige passes: 61/67 (91%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Pupe Joedrick 73' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sissako Abdoulaye   88' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Schoten op doel: 1/1
Yamamoto Rihito 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 30/32 (93.8%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Sebaoui IliasA 83' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Ito RyotaroA 84' 9.0 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 46/53 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 6
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Matsuzawa Kaito 45' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Goto Keisuke A 90' 7.0 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 10/18 (55.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Hata Taiga 0'  
Mbe Soh Loïc 6' 6.4  
Delpupo Isaias 0'  
Coppens Jo 0'  
Merlen RyanA 45' 8.3 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Merlen Ryan 0'  
Juklerød Simen 17' 6.3 -
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 2' 6.4  
Diriken Alouis 0'  
Diouf Oumar 0'  
Shinkawa Shion 7' 6.5  
  • Schoten op doel: 0/1
STVV beseft heel goed dat het Anderlecht in lastig parket brengt en haalt zijn gram: "Wat wil je dat ik zeg?"

19:05

Anderlecht had voor de play-offs uitgesproken dat de derde plaats het doel was. Het wordt heel moeilijk om die doelstelling te behalen, vooral met een STVV dat volledig op ...

Vooraf

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

09:45

STVV trekt in opperbeste stemming naar Mechelen, want het heeft ineens weer een marge van vijf punten op RSCA. De Truienaars kunnen voorlopig nog een grotere marge pakken e...

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Union SG Union SG
