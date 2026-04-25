Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

Genk leek op winst af te stevenen na een goal van Bibout in de tweede helft, maar Casper Nielsen besliste daar anders over. Hij schonk met een prachtige vrije trap Standard nog een punt. Bij Genk zullen ze zich voor het hoofd slaan over de vele gemiste kansen. Ze verloren ook nog eens Karetsas.

Genk begon bijzonder scherp aan de partij en dat leverde al na één minuut een reuzenkans op. Ito schilderde de bal perfect op het hoofd van Bibout, maar diens kopbal strandde op de paal. Standard was meteen gewaarschuwd voor het Limburgse offensief.

Hoofdrol voor Epolo

De thuisploeg bleef doordrukken en leek al vroeg een strafschop te versieren. Opnieuw was het Ito die Bibout bereikte, deze keer kon de spits alleen op doel afgaan. Hij omspeelde Epolo en ging neer, maar buitenspel gooide roet in het eten. De VAR bevestigde de beslissing, al bleek het om centimeters te gaan.

Genk bleef baas in de openingsfase en zocht vooral via de rechterflank naar openingen. Ito en El Ouahdi zorgden voor constante dreiging, wat resulteerde in een reeks hoekschoppen. Bibout dook telkens gevaarlijk op aan de eerste paal, maar Epolo hield Standard voorlopig recht.

Standard probeerde zich tussendoor fysiek in de wedstrijd te knokken. Heymans liet zich opmerken met een stevige tackle op Hautekiet, die even verzorging nodig had. Even later konden de Rouches ook eens tegenprikken, maar de Limburgse defensie hield stand.

Halverwege de eerste helft zakte het tempo wat, al bleef Genk de betere ploeg. Standard stond defensief iets beter georganiseerd, maar slaagde er nauwelijks in om zelf iets op te bouwen. Enkel een sporadische tegenaanval zorgde voor wat ademruimte.





Standard kwam opzetten, Brughmans en lat in de weg

Op zo’n tegenaanval kwam Standard dicht bij de openingstreffer. Fossey ontsnapte in de rug van Medina en bediende Nielsen voor doel. Zijn poging week nog af en vloog maar net over het doel van Brughmans. Karamoko had ook nog een heel goeie kans na een raid van Saïd, maar via Brughmans vloog het leer tegen de lat.

Toch bleef Genk de gevaarlijkste ploeg, met opnieuw kansen via stilstaande fases en snelle flankaanvallen. De grootste mogelijkheid was opnieuw voor Ito, die alleen op Epolo mocht afgaan na knullig balverlies van Bates. Een ultieme sliding van Hautekiet voorkwam echter de 1-0, waardoor Genk naliet om zijn overwicht voor rust te verzilveren.

Na de rust kwam Standard het scherpst uit de kleedkamer. Mohr probeerde het meteen met een verraderlijke vrije trap die net over ging, terwijl Genk via Heynen aan de overkant een grote kans liet liggen. De wedstrijd ging goed op en neer, maar doelpunten bleven voorlopig uit.

Genk nam daarna opnieuw het initiatief in handen, al bleef het opletten voor de tegenprikken van de Rouches. Brughmans moest alert ingrijpen op een lage voorzet van Mohr, want Abid stond klaar om binnen te tikken. Even later liet Heymans dé kans liggen voor de thuisploeg met een vrije poging die niet gekadreerd was.

Bibout verlost Genk, maar venijn zit in de staart

De druk van Genk hield aan en ook op stilstaande fases bleef het gevaarlijk. Epolo toonde zich betrouwbaar in de lucht en hield zijn ploeg overeind, terwijl een schot van Karetsas in de rebound werd afgeblokt. De thuisploeg bleef zoeken naar die verlossende treffer.

Die kwam er uiteindelijk dik verdiend in het slotkwartier. Opnieuw was het Ito die met een perfecte voorzet uitpakte vanop rechts, en deze keer knikte Bibout wél raak. De aanvaller bekroonde zo zijn sterke wedstrijd en zette Genk op een verdiende 1-0 voorsprong.

Genk had nog genoeg kansen om de voorsprong uit te diepen, maar de efficiëntie ontbrak. Standard leek niets meer te kunnen doen tot ze in de slotfase een vrije trap kregen op een leuke plaats. Nielsen zette zich achter de bal en schilderde die prachtig voorbije Brughmans. Een koude douche voor de thuisploeg dat de hele partij domineerde, maar het niet kon afmaken.