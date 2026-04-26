KAA Gent KAA Gent
0-2
Club Brugge Club Brugge
0-1
4' Hugo Vetlesen (Hans Vanaken)
0-2
89' Christos Tzolis
Datum: 26/04/2026 13:30
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider
Foto: © photonews

Club Brugge heeft een aangename topper op het veld van KAA Gent tot een goed einde weten te brengen. Een vroeg doelpunt van Vetlesen en een late goal van Tzolis deden de Gentse boeken dicht. Blauw-zwart is voor minstens enkele uren de nieuwe leider in de Champions' Play-offs.

Tijdens de midweek had Club Brugge met 6-1 gewonnen van KV Mechelen. KAA Gent van zijn kant had Union SG twee punten afhandig gemaakt dankzij een sterke Roef in het Dudenpark. Beide coaches hadden dan ook weinig redenen tot wisselen, zou je denken.

Bij de bezoekers kregen we dezelfde elf van tegen Mechelen tussen de lijnen, bij de Buffalo's waren er wel wat wissels. Duverne ging uit de ploeg, waardoor Skoras een rijtje zakte. Hong en de herstelde Lopes waren ook nieuw, Omgba en Goore zaten op de bank.

Droomstart voor Club Brugge

Hans Vanaken stond gewoon tussen de lijnen, al lijkt hij de komende weken af en toe de pijn te zullen/moeten verbijten. Bij de eerste kans van de wedstrijd toonde hij meteen zijn klasse met een steekje tot bij Vetlesen. 

Die poeierde de bal meteen hard in doel. Een droomstart voor de bezoekers en voor de thuisploeg meteen een ferme domper. Wat het plan van Rik De Mil ook was, het kon na vier minuten voor een deel de vuilbak binnen.

Afgekeurde 0-2, Gent viseert de lat

Een sterke Davy Roef en de lat voorkwamen in de eerste 25 minuten erger voor de Buffalo's. Daarna herstelde de thuisploeg het evenwicht een beetje, maar zonder grote kansen. Waardoor we uiteindelijk met 0-1 de rust introkken.

Na de pauze ging het goed op en neer, met toch wel wat kansen voor beide ploegen. Forbs kon op een snedige counter de 0-2 tegen de touwen drukken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Tresoldi trof de paal, aan de overkant viseerde Kadri de lat.

Een aangename topper werd het op die manier, met spanning tot in de laatste minuten. Vlak voor het einde van de reguliere competitie kon Tzolis een nieuwe snelle omschakeling via Forbs makkelijk afwerken. 0-2, Gent blijft achter zonder punten en Club Brugge staat voor minstens enkele uren aan de leiding.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers! Aanmelden

KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.6 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 10/29 (34.5%)
Meer statistieken
Van Der Heyden Siebe 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 36/45 (80%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Meer statistieken
Volckaert Matties 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 41/50 (82%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 7/16 (43.8%)
Meer statistieken
Hashioka Daiki 75' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 21/25 (84%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Araujo Tiago   90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/12 (16.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/10 (30%)
  • Balverliezen: 29
Meer statistieken
De Vlieger Tibe   90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 44/50 (88%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Lopes Leonardo Da Silva 75' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 21/26 (80.8%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Skoras Michal 87' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Hong Hyun-Seok 62' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/14 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Kanga Wilfried 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dean Max 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 1/5
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Omgba Aimé 0'  
Sonko Momodou 3' 6.3  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ito Atsuki 0'  
Duverne Jean-Kevin 0'  
Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 15' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 12/12 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Goore Hyllarion 28' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Vernemmen Hannes 0'  
 

Club Brugge Club Brugge
Tresoldi Nicolò 73' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/15 (53.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Schoten op doelkader: 1
Meer statistieken
Jackers Nordin 90' 7.4 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Nauwkeurige lange ballen: 23/48 (47.9%)
Meer statistieken
Seys Joaquin 86' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 27/37 (73%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Meer statistieken
Mechele Brandon 90' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 46/55 (83.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/8 (37.5%)
Meer statistieken
Ordonez Joel 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 33/41 (80.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/11 (27.3%)
Meer statistieken
Siquet Hugo 85' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Vetlesen Hugo 74' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/24 (91.7%)
  • Schoten op doel: 3/6
  • Schoten op doelkader: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Stankovic Aleksandar 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 47/53 (88.7%)
  • Schoten op doel: 0/3
Meer statistieken
Tzolis Christos 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/42 (73.8%)
  • Sleutelpasses: 5
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 5/12 (41.7%)
  • Balverliezen: 24
Meer statistieken
Vanaken Hans A 90' 7.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 60/65 (92.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Forbs Carlos 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Sandra Cisse 0' 6.8  
Meer statistieken
Meijer Bjorn 5' 7.0  
Meer statistieken
Onyedika Raphael 16' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Meer statistieken
van den Heuvel Dani 0'  
Vermant Romeo 17' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Nilsson Gustaf 0'  
Spileers Jorne 4' 7.1  
Meer statistieken
Audoor Lynnt 0'  
Diakhon Mamadou 0'  
Herbeleef KAA Gent - Club Brugge
Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

15:26

Club Brugge heeft een aangename topper op het veld van KAA Gent tot een goed einde weten te brengen. Een vroeg doelpunt van Vetlesen en een late goal van Tzolis deden de Ge...

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

16:20 1

KAA Gent speelde zeker geen slechte wedstrijd tegen Club Brugge, maar het ging wel kopje onder: 0-2. Rik De Mil zag een kwaliteitsverschil tussen KAA Gent en Club Brugge en...

Vooraf

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

12:25

KAA Gent pakte eerder deze week twee punten af van Union SG. In eigen huis wil het dat huzarenstukje minstens evenaren tegen Club Brugge. Met Ivan Leko komt de ex-trainer o...

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved