"Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen": de klik van Jérémy Doku komt op het juiste moment

Daan Blockx en Muzamel Rahmat
Manchester City heeft zijn ticket voor de finale binnen dankzij een uitblinkende Jérémy Doku. Na zijn invalbeurt zette de Belg de wedstrijd in zijn eentje helemaal naar zijn hand.

Manchester City heeft zich zaterdag geplaatst voor de finale van de FA Cup na een nipte 2-1 zege tegen Southampton. Die overwinning liet lang op zich wachten, in een wedstrijd die lange tijd op slot zat.

Jérémy Doku stond niet in de basis. Hij viel in na 58 minuten en veranderde meteen het tempo van de match. Southampton kwam in de 78e minuut op voorsprong en begon er echt in te geloven.

Maar Doku besliste daar anders over. Vier minuten later bracht de Belg de stand weer in evenwicht. En in de 87e minuut maakte hij het verschil door Gonzalez te bedienen voor de winnende 2-1.

"Ik moet egoïstischer zijn"

Ondanks die beslissende invalbeurt blijft Doku nuchter over zijn spel. Hij weet dat hij nog kan groeien, vooral in de afwerking. "Iedereen zegt me dat ik vaker moet trappen... Ik moet egoïstischer zijn. Mijn eerste reflex wanneer ik dribbel is: Wie staat vrij? in plaats van: Waar is het doel? Toen ik bijvoorbeeld naar Savinho aflegde, had ik misschien zelf moeten schieten. Ik moet egoïstischer zijn."

Drie titels op het einde van het seizoen?

Het zou wel eens een heel mooi seizoen kunnen worden voor City. De club staat in de finale van de FA Cup en strijdt ook mee om de titel in de Premier League, nek-aan-nek met Arsenal, met nog een wedstrijd tegoed.

Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 0-2 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 1-4 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-3 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 5
OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

Play-off 3

 Speeldag 5
Cercle Brugge Cercle Brugge 01/05 Zulte Waregem Zulte Waregem
FCV Dender EH FCV Dender EH 03/05 La Louvière La Louvière

