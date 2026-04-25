Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

Antwerp begon de Europe Play Offs dan wel met 0/6 maar met nu een 9/9 doet de Great Old weer helemaal mee voor dat laatste Europese ticket. Op het veld van Westerlo won Antwerp met 2-4, vooral dankzij een vroege rode kaart voor Westerlo.

Rode kaart fnuikt Westelse ambities

Westerlo zal voor de wedstrijd ongetwijfeld ook de score van Racing Genk tegen Standard hebben meegekregen. Want door het tweede gelijkspel op rij in de eigen Cegeka Arena, kon Westerlo over de Limburgers klimmen in de Europe Play Offs. En omdat Genk zo met de punten morst aan de kop van het klassement (drie gelijke spelen op 5 duels), zou ook Antwerp zich met een overwinning opnieuw tot de kanshebbers op Europees voetbal kunnen rekenen.

De thuisploeg kwam het beste uit de startblokken met een bedrijvige Sayyadmanesh maar moest zich na tien minuten meteen reorganiseren. Scheidsrechter Laforge was nog mild door Bayram een gele kaart te geven wanneer hij de doorgebroken Janssen neerhaalde enkele meters buiten de 16 maar de VAR was dat niet. Na het bekijken van de beelden kon ook Laforge niet meer wegkijken en moest Westerlo al snel met z'n tienen verder.

Janssen zet Antwerp op weg

Antwerp leek niet meteen te kunnen profiteren en de eerste kans na de rode kaart was een prachtige knal van Piedfort die een afvallende bal meteen op zijn slof nam. Maar een kwartier nadat Westerlo met z'n tienen viel zonder een wissel van Charaï, werd de ban toch gebroken.

Op drie minuten tijd vond Vincent Janssen tweemaal het net waardoor Westerlo meteen de benen werd afgesneden. De Antwerp-kapitein rondde eerst een simpele aanval af via Praet en Kerk, vervolgens werd hij niet opgepikt nadat hij met Van Den Bosch de 1-2 aan ging.





Nog voor rust was het eigenlijk al beklonken voor de Great Old dat door de Westerlo-defensie sneed alsof het boter was. Ditmaal begon de aanval helemaal achterin bij de eigen doelman Nozawa. Antwerp combineerde er door het centrum doorheen met Scott als eindstation en Janssen ditmaal als aangever vanop rechts. Westerki moest in de tweede helft duidelijk proberen de schade te beperken.

Dat was bijna al meteen mislukt want na enkele minuten had Antwerp al tweemaal de paal getroffen. Eerst raakte Tuypens de bal volledig verkeerd bij een voorzet waardoor Jungdal bijna verrast werd. Even later bracht diezelfde Jungdal wel goed redding wanneer Van Den Bosch van dichtbij mocht afwerken en de Deense doelman de bal via de lat uit zijn doel duwde.

Westerlo zet zich ook op scorebord

Vanuit het niets kwam Westerlo toch nog even in de partij. Sayyadmanesh liet een bal vanop rechts doorbotsen in de 16 en wou Foulon van zich af schudden maar Sakamoto had ook al positie gekozen in de 16 en reageerde het snelste om Nozawa te verschalken. Kreeg 't Kuipke hoop?

Die hoop werd dan snel de knop ingedrukt want de herhalingen van het doelpunt van Sakamoto waren nog maar net gedaan of Jungdal moest zich een vierde keer omdraaien. Kerk glipte dankzij een slapende Kimure doorheen de buitenspelval en plaatste de bal in de verste hoek om de 1-4 te maken.

Antwerp, en vooral Janssen, was nog dicht bij de 1-5, maar toch was het Westerlo dat nog tot scoren kwam. Net zoals bij hun eerste doelpunt kwam ook deze uit de lucht gevallen maar daarom was hij niet minder fraai. Van Den Keybus zette goed druk bij Benitez waardoor Saito met de bal aan de haal kon gaan. Een slidende Tsunashima werd het bos ingestuurd door Saito waarna de Japanse invaller de bal kurkdroog in de korte hoek knalde.

Door de 9 op 9 staat Antwerp nu op de 4e plaats in de Europe Play Offs, op amper 3 punten van leider Racing Genk. Het belooft dus nog een spannende terugronde te worden waarbij iedereen nog kans maakt op dat laatste Europese ticket.