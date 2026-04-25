Aernout Van Lindt
Waarom de transfer van Thorgan Hazard (on)logisch is
Thorgan Hazard zal, tenzij er zich nog een bijzonder onwaarschijnlijke wending voordoet, volgend seizoen geen speler van Anderlecht meer zijn. En we moeten eerlijk zijn: dat is geen echte verrassing.

Thorgan Hazard verlaat RSC Anderlecht aan het einde van zijn contract. Hij koos voor een andere aanbieding, die van RC Lens. Die club geeft hem wat hij zocht: twee jaar zekerheid, in plaats van één jaar met een optie op een extra seizoen.

Hazard stak niet onder stoelen of banken dat zijn prioriteit zekerheid was: niet in de zin dat hij per se een lucratieve deal wilde meepikken, maar wel omdat hij over een jaar niet in een moeilijke situatie wilde belanden. Lens ging op die vraag in en zou hem een contract tot 2028 aanbieden, weliswaar vermoedelijk tegen een lager loon dan hij bij Anderlecht opstreek.

Hazard tot 2028? Een riskante gok voor Anderlecht

Waarom kon Sporting Anderlecht niet meegaan in dat aanbod uit Lens? Eén van de belangrijkste redenen is meteen ook waarom de Sang & Or Hazard hem goed kunnen gebruiken: de Champions League. RC Lens zal een stevig bedrag opstrijken door deelname aan de C1, terwijl Anderlecht uit een seizoen zonder Europa komt en zelfs nog niet zeker is van Europees voetbal volgend seizoen.

Daarnaast zit Lens krap in het aantal clubopgeleide spelers en laten we niet vergeten: Hazard telt mee in dat quota. Hij kreeg immers zijn opleiding bij La Gaillette en maakte zijn profdebuut in het Stade Félix Bollaert in 2011. Een terugkeer naar de roots die dus ook menselijk perfect te begrijpen valt - iets wat broer Eden het Lille-publiek destijds niet gaf.

Terugkeer naar Lens niet onlogisch

Anderlecht heeft de voorbije seizoenen al vaker moeten omgaan met spelers met een zwaar loon en een contract dat net iets te lang doorliep - vraag het maar aan Mats Rits. Ja, dit seizoen is Thorgan Hazard puur statistisch de beste speler van RSCA... maar hij wekt ook de indruk dat hij op zijn tandvlees zit.

Fysiek zit hij in de herfst van zijn carrière en de medische staf van Sporting lijkt hem moeilijk te kunnen managen. Ook de 'stijl' van Anderlecht ligt hem minder - of beter: het gebrek eraan. Door de beperkte kwaliteit in de kern moeten de Mauves te vaak ondergaan en op de counter spelen, iets wat Hazard absoluut niet meer kan. Dat hij in een ploeg die zo weinig bij zijn spel past toch zulke cijfers kan voorleggen, is des te meer verdienstelijk.

Terugval vermijden?

Bij Lens slaagde de staf er al in om spelers die afgeschreven leken opnieuw te lanceren; Florian Thauvin, die in Pas-de-Calais een tweede leven kreeg, is het voornaamste voorbeeld. Anderlecht zou daar mogelijk niet in geslaagd zijn. Het scenario dat men moest vrezen: dat Hazard bij een verlenging het niveau van dit seizoen niet meer zou halen en onomkeerbaar zou terugvallen, tot hij bij de clubleiding vooral als nóg een zwaar loon om te beheren zou worden gezien.

Voor Hazard is dit een ideaal plaatje: hij keert terug naar zijn opleidingsclub, blijft dicht bij België en zijn familie, krijgt het contract waar hij van droomde... en misschien zelfs een onverwachte sportieve heropleving op zijn 33ste. Anderlecht kan op zijn beurt het hoofd recht houden: het is niet alsof Thorgan tekende bij een andere club uit de Jupiler Pro League tekent. Niemand zal de paarse leiding dat kwalijk nemen, zelfs niet als Hazard - we wensen het hem toe - in de Artois plots weer de benen van een twintiger terugvindt.

