Het rommelt bij OH Leuven: Siebe Schrijvers is bijzonder scherp voor ploegmaats

OH Leuven is helemaal weggezakt in de Europe Play-offs en ook binnen de spelersgroep lijkt de frustratie toe te nemen. Siebe Schrijvers spaarde zijn ploegmaats na de nederlaag tegen Charleroi allerminst.

Het draait vierkant voor OH Leuven in de Europe Play-offs. De club uit de studentenstad verloor zaterdag kansloos met 0-2 van Charleroi. Als je naar het grotere plaatje kijkt wordt het nog een pak erger.

De club staat alleen laatste met 18 punten, verloor vier van zijn vijf wedstrijden, pakte 1 op 15 én scoorde al vier opeenvolgende wedstrijden niet meer. Alleen op de openingsspeeldag werd er een Leuvens doelpunt gemaakt (1-3-nederlaag tegen Standard).

"Ik begrijp het eigenlijk niet goed", vertelde Siebe Schrijvers bij Het Laatste Nieuws na afloop van de wedstrijd tegen Charleroi. Hij probeert een reden te vinden, maar heeft het moeilijk. "Omdat onze rol helemaal uitgespeeld was na vier wedstrijden, is de druk er helemaal af."

Siebe Schrijvers stelt zich pijnlijke vragen bij houding binnen OH Leuven

"Mijn ervaring de jongste jaren was dat we precies dan tot leuk voetbal kwamen. Nu is dat absoluut niet het geval", stelt Schrijvers vast. "Je begint je zelfs af te vragen of iedereen er nog wel honderd procent voor wil gaan."


"De komende dagen moeten we daar toch eens een hartig woordje over durven spreken met elkaar. Ik stel vast dat vóór de wedstrijd iedereen altijd weer zegt supergemotiveerd te zijn, maar vooraf is dat nogal makkelijk, vind ik. Als je het dan niet laat zien op het veld... Misschien moeten de komende weken wat andere jongens kansen krijgen", besluit hij. Geen woorden die zijn ploegmaats graag zullen horen...

Na bloedstollende ontknoping op slotspeeldag: Sporting Hasselt grijpt titel in Eerste nationale

OH Leuven OH Leuven 0-2 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-4 Antwerp Antwerp

