Ivan Leko krijgt opvallende woorden mee uit kleedkamer van Gent

De terugkeer van Ivan Leko naar Gent belooft zondag voor flink wat emotie te zorgen in de tribunes. In de kleedkamer lijkt die overstap intussen minder zwaar te wegen, al blijft zijn invloed op sommige spelers duidelijk voelbaar.

Ivan Leko is sinds begin december hoofdcoach bij Club Brugge. Hij verliet KAA Gent in het midden van het seizoen om bij de grote rivaal aan de slag te gaan. De Gentse fans zijn dat zeker niet vergeten en zullen hem zondag tijdens de Slag om Vlaanderen ongetwijfeld een warm welkom heten.

Maar volgens speler Matties Volckaert valt dat gevoel in de kleedkamer nogal mee. "Ik denk dat dat meer speelt bij de supporters dan bij de spelers. In het begin was iedereen in shock, maar sinds de aanstelling van onze nieuwe coach is dat snel achterwege gebleven", zegt hij bij De Zondag.

Matties Volckaert spreekt open over band met Ivan Leko

"Ik had heel veel vertrouwen gekregen van Leko, door hem ben ik in de eerste ploeg geraakt, dus voor mij was het een beetje afwachten hoe het na zijn vertrek zou zijn. Maar ook bij de nieuwe trainer heb ik snel het vertrouwen gevoeld", gaat Volckaert verder.

Hij heeft heel wat te danken aan de Kroatische oefenmeester, die hem destijds lanceerde in de A-ploeg bij Gent. "In de voorbereiding had ik de eerste oefenwedstrijd meegedaan, tegen Zelzate, met nog een paar jongens van Jong Gent, dus had hij mij alleszins al een keer bezig gezien."

Lees ook... Frank Boeckx ziet duidelijk probleem bij Gent voor Slag om Vlaanderen›

"Toen er in november achterin heel veel blessures waren en hij iemand nodig had, heb ik de woensdag voor het eerst met de eerste ploeg meegetraind. De dag erna zei hij: ‘We gaan jou het vertrouwen geven en voor mij moet je zondag starten, als je dat ziet zitten. Ik ben hem dankbaar", besluit Volckaert.