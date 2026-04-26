Club Brugge (even) leider: Vanaken, Stankovic en Vetlesen spreken klare taal

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
| Reageer
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft de drie punten weten weg te kapen op bezoek bij KAA Gent. Daardoor zijn ze voor minstens enkele uren de nieuwe leider in de Champions' Play-offs. Toch willen ze daar niet al te zwaar mee bezig zijn.

"Ik speel al 13 of 14 jaar de play-offs, dus ik weet hoe het werkt. Het is niet omdat je één keer verliest dat het gedaan is. Zolang we ons spel spelen en winnen, valt ons niets te verwijten", aldus Hans Vanaken na de zege in Gent. 

"Nu is het aan Union, maar daar moeten we ons niet op fixeren", is de kapitein van Club Brugge zeer duidelijk. Club Brugge heeft voor minstens een paar uren de leiding te strikken in de Champions' Play-offs en dus ligt de bal in het kamp van de Brusselaars.

Die moeten winnen in en tegen Anderlecht om hun voorsprong van twee punten te behouden in het klassement. "De clean sheet en de overwinning op verplaatsing is voor ons belangrijk", pikte ook Aleksandar Stankovic in.

Club Brugge wil iets speciaals verwezenlijken

"Het geeft vertrouwen dat we winnen. Dat we nu aan de leiding staan? Dat telt niet, we moeten niet naar andere ploegen kijken. Het is niet aan ons om naar Union SG te kijken, we moeten naar onszelf kijken en blijven winnen."

Een gevoel dat ook leefde bij doelpuntenmaker Hugo Vetlesen: "We moeten niet naar de stand kijken. We moeten gewoon zo goed mogelijk spelen en belangrijke overwinningen blijven boeken. Als we goed spelen, dan komt de rest vanzelf want we willen iets speciaals verwezenlijken."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
KAA Gent
Hans Vanaken
Hugo Vetlesen
Aleksandar Stankovic

Meer nieuws

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

1
1
1
5
1
1
24
2
8
2
32
Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

Nieuwste reacties

A30 A30 over Anderlecht - Union SG: 1-2 The Purple Knight The Purple Knight over Sporting Hasselt - Dessel Sport: 1-0 JaKu JaKu over Olivier Deschacht legt de enige waarheid over Yari Verschaeren op tafel Ratko Svilar Ratko Svilar over Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt" Johnnie Walker Johnnie Walker over KAA Gent - Club Brugge: 0-2 Iveske#free#shaky&co Iveske#free#shaky&co over KV Mechelen - STVV: 1-4 Joske89 Joske89 over 🎥 3-0 achter en toch nog winnen: Vincent Kompany kan het zelf haast niet geloven Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale André Coenen André Coenen over Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved