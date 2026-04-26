🎥 Sardella krijgt rood voor "kopstoot', maar Anderlecht-fans ergeren zich blauw dat Union-speler ontsnapte

Anderlecht moest net voor rust in de Brusselse derby met tien man verder. Killian Sardella kreeg na een opstoot op het veld rood. Maar dat was niet wat de Anderlecht-fans het meest stoorde.

De rode kaart voor Sardella kon immers ook licht genoemd worden. De verdediger van paars-wit wou borst aan borst gaan staan met Guilherme Smith, maar hij raakte de Braziliaan met het hoofd en die ging natuurlijk liggen.

In de nasleep ervan kregen zowel Rodriguez als Sardella eerst geel, maar VAR Bram Van Driessche riep ref Vergoote naar het scherm. Daarna wijzigde die zijn mening en veranderde de gele kaart in een rode kaart.

Daarbij werd blijkbaar één man in het opstootje over het hoofd gezien. Christian Burgess stak het halve veld over om Camara een duw te verkopen.

Christian Burgess ontsnapte weer aan geel

Een actie die normaal ook met geel bestraft moet worden, maar Burgess kreeg geen kaart. Tot onvrede van heel wat supporters die dat op sociale media op de korrel namen.

Burgess heeft een reputatie van met veel weg te komen en het helpt natuurlijk niet dat hij voor een duidelijke duw weeral ontsnapte aan geel. Was dat terecht? Oordeelt u zelf...



