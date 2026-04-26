Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen
Norwich City grijpt naast de Promotion Play-offs, maar Philippe Clement hield na het gelijkspel tegen Swansea vooral een gevoel van trots over. De Belg heeft zijn ploeg in enkele maanden tijd weer helemaal op de rails gekregen.

Sinds 18 november is Philippe Clement hoofdcoach van Norwich City FC. De Engelse tweedeklasser zat zwaar in de problemen toen de Belgische trainer er tekende. Maar Clement zorgde voor een prima tweede seizoenshelft.

Hij staat er nu al 33 wedstrijden lang aan het roer en verzamelde gemiddeld 1,88 punt per wedstrijd. Lange tijd maakte de club zelfs nog kans op de Promotion Play-offs, maar daar mag de club nu een kruis over maken.

Philippe Clement trots op knap seizoen met Norwich

Norwich speelde zaterdag namelijk 1-1 gelijk tegen Swansea City, waardoor een eventuele promotie niet meer mogelijk is. Momenteel staat de club op plaats 9 met 65 punten. Clement toonde zich na afloop vooral trots.

"We zijn allemaal ontgoocheld dat we maar één punt overhouden aan deze wedstrijd, want anders was de droom van veel mensen blijven leven. Maar ik ben ongelooflijk trots op wat deze ploeg de voorbije maanden heeft laten zien, en ook vandaag weer", vertelde hij volgens de officiële clubkanalen.


"Als je dan achteraf de reacties van de supporters ziet, hoe dankbaar iedereen is voor wat de spelers hebben laten zien, dan doet dat ook iets met mij. Ik werd daar zelf zelfs wat emotioneel van, als je ziet waar we vijf maanden geleden nog stonden en hoe gelukkig iedereen nu is", vertelde Clement nog.

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

LIVE: Sint-Truiden maakt met gelukje gelijk maar laat vlak voor rust ook de 1-2 liggen

Hoe Pep Guardiola Vincent Kompany aan zijn job als coach bij Bayern München hielp

Rik De Mil is duidelijk: "Met wat hier rondliep moet Club Brugge kampioen worden"

Thorgan Hazard naar Lens? Verhaal krijgt opvallende extra lading door Eden

Club Brugge wint Slag om Vlaanderen in Gent en is (minstens voor) eventjes leider

Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

Nieuw enorm schandaal in Italië: scheidsrechtersbaas zet stap opzij na zware beschuldigingen

Scheidsrechter Laforge had 24 minuten nodig om te bekomen: spanning liep hoog op in Westerlo tijdens rust

Belgisch goudhaantje Mika Godts staat voor toptransfer: 'Europese topclubs schuiven aan'

Karel Geraerts moet vrezen bij Reims na harde uithaal van eigen aanhang

Moet Rudi Garcia hem meenemen naar het WK? Hugo Cuypers kan niet stoppen met scoren

LIVE: Wat levert de 'factor De Mil' op tegen de 'factor Leko' in Slag om Vlaanderen?

Casper Nielsen bleef ondanks heerlijk doelpunt op zijn honger zitten na gelijkspel tegen KRC Genk

LIVE: Weer veranderingen verwacht bij Anderlecht, Union moet puzzelen in de aanval

Onvrede bij Westerlo over arbitrage na nederlaag tegen Antwerp: "De wedstrijd volledig kapotgemaakt"

Geen transfer voor sterspeler: Bayern van Vincent Kompany is bijzonder duidelijk

'Club Brugge denkt aan Italiaanse verdediger met waarde van 10 miljoen euro'

Doelpuntenmaker Aaron Bibout is duidelijk na nieuw puntenverlies van Genk

LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12

Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen

Carl Hoefkens naar het ziekenhuis gebracht na nederlaag tegen Ajax

Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

🎥 Rode Duivel maakt verdediging van Carl Hoefkens belachelijk met compleet waanzinnig doelpunt

Nicky Hayen zegt wat er met Karetsas is en ziet duidelijk probleem bij Racing Genk

Bereid je maar voor: "Dan zal Anderlecht opnieuw de controle over de Pro League overnemen"

"Voelt bijna als een overwinning aan" : Ibe Hautekiet heel blij na het gelijkspel van Standard

Jeugdproduct Beerschot en Beveren maakt indruk bij STVV: "Wees maar zeker dat je daar zou passen"

Antwerp profiteert optimaal van vroege rode kaart en wint met ruime cijfers op het veld van Westerlo

"Adri lacht erom, maar mij kwetst het diep": miserie bij familie Bertaccini

Vertonghen schept voor eens en altijd duidelijkheid over clash met Eden Hazard op WK

Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

🎥 Casper Nielsen doet bekentenis na doelpunt tegen KRC Genk

"Schandalig, geen greintje eergevoel": Felice Mazzù woedend na de nederlaag tegen Charleroi

"Einde van een cyclus": verhaal van Club Brugge in Jupiler Pro League is voorbij

Standard verkoopt dominant Genk uppercut in slotfase: Limburgers lieten te veel kansen liggen

The Championship

 Speeldag 45
Southampton Southampton 3-0 Blackburn Blackburn
Leicester City Leicester City 1-1 Millwall Millwall
Charlton Athletic Charlton Athletic 2-1 Hull City Hull City
Middlesbrough Middlesbrough 5-1 Watford Watford
West Bromwich West Bromwich 0-0 Ipswich Town Ipswich Town
Norwich City Norwich City 1-1 Swansea Swansea
Oxford Utd Oxford Utd 4-1 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
Sheffield United Sheffield United 2-3 Preston North End Preston North End
QPR QPR 2-3 Derby County Derby County
Birmingham City Birmingham City 2-1 Bristol City Bristol City
Stoke City Stoke City 1-3 Portsmouth Portsmouth
Coventry City Coventry City 3-1 Wrexham Wrexham

