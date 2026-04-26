Grote promotiedroom is voorbij voor Norwich: dit heeft Philippe Clement te zeggen

Norwich City grijpt naast de Promotion Play-offs, maar Philippe Clement hield na het gelijkspel tegen Swansea vooral een gevoel van trots over. De Belg heeft zijn ploeg in enkele maanden tijd weer helemaal op de rails gekregen.

Sinds 18 november is Philippe Clement hoofdcoach van Norwich City FC. De Engelse tweedeklasser zat zwaar in de problemen toen de Belgische trainer er tekende. Maar Clement zorgde voor een prima tweede seizoenshelft.

Hij staat er nu al 33 wedstrijden lang aan het roer en verzamelde gemiddeld 1,88 punt per wedstrijd. Lange tijd maakte de club zelfs nog kans op de Promotion Play-offs, maar daar mag de club nu een kruis over maken.

Philippe Clement trots op knap seizoen met Norwich

Norwich speelde zaterdag namelijk 1-1 gelijk tegen Swansea City, waardoor een eventuele promotie niet meer mogelijk is. Momenteel staat de club op plaats 9 met 65 punten. Clement toonde zich na afloop vooral trots.

"We zijn allemaal ontgoocheld dat we maar één punt overhouden aan deze wedstrijd, want anders was de droom van veel mensen blijven leven. Maar ik ben ongelooflijk trots op wat deze ploeg de voorbije maanden heeft laten zien, en ook vandaag weer", vertelde hij volgens de officiële clubkanalen.



"Als je dan achteraf de reacties van de supporters ziet, hoe dankbaar iedereen is voor wat de spelers hebben laten zien, dan doet dat ook iets met mij. Ik werd daar zelf zelfs wat emotioneel van, als je ziet waar we vijf maanden geleden nog stonden en hoe gelukkig iedereen nu is", vertelde Clement nog.