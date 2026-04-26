Nicky Hayen reageert teleurgesteld na gelijkspel tegen Standard: "Dan werk je keihard, maar..."

KRC Genk kwam zaterdag niet verder dan een 1-1 gelijkspel tegen Standard. Casper Nielsen scoorde in het absolute slot de gelijkmaker voor Standard.

Het zag er zaterdag een lange tijd heel goed uit voor Genk. De mannen van Nicky Hayen gingen het slot van de wedstrijd in met een 1-0 voorsprong. In het absolute slot scoorde Casper Nielsen een enig mooie vrijetrap en zo kreeg Genk uiteindelijk toch het deksel op de neus.

Genk domineerde de wedstrijd en verdiende de drie punten. "Het is een beetje copy-paste van de wedstrijd van dinsdag. Je creëert voldoende kansen om de wedstrijd te winnen, maar bent niet efficiënt genoeg," sprak Hayen na de wedstrijd bij DAZN.

Standard speelde weinig klaar waardoor Genk met een extra zuur gevoel achterblijft. "Zij krijgen op heel de wedstrijd vier mogelijkheden, en scoren dan ook nog op een vrije trap", klonk het bij Hayen.

"Dan werk je keihard, en ben je ook heel dominant, maar blijf je uiteindelijk wel achter met één punt. We bouwden verder op de match van Charleroi, maar lieten het na om onszelf te belonen". Zo is efficiëntie een duidelijk probleem bij de troepen van Hayen.

Hayen sloot wel af met een positieve noot: "Ik zie weer wat aanknopingspunten waar we mee verder kunnen richting de volgende match, met jonge jongens waar we zeker op kunnen verder bouwen," klonk het bij een ambitieuze Hayen.