Voormalig Anderlecht-speler beslissend in Griekse bekerfinale

Aaron Leya Iseka is tegenwoordig actief in de Griekse competitie. Daar heeft hij zonet de allereerste trofee van zijn carrière gewonnen.

Twee jaar nadat zijn broer Michy Batshuayi bij Standard doorbrak, liet Aaron Leya Iseka tijdens het seizoen 2014/2015 voor het eerst van zich horen bij Anderlecht, met negen competitiewedstrijden op de teller. Maar een gescheurde kruisband en de concurrentie van Aleksandar Mitrovic en later Stefano Okaka maakten de kansen op speeltijd erg klein.

Daarom werd hij uitgeleend aan Olympique Marseille en daarna aan Zulte Waregem. Zijn negen goals bij Essevee overtuigden Toulouse om in juli 2018 iets meer dan een miljoen euro op tafel te leggen.

Sindsdien heeft de Brusselse aanvaller heel wat rondgezworven. Metz, Barnsley, Adanaspor, Tuzlaspor, Hapoel Hadera, OFI Kreta, CSKA Sofia: zijn carrière bracht hem langs heel wat clubs en nieuwe competities.

Terug op de voorgrond in Griekenland

Dit seizoen zat Leya Iseka tot in de winter zonder club. Toen klopte zijn ex-ploeg OFI Kreta opnieuw aan. Zo vond hij in de Griekse eerste klasse weer de weg naar doelpunten, maar vooral in de beker maakte hij indruk.

Na eerder al te scoren in de achtste finales, was de voormalige Anderlecht-speler ook beslissend in de finale. Hij viel in bij het begin van de verlengingen, bij een stand van 2-2, en nam zijn verantwoordelijkheid vanaf de stip toen zijn ploeg een penalty kreeg.





Die treffer bezorgde OFI de zege in de finale én het allereerste trofee uit zijn carrière, meteen ook de eerste prijs voor de club in 39 jaar. Als kers op de taart mag OFI volgend seizoen de voorrondes van de Europa League spelen.