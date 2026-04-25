Bij Dender is vertrouwen groot: "Ik zag de wedstrijd tussen Patro en Beerschot"

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Dender raakte zaterdag niet verder dan een 2-1-nederlaag bij Cercle Brugge. Toch is het vertrouwen nog altijd gigantisch groot dat het in de barragematchen tegen de winnaar van de Promotion Play-offs uit de Challenger Pro League zal lukken.

Cercle Brugge kwam op een 2-0-voorsprong tegen Dender. Malcolm Viltard scoorde nog tegen voor Dender. Het werd best nog spannend, maar de gelijkmaker viel niet meer. Toch kwam Dender met een goed gevoel terug thuis.

“We hadden ook al in de eerste helft kunnen scoren”, vertelde Bo De Kerf aan Het Laatste Nieuws. “We maakten de kansen aanvankelijk niet af, maar op het einde konden we toch wel nog voor spanning zorgen.”

De Relegation Play-offs waren eigenlijk nog voor ze begonnen een maat voor niks, omdat de achterstand van Dender op de andere drie ploegen al bijzonder groot was. Zelfs met het maximum der punten zou het behoud nog niet gelukt zijn.

De wedstrijden hebben allemaal geen belang meer, maar toch is het geen probleem om zich elke keer op te laden, zo heeft De Kerf mee. “We zien dat als voorbereidingswedstrijden voor de barragematchen tegen de tweedeklasser. Dat kan ons alleen maar ten goede komen.”

De Kerf maakte in de winterstop de overstap van Lierse, in de Challenger Pro League, naar het hoogste niveau bij Dender. En daar wil hij ook blijven. Het niveau van de Jupiler Pro League is volgens hem toch nog wat anders.

“Ik zag de wedstrijd tussen Patro Eisden Maasmechelen en Beerschot. Ik stel vast dat het niveau in 1A toch nog altijd een stuk hoger ligt”, is De Kerf overtuigd. Toch beseft hij ook goed dat het niet zomaar van zelf zal gaan.

“Een voorkeur voor een tegenstander heb ik niet echt. We moeten alleen naar ons zelf kijken. Het is belangrijk dat we tegen Cercle niet weer zwaar onderuit gingen. Het was ten opzichte van vorige week veel beter. Toen startten we de twee helften veel te slap”, besluit hij.

 Promotion Play-offs - Halve finales (H)
Lommel SK Lommel SK 3-0 Luik FC Luik FC
Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen 1-1 K Beerschot VA K Beerschot VA

