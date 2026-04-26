Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Club Brugge heeft een aangename topper op het veld van KAA Gent tot een goed einde weten te brengen. Een vroeg doelpunt van Vetlesen en een late goal van Tzolis deden de Gentse boeken dicht. Blauw-zwart is voor minstens enkele uren de nieuwe leider in de Champions' Play-offs.

Tijdens de midweek had Club Brugge met 6-1 gewonnen van KV Mechelen. KAA Gent van zijn kant had Union SG twee punten afhandig gemaakt dankzij een sterke Roef in het Dudenpark. Beide coaches hadden dan ook weinig redenen tot wisselen, zou je denken.

Bij de bezoekers kregen we dezelfde elf van tegen Mechelen tussen de lijnen, bij de Buffalo's waren er wel wat wissels. Duverne ging uit de ploeg, waardoor Skoras een rijtje zakte. Hong en de herstelde Lopes waren ook nieuw, Omgba en Goore zaten op de bank.

Droomstart voor Club Brugge

Hans Vanaken stond gewoon tussen de lijnen, al lijkt hij de komende weken af en toe de pijn te zullen/moeten verbijten. Bij de eerste kans van de wedstrijd toonde hij meteen zijn klasse met een steekje tot bij Vetlesen.

Die poeierde de bal meteen hard in doel. Een droomstart voor de bezoekers en voor de thuisploeg meteen een ferme domper. Wat het plan van Rik De Mil ook was, het kon na vier minuten voor een deel de vuilbak binnen.

Afgekeurde 0-2, Gent viseert de lat

Een sterke Davy Roef en de lat voorkwamen in de eerste 25 minuten erger voor de Buffalo's. Daarna herstelde de thuisploeg het evenwicht een beetje, maar zonder grote kansen. Waardoor we uiteindelijk met 0-1 de rust introkken.





Na de pauze ging het goed op en neer, met toch wel wat kansen voor beide ploegen. Forbs kon op een snedige counter de 0-2 tegen de touwen drukken, maar zijn doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel. Tresoldi trof de paal, aan de overkant viseerde Kadri de lat.

Een aangename topper werd het op die manier, met spanning tot in de laatste minuten. Vlak voor het einde van de reguliere competitie kon Tzolis een nieuwe snelle omschakeling via Forbs makkelijk afwerken. 0-2, Gent blijft achter zonder punten en Club Brugge staat voor minstens enkele uren aan de leiding.