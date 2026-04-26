Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Club Brugge heeft de drie punten weten weg te kapen op bezoek bij KAA Gent. Daardoor zijn ze voor minstens enkele uren de nieuwe leider in de Champions' Play-offs. Toch willen ze daar niet al te zwaar mee bezig zijn.

"Ik speel al 13 of 14 jaar de play-offs, dus ik weet hoe het werkt. Het is niet omdat je één keer verliest dat het gedaan is. Zolang we ons spel spelen en winnen, valt ons niets te verwijten", aldus Hans Vanaken na de zege in Gent.

"Nu is het aan Union, maar daar moeten we ons niet op fixeren", is de kapitein van Club Brugge zeer duidelijk. Club Brugge heeft voor minstens een paar uren de leiding te strikken in de Champions' Play-offs en dus ligt de bal in het kamp van de Brusselaars.

Die moeten winnen in en tegen Anderlecht om hun voorsprong van twee punten te behouden in het klassement. "De clean sheet en de overwinning op verplaatsing is voor ons belangrijk", pikte ook Aleksandar Stankovic in.

Club Brugge wil iets speciaals verwezenlijken

"Het geeft vertrouwen dat we winnen. Dat we nu aan de leiding staan? Dat telt niet, we moeten niet naar andere ploegen kijken. Het is niet aan ons om naar Union SG te kijken, we moeten naar onszelf kijken en blijven winnen."

Een gevoel dat ook leefde bij doelpuntenmaker Hugo Vetlesen: "We moeten niet naar de stand kijken. We moeten gewoon zo goed mogelijk spelen en belangrijke overwinningen blijven boeken. Als we goed spelen, dan komt de rest vanzelf want we willen iets speciaals verwezenlijken."